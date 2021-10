CoD Warzone: Season 6 im Überblick – Die wichtigsten Änderungen in 4 Minuten erklärt

In Call of Duty: Warzone ist die neue Season 6 gestartet und bringt frischen Wind in das Battle Royale. Es gab einschneidende Map-Änderungen, Waffen-Anpassungen und auch neue Bunker. Wir fassen die wichtigsten Änderungen zusammen.

Der Free-to-Play-Shooter Call of Duty: Warzone ist in der letzten Season vor dem Release des neuen CoD: Vanguard. Die Season 6 hat einige Neuerungen ins Battle Royale gebracht, doch die richtig großen Änderungen gibt es erst nach der Integration des neuen Vanguard in die Warzone.

Ob sich ein Blick ins Spiel für euch trotzdem lohnt, könnt ihr in unserem schnellen Check zu den neusten Anpassungen prüfen – wir fassen euch die wichtigsten Änderungen zusammen.

1. Verdansk hat eine Narbe

Vom großen Signal-Array bis runter zum Krankenhaus zieht sich jetzt eine Schneise der Verwüstung. Das Stadion ist zerstört und viele Gebäude der Innenstadt liegen in Trümmern. Das ganze Gebiet spielt sich dadurch nun völlig anders. Statt durch die Gassen der Stadt, könnt ihr nun durch die Schlucht rennen, looten und kämpfen.

2. Neue Lootbunker an 3 Standorten

Wie vor der Umstellung auf Verdansk ’84 im April 2021 gibt es jetzt wieder begehbare Bunker auf der Map. Insagesamt könnt ihr euch an 3 Standorten mit Loot aus dem Untergrund eindecken. Die Bunker sind auch nicht Teil der großen Erd-Spalte, die sich durch die halbe Stadt zieht.

3. Nerfs von 5 Meta-Waffen

Das Update 1.43 der Season 3 brachte auch einige Anpassungen bei den Waffen. Insgesamt sind durch die Balance-Änderungen 5 beliebte Meta-Waffen schwächer:

EM2 – Sturmgewehr

C58 – Sturmgewehr

Stoner 63 – LMG

OTs 9 – Maschinenpistole

MG82 – LMG

4. Beliebte Iron Trails kehren zurück

Der neue Modus Iron Trails wurde von vielen Spielern in Season 5 gefeiert. Der Modus kam mit besonderen Regeln und so waren Headshot mit dem Sniper-Gewehr nicht immer One-Shot-Kills und auch die Gesundheit der Spieler war viel höher.

Große Teile der Community genossen den Modus und sahen darin eine Art Warzone-Ranked-Modus mit verschärften Regeln. Nun steht fest: Auch in Season 6 könnt ihr ausgiebig die Iron Trails spielen.

Der Modus ist dieses Wochenende online und auch in den nächsten Wochen kommen die Iron Trails regelmäßig in die Playlist. Einen Überblick über die Modi der nächsten Wochen binden wir euch hier ein:

5. Halloween-Event wieder da – The Haunting

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Halloween-Event in Warzone. Ein genaues Datum für „The Haunting“ gibt es noch nicht. Die aktuelle Roadmap gibt den 19. Oktober als Start an, doch der Entwickler-Blog zur neuen Season bleibt eher wage. Der Start dürfte zwischen dem 18. und dem 21. Oktober sein.

Wie das Event in diesem Jahr aussieht, ist ebenfalls noch nicht sicher. Zombies spielen wohl wieder eine Rolle und auch lizenzierte Skins aus Horrorfilmen werdet ihr wieder kaufen können. Meine Einschätzung zum Haunting-Event 2020 findet ihr hier.

Einer der Horror-Skins ist übrigens schon bekannt – Ghostface aus der Scream-Reihe:

6. Die Story findet ein Ende – Auf in den Pazifik

Die ganze Zerstörung in Verdansk und auch die Bunker auf der Map hängen mit der Story im Hintergrund zusammen, die schon seit einigen Seasons vorangetrieben wird. Der Operator Adler wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und aktivierte seismische Explosionen unter der Oberfläche der Stadt, die zu der großen Zerstörung führten.

Doch Adler wurde befreit, die Manipulation seines Bewusstseins behoben und nun ist er mit der legendären Truppe aus Black Ops unterwegs, um die Machenschaften des Fieslings Stitch zu durchkreuzen.

Damit endet auch die Story rund um Warzone und Cold War und das nächste Kapitel wird langsam vorbereitet. Warzone bekommt bei der Integration des neuen CoD: Vanguard eine neue Map, eine aufpolierte Engine und ein neues Anti-Cheat-System.

Schon jetzt könnt ihr den Vanguard-Einfluss in den neuen Bunkern begutachten. Die Bunker stammen aus dem 2. Weltkrieg und sind vollgestopft mit gestohlenen Kunstwerken der Nazis, die offenbar die Gegend um Verdansk im größten Krieg der Geschichte besetzten.

Season 6 startet mit vielen Änderungen und bringt kurz vor der großen Vanguard-Umstellung nochmal Dampf in den Kessel.

Wie ist euer Eindruck von der letzten Season in Verdansk? Was erwartet ihr von den Live-Events der Season? Wir lesen gern eure Kommentare und Meinungen zur neusten Season.