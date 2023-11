Fortnite bringt die wohl kürzeste Season, die es je gab – Kleiner Battle Pass und großes Live-Event

Durch die Kürze des Battle Passes könnte sich auch die kurze Dauer der Season erklären. Es würde keinen Sinn ergeben einen großen Battle Pass zu veröffentlichen, wenn dieser von niemanden auf seine maximale Stufe in so kurzer Zeit gelevelt werden könnte.

Shiina (via x.com ) hat jedoch schon Einblick in die kommenden Updates und weiß sogar, wann diese veröffentlicht werden sollen. Mit folgenden Daten könnt ihr in Season 5 rechnen:

Wie lang soll die Season gehen? Shiina, ein langjähriger Insider und Leaker der Fortnite-Szene, hat in Bezug auf Leaks eine treffsichere Quote. Beachtet, dass es sich hierbei dennoch um einen Leak handelt, doch viele Hinweise sprechen für die geteilten Informationen.

