Wir von MeinMMO wollten mit euch zusammen herausfinden, welche Waffen in Fortnite Season 3 Kapitel 2 die besten sind. Ihr habt gewählt und das sind eure 5 Favoriten für den Kampf.

Das war die Umfrage: Wir hatten euch in einem Artikel gefragt, welche Waffen ihr am liebsten in Season 3 spielt und euch eure Favoriten auswählen lassen.

Die Umfrage endete am 14. August. Jeder von euch durfte bis zu 3 verschiedene Waffen auswählen.

So habt ihr abgestimmt

Hier seht ihr, welche Waffen auf den Plätzen 14-6 gelandet sind. Die Verteilung des 562 Stimmen sah so aus:

Platz 14: Salvensturmgewehr – 2,14%

Platz 13: Normales Sturmgewehr – 2,31%

Platz 12: Ladeschrotflinte – 2,85%

Platz 11: Taktische Maschinenpistole – 3,2%

Platz 10: „Rapid Fire“-SMG – 4,09%

Platz 9: Leuchtpistole – 4,45%

Platz 8: Scharfschützengewehr – 6,23%

Platz 7: Jagdgewehr – 7,65%

Platz 6: Kits Ladeschrotflinte – 9,07%

Diese Waffen landeten in den Top 5

Nun schauen wir uns an, mit welchen Waffen ihr besonders gern in Season 3 spielt. Diese 5 Waffen habt ihr auf die Top-Plätze gewählt. Wir starten bei dem letzten Platz der Top-Liste und arbeiten uns dann zur besten Waffe vor.

Platz 5: Jules Drum Gun

Auf dem 5. Platz mit 9,43% der Stimmen landete eine der neuen mythischen Waffen aus Season 3. Jules Drum Gun, die man beim Ort „The Authority“ finden kann und erst den Mini-Boss Jules dafür besiegen muss, scheint also bei euch ziemlich beliebt zu sein.

Die Waffe zeichnet sich durch ihr größeres Magazin und vor allem ihre Schnelligkeit aus. Deshalb gehört sich auch zu den besten Waffen, wenn es um die DPS-Werte geht.

Jules Drum Gun zählt zu euren beliebtesten Waffen in Season 3

Platz 4: Kits Granatenwerfer

Auf Platz 4 landete mit 9,71% der Stimmen eine weitere mythische Waffe aus Season 3 gewählt. Bei Catty Corner kriegt ihr den speziellen Granatenwerfer, wenn ihr den Mini Boss Kit besiegt habt.

Das Spezielle an dieser Waffe ist die Munition, die sie verwendet. Statt Kugeln, werft ihr hier mit Schockwellen-Granaten, die, wie schon der Name sagt, eine Schockwelle verursachen. Das sich diese Knarre für coole Kills eignet, hat schon der Profi SypherPK bewiesen.

Er hat gelernt, den Kit Granatwerfer zu lieben.

Platz 3: Taktische Schrotflinte

Mit 10,32% der Stimmen landete die gute alte taktische Schrotflinte auf dem 3. Platz der besten Waffen in Season 3. Die Schrotflinte ist seit den Anfängen von Fortnite mit dabei und ist bisher noch nie aus dem Spiel verschwunden.

Zwar hat sie immer wieder Konkurrenz bekommen und es befanden sich sogar in einer Season so viele Schrotflinten im Spiel, das sich Spieler schon wunderten. Doch das größere Magazin und die Schnelligkeit dieser Knarre setzte sich gegenüber der Konkurrenz durch. Im Nahkampf ist es eine gute Lösung für alle, die nicht gleich einen Headshot treffen.

Die taktische Schrotflinte hat immer wieder Konkurrenz erhalten

Platz 2: Oceans Salvensturmgewehr

Auf dem 2. Platz mit 11,22% der Stimmen schaffte es die mythische Variante des Salvensturmgewehrs. Auch diese findet man nur an einem bestimmten Ort, The Fortilla, und muss erst Mini-Boss Ocean erledigen, um sie zu bekommen.

Zwar landete das normale Salvensturmgewehr bei euch nur auf dem letzten Platz, doch die mythische Variante scheint euch ziemlich zu gefallen. Hier wird der höhere Schaden wohl für diese Top-Platzierung sorgen. Zwar ist es immer noch eine Burst-Waffe, die 3 Schüsse nacheinander abfeuert, doch der Schaden zahlt sich aus, wenn ihr alle Treffer platziert.

Bei The Fortilla findet ihr die beliebte Waffe

Platz 1: Scar-Sturmgewehr

Nun kommen wir zur besten Waffe aus Season 3. Hier habt ihr gewählt und 17,26% der Stimmen fielen auf das Scar-Sturmgewehr, das somit auf dem 1. Platz landet.

Das Sturmgewehr, das es schon seit dem Start von Fortnite gibt und schon lange zu den besten Knarren gehört, hat sich wieder bewiesen. Sie ist auch die einzige Waffe, die es in die eure Top 5 geschafft hat und gleichzeitig zu den besten Waffen nach DPS zählt. Sie scheint wohl eine Allround-Waffe zu sein, die einfach ins Inventar muss, wenn man sie findet.

Die Scar ist eure Lieblingswaffe in Season 3

Erstaunlicherweise sieht man hier große Unterschiede zur letzten Season 2. Dort waren die mythischen Waffen eher unbeliebt und das Scar-Sturmgewehr wurde auf Platz 3 gewählt. Damals war eure Lieblingswaffe die, die von Profis so gehasst wird.

Seid ihr erstaunt über die Ergebnisse oder befinden sich eure 3 Lieblinge klar in den Top 5 der besten Fortnite-Waffen?