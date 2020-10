Derzeit läuft in der Call of Duty: Warzone ein Halloween-Event und MeinMMO-Autor Maik Schneider hat sich dem Horror ausgesetzt. Er meint, dass er nie so ein cooles Event gespielt hat, das ihm seine Matches verhagelt.

Was passiert beim Halloween-Event? Mit „Der Spuk von Verdansk“ („The Haunting of Verdansk“) ging in der Call of Duty: Warzone das erste richtig große Live-Event online. Ob im Multiplayer von Modern Warfare oder im Battle Royale – viele Elemente des Shooters sind aktuell voll auf Grusel getrimmt und punkten mit Halloween-Flair.

Das wollte ich mir mit meinem Trupp nicht entgehen lassen und so haben wir in der letzten Woche unsere Nerven viele Stunden auf die Probe gestellt. Und ich finde das Event wirklich fantastisch. Es bietet:

Das alles verwandelt das Battle Royale in einen schlechten Horrorfilm und kann schonmal zu einem miesen Match führen. Doch die Erfahrung ist tatsächlich mal etwas ganz anderes und bietet die Chance, seinen eigenen kleinen Horrorstreifen in der Ego-Perspektive zu spielen.

Der Halloween-Pass gibt euch bis zu 17 Belohnungen im Grusel-Stil.

Halloween-Event: Spuk in Verdansk bringt euren Puls auf Trab

Es gibt so einiges, was die Warzone aktuell mit einem B-Movie des Grusel-Genres gemein hat:

Die meisten Beteiligten leben am Ende nicht mehr

Billige Jumpscares warten an jeder Ecke

Man trennt sich völlig unnötig

Mörder können jederzeit zuschlagen und sehen durch Lizenz-Skins auch so aus

Besonders die fiesen Jumpscares bringen eine Variable in die Matches, die mich schon ein paar Mal übel erwischt hat. Wenn ihr derzeit eine der Loot-Kisten in der Warzone öffnet, habt ihr die Chance, dass ihr neben dem Loot auch einen lauten Schrei und ein unheimliches Bild-Flackern kassiert. Jede Kiste ist also ein potenzieller „Erschrecker“ und macht die Loot-Boxen zu einem kleinen Abenteuer.

Besonders dann, wenn ihr in einen Kampf verwickelt seid und beim Vorbeilaufen schnell noch eine Kiste mitnehmen wollt. In diesem Moment bin ich so auf meine Umgebung und meinen Laufweg konzentriert, dass mein Hirn-Arbeitsspeicher die Sache mit dem hinterlistigen Jumpscares aussortiert und ich den Schreck in vollen Zügen genießen darf. Man hat nicht einmal Zeit, das Erlebte richtig zu verarbeiten. Ein kurzer Schrei und weiter geht’s – eine echt gruslige Erfahrung, die nach einem kurzen Fluch bisher aber immer zu Gelächter führte.

Wenn ihr euch ein paar wunderbare Szenen von Streamern anschauen wollt, schaut beim englischen YouTube-Video von „Battle Royale Guides“ rein. Fast 20 Minuten voller Leid, Verzweiflung und Freude:

Warum macht das Event Matches kaputt? Das Geschrei macht die Matches aber nicht kaputt. Dafür sorgen die Belohnungen. Um die Cosmetics zu erhalten, müsst ihr in bestimmten Bereichen Kisten öffnen. Mit etwas Glück erhaltet ihr dann das regionale Item und wenn ihr alle 16 gesammelt habt, gibt’s noch einen Halloween-Skin des starken Sturmgewehrs Grau 5.56 dazu.

Das führt dann leider dazu, dass man gerne mal länger in einem Bereich bleibt, als eigentlich nötig. Aber auch zu dem typischen Horrorfilm-Reflex, der dazu führt, dass sich die große und starke Gruppe in mehrere kleine Opfer-Herden aufteilt. Wenn ein Team-Mitglied im „Prison“ das Hackebeil einsacken möchte, ist es kaum möglich, die Uhr vom „Damm“ zu holen, die der Mitspieler noch braucht. Also trennt man sich, um es schnell zu erledigen – was natürlich nie so schnell funktioniert und euch wie in Horrorfilmen zu leichten Opfern macht.

Das bringt den „Flow“ etwas durcheinander und hat uns so einige Matches kaputt gemacht. Nach ein paar Runden haben wir dann gesagt: „Genug gesammelt!“ und haben den Fokus wieder auf den Sieg gelegt. Doch ganz raus bekommt man es nicht, wenn man schonmal im richtigen Bereich unterwegs ist.

Warzone-Event mit guter Balance aus Zwang und Freiwilligkeit

Was ist dann so toll daran? Genau so wünsche ich mir ein gelungenes Live-Event:

Verrückte Modi die das Gameplay auflockern

Man muss nicht unbedingt teilnehmen, aber es tangiert Spieler ein wenig (Schocker aus den Kisten)

Man kann relativ einfach viele Belohnungen holen

Das Event kommt auch optisch im Spiel an (z.B. Lobby-Anpassungen, Skins)

Nicht zu aufdringlich, aber doch mit einigen Anpassungen möchte ich vom Spiel in einer eher kurzen Phase etwas anderes geboten bekommen. Und sobald die neuartigen Mechaniken nervig werden, verschwinden sie schon wieder und man hält einen coolen Waffen-Skin in der Hand, den man sich stolz erarbeitet hat.

In der Warzone rennt ihr derzeit so einigen lizenzierten Killern über den Weg.

Ein kleiner Wermuts-Tropfen bleibt aber: Wieso erst jetzt? Warzone ist seit 7 Monaten auf dem Markt und bringt zum allerersten Mal ein solches Event. Sonst wechseln zwar regelmäßig die Modi durch und auch die Sommerspiele waren kurz interessant, doch große Abwechslung kommt nur selten auf. Hier würde ich gern mehr solcher Aktionen sehen.

Es muss zwar nicht die Taktrate wie bei Fortnite sein, die beinahe jede Woche mit einer Überraschung aufwarten. Doch ein wenig öfter wäre schon nett. Da man in den Supermärkten schon die ersten Weihnachts-Sortimente sieht, dürfte das nächste Event dieses Mal wohl nicht so lange auf sich warten lassen.

Wie steht ihr zu dem Event in Warzone? Nette Abwechslung oder gehen euch die Horror-Kisten schon auf die Nerven?