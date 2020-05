5 Fortnite-Skins, bei denen ich mir wünschte, sie nie gekauft zu haben

In Fortnite gibt es unzählige Skins, die man sich kaufen kann. MeinMMO Autorin Eilyn Rapp hat 5 Skins, dessen Kauf sie bis heute bereut. Das sind ihre Fehl-Käufe und warum sie diese bereut.

Was sind Fortnite-Skins? In Fortnite: Battle Royale wird euer Charakter normalerweise vor jedem Match zufällig bestimmt. Wer jedoch lieber ein unverwechselbares eigenes Erscheinungsbild möchte, kann sich Skins aus dem Shop holen oder sie freispielen.

Die sogenannten Skins kann man sich im Item-Shop für V-Bucks kaufen. V-Bucks sind die Echtgeldwährung von Fortnite.

Liste aller Skins und Outfits für Fortnite – So bekommt Ihr sie

Den Kauf dieser Skins bereue ich

Ich, die Eilyn kaufe mir gerne Skins aus dem Shop. Jetzt achte ich aber darauf, dass die Skins mir wirklich gefallen oder zu mir passen, bevor ich dafür Geld ausgebe.

Das war aber nicht immer so und es passierte schnell, dass ich voreilig ein Outfit erwarb. 5 Käufe bereue ich aber besonders.

Fortnite-Skin – Ace

Fangen wir erstmal mit einem Skin an, dessen Kauf sich auf eine Weise doch gelohnt hat. Es handelt sich dabei nämlich um ein Starter-Pack.

Ace war ein Skin, den man sich im 3. Starter-Pack von Fortnite erwerben konnte. Das Pack gab es für 4,99 Euro. Mit dem Pack dazu gab es 600 V-Bucks, was ein echtes Schnäppchen war.

Die V-Bucks waren eigentlich der einzige Grund, weshalb ich mir den Skin überhaupt gekauft habe. Ich habe das Outfit nie benutzt und bis heute würde ich es auch nicht tun, weil er mir einfach überhaupt nicht gefällt.

Ace (Starterpack III)

Fortnite-Skin – Shade

Diesen Skin habe ich mir nur aus einem Grund gekauft: Das Rückenaccessoire. Es gab dazu einen kleinen Rucksack, der mit goldenen Sturmgewehr-Munitionen geschmückt war.

Ich wollte dieses Rückenteil unbedingt haben, um ihn bei anderen Skins zu verwenden. Dafür musste ich jedoch den ganzen Skin erwerben und das kostete mich stolze 1.500 V-Bucks (ca. 15 Euro), obwohl ich mich mit dem Outfit selbst nicht anfreunden kann.

Shade die 1.500 V-Bucks kostet

Fortnite-Skin – Fate

Bis heute verstehe ich nicht, was in mich gefahren ist, als ich diesen Skin gekauft habe. Er tauchte im Shop auf und ich dachte: WOW! Die ist ja richtig cool mit ihrem Beinumhang und der Kapuze.

Ohne lange zu überlegen, habe ich den Skin erworben und fühlte mich total glücklich. Nach kurzer Zeit schaute ich mich ihr Gesicht genauer an und merkte, dass es irgendwie seltsam aussieht. Sie wirkte so mürrisch und das passte gar nicht zu mir.

Weil sie aber so teuer war, genauer gesagt 2.000 V-Bucks (ca. 20 Euro), habe ich sie ein paar Mal im Spiel verwendet und danach nie wieder aus dem Spind geholt.

Fate wirkte auf den ersten Blick so cool

Fortnite-Skin – Highland Kriegerin

Ich kann mich noch genau an den Kauf dieses Skins erinnern. Es war einer der ersten weiblichen Outfits, die man sich in Fortnite erwerben konnte. Ich hatte mich so gefreut, endlich einen anderen Frauen-Skin zu haben.

Doch mit der Zeit kamen andere weibliche Charaktere in den Shop und wenn ich ehrlich sein muss, hat mir das Skin-Modell nie wirklich gefallen. Sie hat so große Augen, dass es fast schon unheimlich ist.

Dieser Skin hat mich ebenfalls ca. 15 Euro gekostet und jetzt verstaubt er unnötig in meinem Spind.

Highland-Kriegerin, einer meiner ersten Fortnite-Skins

Fortnite Skin – Dinokommando

Kommen wir nun zum 1. Platz der meist bereuten Skins: Dinokommando. Ich habe mir das Outfit nur wegen des Rückenaccessoires gekauft. Es war nämlich ein Baby-Dino, der aus einem Ei schlüpft. Total süß!

Was nicht so süß ist, ist der Preis, den ich dafür bezahlt habe. Stolze 2.000 V-Bucks (ca. 20 Euro) habe ich dafür ausgegeben. Für ein Rückenteil, dass ich übrigens auch nicht mehr verwende.

Das nenn ich mal einen richtigen Fehlkauf, den ich bis heute bereue und nicht mal in meinem Spind sehen möchte, weil ich mich einfach dafür schäme.

Dinokommando, die am besten aus meinem Spind verschwinden sollte

Wie ihr seht habe ich ungefähr 75 Euro ausgegeben, damit diese Skins einfach in meinem Spind sitzen und dort verstauben. Zum Glück konnte ich diese Angewohnheit hinter mir lassen und kaufe jetzt nur noch Skins, die sich wirklich lohnen. Da ist es egal, ob sie zu den seltensten Skins in Fortnite gehören. Wie sieht es bei euch aus, habt ihr auch solche Skins, dessen Kauf ihr bereut?