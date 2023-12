Fortnite Chapter 4: Seht hier das mächtige Live-Event mit drei neuen Modi und Eminem

Nun, da das Live-Event zu Kapitel 4 Season: OG vorbei ist, stellt sich uns die Frage, wie ihr die Umsetzung und den Auftritt von Eminem fandet? Habt ihr damit gerechnet, dass Epic Games so viel geplant hatte? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Nachdem alle Universen besucht wurden, schwebte euer Spieler durch die mit weiteren Universen gefühlten Tiefen des Alls und stand nun vor dem Universum der „Battle Royale“-Welt. Einen Server Down gibt es bislang nicht, da Epic Games sein Live-Event noch an zwei weiteren Terminen veranstalten möchte.

Zu guter Letzt kam eine musikalische Dimension, in denen Spieler auf einem Konzert von Eminem dabei sein durften. Der Rap-Song durfte dann von den Spielern selbst wie in Guitar Hero mit Tasten nachgespielt werden. Eminem selbst stürmte jedoch sein eigenes Konzert und performte dann den Song „Godzilla“.

Im Hintergrund lief jedoch die Story weiter und Sloane zusammen mit Jonesy arbeiteten daraufhin, mit der Rakete des Besuchers in eine andere Realität zu wechseln. Das Live-Event diente deshalb als Dreh- und Angelpunkt des Wechsels. Wir zeigen euch, was passiert ist.

Das Live-Event „The Big Bang“ hat am Samstag, dem 02. Dezember, in Fortnite stattgefunden. Wir von MeinMMO, waren live beim Event zum Ende der OG Season in Chapter 4 dabei. Hier berichten wir euch, wie das Konzert von Eminem abgelaufen ist.

