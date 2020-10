Weil ich ein Noob in Fortnite bin, muss ich ständig meinen Mann belügen

Wenn es also zu der Aufteilung kommt, höre ich oft: „Kannst du das noch mitnehmen?“ Ich, die sich nicht von dem üblichen Inventar trennen will, antworte dann immer: „Kein Platz im Inventar.“ Das ist natürlich gelogen, denn ich könnte sehr wohl etwas dafür fallen lassen.

Als dann der Nahkampf in Fortnite immer wichtiger wurde, tauschte ich die Sniper gegen eine Maschinenpistole aus. Wenn man nämlich so ein Noob wie ich war, brauchte man eine zusätzliche Nahkampf-Waffe, weil man mit der Pumpgun nie traf.

Fortnite: So fühlt es sich an, wenn man nach 1 Jahr zum ersten Mal wieder spielt

Was ist das für eine Angewohnheit? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor fast drei Jahren mit Fortnite angefangen habe. Damals war die Waffen – und Item-Auswahl noch ziemlich begrenzt, man hatte einfach das, was man brauchte.

