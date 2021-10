Streamer holt Sieg ohne Kill in CoD Warzone – Tarnt sich als „Aktenschrank“

Für einen Sieg in Call of Duty: Warzone kann man viele verschiedenen Taktiken verwenden, aber es gibt kein allgemein gültiges Rezept, mit dem ihr sicher am Ende auf dem ersten Platz steht. Ein Streamer hat nun gezeigt, dass es manchmal reicht, einfach nur dazustehen – wie ein Aktenschrank.

Treffsicherheit, Kommunikation und die besten Waffen – das sind wichtige Zutaten für einen Sieg in Call of Duty: Warzone. Doch auch Kreativität kann der Schlüssel sein, um die knapp 150 Gegner eines Matches zu überleben.

Das hat der Facebook-Streamer „ChadWick“ nun erneut bewiesen. Der Streamer sitzt gern fein mit einem Anzug gekleidet in seinen Streams und versucht sich in verschiedenen Challenges, Siege in Warzone auf eine besondere Art zu holen. Sein letzter Clou: ChadWick holt einen Sieg komplett ohne Kills und Schaden – Teil seines Plans war es, sich wie ein Aktenschrank zu verhalten.

Streamer gewinnt ohne Kill – Seine 6 Schritte zum Sieg

Wie sieht das aus? Um die Challenge zu packen, hat ChadWick insgesamt 88 Versuche gebraucht. Einen Zusammenschnitt mit Szenen aus seinen Versuchen und eine Anleitung zum Nachmachen hat der Streamer auf reddit hochgeladen und bekommt viel Zuspruch für seine Aktion – auch wenn seine Methoden durchaus kontrovers sind.

Das Video binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie hat er das gemacht? Zum einen hat der Streamer viel Ausdauer bewiesen und sich trotz der 87 Fehlversuche nicht von seiner Mission abbringen lassen. Zum anderen hatte ChadWick einen 5-Punkte-Plan, den er im Video ganz genau erklärt:

Schritt 1 – Finde eine Rote Tür

Über die zufällige Schnellreise der Warzone kommt ihr an starke Items und auf eines hat es ChadWick ganz besonders abgesehen: die haltbare Gasmaske. Mit dieser Maske könnt ihr circa 24 Sekunden im Gas bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Ein wichtiges Item um das Finale später zu überstehen.

Schritt 2 – Vermeide Konflikte

Geht jedem Kampf aus dem Weg, was es auch kostet. ChadWick schmeißt seinen Gegnern schonmal Geld vor die Füße, um für sein Leben zu bezahlen. Ein wichtiges Werkzeug dabei ist auch sein Einsatz-Schild. Kommt es zu Beschuss, könnt ihr damit eure Gesundheit vor den eintreffenden Kugeln schützen.

Schritt 3 – Habe einen Plan

Um das Finale zu überleben, nutzt ChadWick eine eher … kontroverse Taktik. Wenn der Kreis sich im Finale komplett zuzieht, rennt der Streamer ein Stück vom letzten Gefecht weg und versucht, mithilfe von Stims, Munitionsbox und Wiederbelebung die restlichen Spieler ohne Kampf zu überleben.

Wenn seine Gesundheit fast auf 0 ist, drückt er sich ein Stim-Shoot rein. Sind die Stims leer, dann holt er sich über eine Munitionsbox eine weitere Ladung. Die Wiederbelebung lässt sich ebenfalls etwas strecken und dadurch gewinnt er zusätzliche Zeit. Man muss also Glück haben, dass die anderen Spieler, die noch von dem Rest des Kreises profitieren, vorher down gehen.

Schritt 4 – Pass dich an

Bis es aber zum Finale kommt, muss man das komplette Match erstmal überleben, ohne einen Gegner zu beschießen. Dafür nutzt ChadWick den Einsatz-Schild und stellt sich ruhig in Ecken oder an Kanten, an denen man keinen Gegner erwartet. Ihr müsst aussehen, wie ein „unverdächtiger Aktenschrank“.

Stellt ihr euch an die richtigen Ecken und bleibt dabei komplett ruhig, fällt es Gegnern schwer, euch zu sehen. Unsere Augen sind an die Bewegung der Gegner gewohnt und selbst das Totstellen kann in Warzone funktionieren, wenn es richtig gemacht wird.

Schritt 5 – Den Vertrag abschließen

Am Ende geht es nur noch um die richtige Ausführung des Plans und Glück. Einiges an Glück. Denn die Gegner in der Nähe des Kreises haben länger Zeit, um das restliche Spielfeld zum Überleben zu nutzen. ChadWick rennt weg vom Kreis und nutzt seine Stims und Ausrüstung, um länger zu überleben als der Rest.

Schritt 6 – Warzone-Sieg

Der Streamer schafft es tatsächlich in seinem 88. Versuch, den Sieg ohne Kills in Warzone zu holen. Nachdem sich ChadWick vom Kreis wegbewegte, verbrachte er mit seiner Ausrüstung noch knapp 1:23 Minuten im Gas und bekam dann den erlösenden Schriftzug angezeigt: „Warzone Victory“.

Spieler feiern Challenge und Video

Was sagen die Spieler dazu? Auch wenn nicht alle ein Fan der Final-Taktik mit den Stims sind: Die Ausdauer, das zusammengeschnittene Video und der Anzug von ChadWick führt zu vielen positiven Kommentaren im Thread auf reddit. Der Streamer hat den Thread selbst erstellt, antwortet und bedankt sich bei fast jedem Kommentator.

Wir zeigen euch ein paar Beispiele:

LowKickMT: „Kein Glitch, keine Cheats, 88 Versuche. GG mein Herr.“

BadBillyMedia: „Das ist eines der besten Warzone-Video überhaupt – Glückwunsch zu deinem Sieg. 0 Schaden: das war genial.“

CarlosG0619: „Der Mann sieht gut aus, während er Warzone spielt!“ ChadWicks Antwort: „Anzug + Games = Professioneller Gamer. Das ist Wissenschaft.“



Wollt ihr selbst mal bei dem englischen Streamer vorbeischauen, binden wir euch hier seinen Streaming-Kanal auf Facebook ein: ChadWickLive via Facebook.

Mit einer starken Motivation und offenbar auch dem richtigen Schneider kann man viel erreichen in einem Battle Royale. Warzone und andere Vertreter des Genres belohnen kreatives Spielen, auch wenn ChadWick mit seinem Stim-Trick nicht unbedingt die fairste Methode zum Sieg verwendet. Doch nach 88 Versuchen sei es ihm gegönnt.

Das ist übrigens nicht die Challenge mit seinen meisten Fehlversuchen. Der Streamer arbeitet auch an seiner „Jeffrey Bezos“-Challenge. Er möchte einen Sieg mit 100.000 Cash auf seinem Konto beenden. Er steht bei Versuch Nummer 269.