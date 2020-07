Für meinen Kill-Rekord in Fortnite müsste ich mich eigentlich schämen

In Fortnite: Battle Royale dreht sich alles um Eliminierungen und wer am Schluss den Sieg in der Tasche hat. Daher kann man mit Kill-Rekorden prahlen, immerhin trägt man dann zum Sieg bei. MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp müsste sich für ihren Kill-Rekord in Fortnite eigentlich schämen.

Was ist mit Kill-Rekord gemeint? Der Kill-Rekord ist immer die höchste Anzahl an Eliminierungen, die man in einer Runde erzielt hat. Das kann sich stetig erweitern, wenn man wieder einen neuen Rekord bricht.

Jeder Spieler hat seinen eigenen Kill-Rekord, sei es nun 2 Eliminierungen pro Runde oder 20. In Fortnite könnt ihr in verschiedenen Modis wie Solo, Duo und Teams, Rekorde erzielen. Einige brechen sogar Weltrekorde mit ihrer Anzahl von Kills.

Hier ist eine Liste mit allen Welt-Rekorden in Fortnite: Solo, Duo, Squad

Mein Kill-Rekord scheint erst unglaublich

Um welchen Kill-Rekord geht es? Auch ich habe einen Kill-Rekord in Fortnite aufzuweisen und im ersten Moment klingt er wirklich unglaublich. Mein größter Rekord liegt nämlich bei 48 Eliminierungen in einer Runde.

Ich bin nicht wirklich gut in Fortnite und meilenweit davon entfernt ein Profi zu sein. Das Spiel begeistert mich schon seit dem Ende von Season 1 Kapitel 1 und doch kann ich immer noch nicht bauen, was eigentlich das Hauptelement von Fortnite ist.

Wie habe ich diesen Kill-Rekord geschafft? Nun fragt man sich, wie das überhaupt möglich ist. Die Antwort ist ganz einfach: Den Kill-Rekord habe ich im Modus Gruppenkeile aufgestellt.

Im Modus Gruppenkeile treten 2 Teams gegeneinander an, die jeweils aus 20 Spielern bestehen. Spieler, die eliminiert werden, können immer wieder auf die Map respawnen, bis ein Team das Ziel von 100 Eliminierungen erzielt hat. Das war bevor Epic in einem Update den Modus überarbeitet hat, denn nun sind es 150 Eliminierungen, die man erreichen muss.

Im Modus Gruppenkeile kann man immer wieder respawnen

Das erklärt, wie es überhaupt möglich ist, dass ich so viele Eliminierungen in einer Runde geschafft hatte. Immerhin stehen mir 20 Gegner gegenüber, die ich einfach abballern kann und falls es mich doch erwischt, bin ich Sekunden später mit vollen Lebenspunkten wieder zurück im Kampf. Bei diesen einfachen Konditionen müsste ich mich eigentlich schämen, überhaupt so einen Kill-Rekord zu erwähnen.

Warum schäme ich mich also nicht?

Das Ganze klingt ziemlich einfach und vermutlich können das andere Spieler auch locker, aber es war gar nicht so leicht. Mein Team bestand zwar aus 20 Spielern, doch davon gingen nur 4 aktiv auf Gegner zu.

Das gegnerische Team hatte sich aber gemeinsam auf einem Hügel platziert und baute dort eine sichere Festung, in der man alle Heilgegenstände fand, die man brauchte. Stellt euch also vor, dort warten 20 Gegner auf euch, die sich ständig heilen.

Unsere Gegner hatten sich eine sichere Festung gebaut

Uns blieb nichts weiter übrig, als direkt auf die Festung zuzusteuern. Da wir aber nur zu viert waren, wurden wir direkt aus allen Richtungen angeschossen, sobald wir auch nur in die Nähe kamen. Ich wollte aber nicht aufgeben und landete nach jeder Eliminierung wieder dort und tötete so viele Gegner, wie ich konnte, bevor ich wieder getötet wurde.

Nun ja und so kam es, dass ich meinen Kill-Rekord mit 48 Eliminierungen erzielt habe. Ich schäme mich nicht dafür, weil wir trotzdem gewonnen haben und das, obwohl wir eigentlich nur zu viert gegen 20 gespielt haben. Mit Stolz kann ich sagen, dass ich fast die Hälfte der Kills für den Sieg beigetragen habe.

Anders ist es bei den Skins, die ich bereue sie jemals gekauft zu haben. Da schäme ich mich, dass ich so viel Geld ausgegeben habe, damit dann diese kosmetischen Gegenstände einfach im Spind verstauben und nie wieder benutzt werden.