Fortnite feierte mit OG irre Rekorde, ist jetzt plötzlich wieder ein völlig anderes Spiel

Die OG-Season in Fortnite ist vorbei, „Underground“ ist das neue Thema. Und der Bruch ist doch heftiger, als man denkt – zumindest, wenn man sich gerade wieder an das „alte“ Fortnite gewöhnt hatte, findet MeinMMO-Autor Max Handwerk.

Ein ziemlich spezieller Monat in der Geschichte von Fortnite ist zu Ende. Die alte Map kehrte zurück und brachte mehr als nur Nostalgie mit. Klar war nicht alles genau wie früher – doch das altbekannte Terrain und die Neuauflage lieb gewonnener Features versprühten einen Zauber, der die Fortnite-Community ziemlich begeisterte.

Wie sehr allerdings, damit hatte Epic offenbar selbst nicht gerechnet. Das sagt zumindest ein Post vom 2. Dezember auf dem offiziellen Fortnite-Kanal auf X.com aus. Da heißt es:

Wir wollen nicht lügen, die OG-Season hat unserer Erwartungen weit übertroffen. So sehr, dass wir sie zurückbringen wollen … *öffnet 2024 roadmap doc* Bis dahin sehen wir uns im Battle Bus Fortnite auf X.com

OG wird also 2024 zurückkehren, was angesichts einiger Zahlen aber nicht allzu überraschend ist. Unter anderem berichtete Epic, dass die Spieler in der OG-Season einen Monatsrekord gebrochen hätten, mit 100 Millionen Spielern im November (via X.com). Zum Start der Season feierte Fortnite außerdem seinen „größten Tag aller Zeiten“, mit mehr als 44,7 Millionen Spielern (via X.com).

Der Blick in die Vergangenheit zog also regelrechte Spielermassen an. Nun muss Fortnite liefern, um die Leute auch zu halten. Das versucht Epic gerade mit einer regelrechten Wagenladung an Neuerungen – was zwar cool ist, aber den Sprung zur neuen Season auch ziemlich abrupt gestaltet.

Was ist denn hier auf einmal los?

Für mich war die Rückkehr in die OG-Season nicht nur eine Nostalgie-Tour durch altbekannte Orte, sie zeigte auch merklich, wie sich das Gameplay über die Jahre mehr oder weniger schleichend verändert hat. In der OG-Season sorgten der Waffenpool, die Map und die klassischen Fahrzeuge für ein Gameplay, was man fast schon als „entspannend“ bezeichnen konnte.

Man konnte ganz entspannt landen, sich auf Loot-Suche machen und bekam es mit Waffen zu tun, die einen selten überraschen konnten. Auf Bergen war man meist recht ungestört und konnte Bedrohungen auf weite Entfernung sehen – selbst der alte „Als-Busch-Verkleiden“-Trick sorgte für den ein oder anderen Erfolg. Selten tauchten Feinde „aus dem Nichts“ auf, und klar, die alte Map kannte man halt ein Stück weit auswendig.

Jetzt ist Fortnite wieder in seiner „Normalform“ angekommen und legt zusätzlich eine ganze Wagenladung an Neuerungen obendrauf. Ein paar davon sind:

Die völlig neue Map, logisch

Neue Bosse und ihre Handlanger mit Medaillons, die einen Schilde regenerieren lassen

Frische Waffen wie der ballistische Schild und zahlreiche Schusswaffen

Waffenmodifikationen, die für Fortnite komplett neu sind und den Lootpool nochmal durchwirbeln

Die Greifklinge, mit der man sich an den Gegner heranzieht

Ein Zug, der pausenlos über die Insel rödelt

Ein neues Heilungs-System, das die altbekannten Medkits und Schilde verändert

Die Tresore sind auch wieder zurück

Es gibt jetzt Matchaufträge

Rocket-League-Autos und weitere Vehikel wie der neue „Trailsmasher“-SUV

Ein verändertes Movement mit mehr Parkour, wobei die Laufgeschwindigkeiten teilweise sogar verringert wurden, was auch stressen kann

Neue Animationen der Charaktere

Und, eine für mich besonders auffällige Änderung: Der Sturm ist, zumindest gefühlt, deutlich schneller unterwegs. Das in Verbindung mit den ganzen Neuerungen sorgt für ein Battle Royale, das sich plötzlich wieder ganz anders spielt, als in der Ausnahme-OG-Season.

Plötzlich ist man wieder ständig unterwegs, immer in der Gefahr, vom Sturm oder Gegnern überrumpelt zu werden, während man noch versucht, sich an das veränderte Movement zu gewöhnen. Die neuen Waffen sind schwer einzuschätzen und sich darauf einzustellen wird dauern.

Wenn man Fortnite jahrelang verfolgt, ist man Änderungen ja gewöhnt, und ich persönlich finde es auch immer sehr spannend, wenn sich Fortnite neu erfindet. Gleichzeitig ist der Umbruch zur neuen Season, gerade im Vergleich zu OG, so prägnant, dass ich mir erstmal dachte: „Was ist hier denn plötzlich los?“

Man stelle sich vor, vor zwei Wochen hätte jemand mit Fortnite angefangen und heute entschieden, wieder reinzuschauen, ohne groß das Event mitzubekommen. Man würde sich vermutlich kurz fragen, ob das wirklich dasselbe Spiel ist.

Wie seht ihr das Thema? Findet ihr die neue Season stark und seid gespannt auf neue Entwicklungen, oder hättet ihr gerne OG zurück? Nehmt an unserer Umfrage teil:

Fortnite scheint in der Hinsicht Neuerungen All-In zu gehen: In den kommenden Tagen kommen auch noch komplett neue Aspekte wie ein neuer Rocket-Racing-Modus und ein Guitar-Hero-ähnliches „Fortnite Festival“ ins Spiel. Die scheinen zwar getrennt vom „Battle Royale“ stattzufinden, dennoch fühlt es sich gerade an, als würde Fortnite in eine neue Ära einsteigen.

Auch die Zusammenarbeit mit Lego scheint größer zu werden: Hier findet ihr alles zum Lego-Crossover in Fortnite, das diese Woche startet.