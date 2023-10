Fortnite: Chapter 4 Season 5 startet nächste Woche – Alles zu Release, Map und Leaks

In Fortnite ist Season 5 von Chapter 4 nicht weit. Noch wenige Tage bis zum Start. Wir zeigen euch deshalb alles zu Leaks, Infos zur neuen Map und ob ein Live-Event möglich ist.

Wann startet Season 5? Bislang hat Epic Games noch keinen Timer in die Lobby von Fortnite gepackt, doch der Battle Pass verrät mehr. Laut ihm endet Chapter 4 Season 4 am Freitag, dem 03. November um 07:00 Uhr. Ihr könnt also davon ausgehen, dass Epic eine Downtime für den morgen geplant hat.

Einen genaueren Einblick in den Cinematic-Trailer von Season 4 findet ihr hier:

Fortnite: Chapter 4 Season 5 – Alle wichtigen Leaks

Welche Leaks gibt es zu Season 5? Epic Games hat noch keine offiziellen Teaser veröffentlicht, doch Leaks machen die große Runde auf x.com (ehemals Twitter). Laut vertrauenswürdigen Leakern wie Shiina und Hypex, wird Season 5 euch zurück in die OG-Zeit führen. Die Chapter 1-Map soll in irgendeiner Form zurückkehren und sich im Laufe des Novembers stetig verändern.

Dabei werden Spieler mit ikonischen Waffen kämpfen können, während sich die Kämpfe im Allgemeinen schneller anfühlen sollen. Um die Theorie zu untermauern, verweisen die Leaker auf die vielen Hinweise von Chapter 4 Season 4. Auf der Map tauchen an verschiedenen Orten bekannte Gegenstände auf, die man aus Chapter 1 kennt. Dazu gehören zum Beispiel der vom Drifter angesprühte DurrrBurger-Kopf.

Doch auch in der realen Welt verschenkt Epic Games an viele Content Creator ikonische Items vergangener Zeiten. DrLupo fand beim mit seinem Hund beim Gassigehen eine riesige Tasse vom Dusty Diner, während CouRageJD vor seinem Haus das „TRUCK ‘N’ Oasis“-Logo gefunden hat.

Gibt es Hinweise zum Battle Pass? Leider nicht, ein kommendes Crew-Pack könnte jedoch auf Reskins hindeuten, denn der Hybrid-Skin aus Season 8 erhält einen Reskin in Form eines Cyborg-Ninjas (via x.com). Es ist also gut denkbar, dass Fortnite in Season 5 die besten Skins von Chapter 1 als Reskins wiederbelebt, damit Spieler, die sie damals verpasst haben, noch bekommen können.

Wird es ein Live-Event geben? Das lässt sich bislang noch nicht sagen. Es ist aber stark davon auszugehen, dass auch Season 4 ohne ein Live-Event beendet wird. Die Anspielungen auf Chapter 1 sind wahrscheinlich das einzige, was Spieler zu sehen bekommen, bevor die Zeitreise beginnt.

Zudem bietet der Sprung zurück in Chapter 1 keinen narrativen Grund ein groß angelegtes Live-Event zu veranstalten wie damals der Kampf gegen die Würfelkönigin. Es bleibt uns jedoch nur die Möglichkeit, abzuwarten und falls doch ein Live-Event stattfinden sollte, sagen wir nicht nein.

Freut ihr euch schon auf Season 5 Chapter 4? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren und teilt uns mit, wie Season 5 aussehen wird!

