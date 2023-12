Alles zu Lego in Fortnite: Gratis-Skin und neuer Modus

Abzuwarten bleibt, welche weiteren Inhalte in Fortnite zu dem Thema veröffentlicht werden. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Wie kriegt man die? Nach aktuellem Stand erhaltet ihr die Lego-Skins automatisch für die Outfits, die ihr besitzt. Schaut also ab dem 07. Dezember in eurem Fortnite-Outfit-Schrank vorbei, um zu sehen, welche Lego-Varianten ihr einsetzen könnt, sobald der neue Modus verfügbar ist. Auch einige Emotes soll man mit ihnen verwenden können.

In einer Ankündigung sprachen Fortnite und Lego von einem „brandneuen Survival-Crafting-Abenteuer“, das man in Fortnite erleben wird.

Alle bekannten Infos zum Lego-Modus: Der neue Lego-Modus soll am 07. Dezember 2023 in Fortnite erscheinen.

Was ist in Fortnite los? In Fortnite hat das neue Chapter 5, Season 1 begonnen. Das brachte unter anderem:

