Hier sind alle 29 Marvel-Skins aus Fortnite – habt ihr sie alle?

Das Leben in Fortnite wird von Skins geprägt, einige davon sind einzigartig andere wiederum, lassen euch in die Rolle eines gewissen Charakters schlüpfen. Wir von MeinMMO listen euch hier alle Marvel-Skins, auf die es bisher gab.

Um welche Skins handelt es sich? Das sind alle Skins die unter der Marvel Kategorie fallen. Ob es sich um Thor handelt oder einen Skin der von Fortnite geprägt wurde, wie der Ravenpool. Solange sie mit Marvel imprägniert wurden, werden sie hier aufgelistet werden.

Das sind alle bisherigen Marvel-Skin in Fortnite

29. Gamora

Was ist das für ein Skin? Gamora ist die Ziehtochter von Thanos. Sie ist eine Kämpferin und ein ehemaliges Mitglied von den „Guardians of the Galaxy“. Der Skin trägt einen weiß/schwarzen Ganzkörper-Kampfanzug.

Gamora

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Gamora wurde in Kapitel 2 Season 7, am 03. August 2021 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

28. Loki

Was ist das für ein Skin? Es handelt sich um den berüchtigten Gott der Tricksereien, auch bekannt als Loki. Dieser Skin ist grün gekleidet und mit einem Hörner-Helm ausgestattet.

Loki

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Loki war Teil des 6. Crew Packs. Diese Packs beinhalten kosmetische Gegenstände, einen Battle-Pass, den Skin und 1.000 V-Bucks für den Preis von 11.99€.

27. Thanos

Was ist das für ein Skin? Thanos der Besitzer des Infinity-Handschuhs und Hauptgegner der Infinity-Saga. Er ist mit einer goldenen Rüstung ausgestattet.

Thanos

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Thanos wurde in Kapitel 2 Season 7, am 27. Juni 2021 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

26. Ant-Man

Was ist das für ein Skin? Ant-Man ist ein Superheld mit Schrumpffähigkeiten. Er kann mit Ameisen kommunizieren und hat einen rot-silbernen Ganzkörperanzug an.

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Ant-Man wurde in Kapitel 2 Season 7, am 7. März 2021 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

25. Venom

Was ist das für ein Skin? Es handelt sich um den berüchtigten Anti-Helden Venom. Er ist wie erwartet durch die außerirdische Substanz komplett bedeckt und schwarz „gekleidet“.

Venom

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Venom gab es in Form eines Angebotes mit integriertem Emote und einer Spitzhacke im Item-Shop, ab dem 21. November 2020 für 2.000 V-Bucks in Kapitel 2 Season 5.

24. Black Widow

Was ist das für ein Skin? Black Widow ist eine Agentin, die von der Regierung gejagt wird. Insgesamt brachte Fortnite zwei unterschiedliche Black Widow Skins raus. Der zweite und aktuellere Skin, Black Widow Snow Suite, wurde verfeinert und passend zum Film umdesignt. Der erste Skin trägt einen schwarzen Kampfanzug. Der zweite, verfeinerte Skin, trägt einen weißen Anzug.

Alte Black Widow

Neue Black Widow Das sind beide Versionen der Black Widow

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Der erste Black Widow Skin, wurde in Kapitel 1 Season 8 am 25. April 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

Der zweite Black Widow „Snow Suite“ Skin, wurde in Kapitel 2 Season 4 am 15. November 2020 für 1.500 V-Bucks, in den Item-Shop gebracht.

23. Ghost Rider

Was ist das für ein Skin? Ghost Rider ist ein in schwarzem Leder gepackter Anti-Held mit einem brennendem Knochenschädel, der seine Seele dem Teufel verkauft hat.

Ghost Rider

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Ghost Rider wurde in Kapitel 2 Season 5, am 7. März 2021 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

22. Daredevil

Was ist das für ein Skin? Daredevil ist ein blinder Superheld, der in einem roten Ganzkörper-Anzug Verbrechen bekämpft.

Daredevil

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Daredevil wurde in Kapitel 2 Season 4, am 18. Oktober 2020 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

21. Blade

Was ist das für ein Skin? Blade, auch bekannt als der Daywalker, ist ein Vampirjäger mit langem schwarzen Mantel und einer Schwarzen Sonnenbrille.

Blade

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Blade wurde in Kapitel 2 Season 4, am 25. September 2020 für 2.000 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

20. Silver Surfer

Was ist das für ein Skin? Der Silver Surfer ist ein Silber überzogener, nackter Skin der als Herold für Galaktus arbeitet und ihm Planeten für seine Mahlzeiten sucht.

Silver Surfer

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Silver Surfer wurde in Kapitel 2 Season 4, am 30. August 2020 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

19. Captain Marvel

Was ist das für ein Skin? Captain Marvel ist eine ehemalige Pilotin, die sich in eine mächtige Heldin verwandelte. Sie wirkt wie ein weibliches Abbild von Superman, da sie einen blauen Ganzkörper-Anzug, inklusiv roten Umhang, trägt.

Captain Marvel

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Captain Marvel wurde in einem Marvel-Bundle namens „Marvel Royalty & Warriors Pack“ mit Black Panther und Taskmaster in Kapitel 2 Season 5 für 24,99€, in den Item-Shop gebracht.

18. Black Panter

Was ist das für ein Skin? Ist ein in schwarz gekleideter Superheld mit übermenschlichen Fähigkeiten und einer Maske, die einem Panther ähnelt.

Black Panter

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Black Panter wurde in einem Marvel-Bundle namens „Marvel Royalty & Warriors Pack“ mit Captain Marvel und Taskmaster in Kapitel 2 Season 5 für 24,99€, in den Item-Shop gebracht.

17. Taskmaster

Was ist das für ein Skin? Das Aussehen des Taskmaster ähnelt dem eines Ritters mit einer Totenkopfmaske. Er ist ein Anti-Held und seine Fähigkeiten sind es, die Kampfarten seines Gegners auf das Genauste zu Analysieren und zu kopieren.

Taskmaster

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Taskmaster wurde in einem Marvel-Bundle namens „Marvel Royalty & Warriors Pack“ mit Black Panther und Captain Marvel in Kapitel 2 Season 5 für 24,99€, in den Item-Shop gebracht.

16. Wolverine

Was ist das für ein Skin? Wolverine gehört den X-Men an und ist ein behaarter Superheld in einem gelben, hautengen Anzug mit Metallenen Klauen.

Wolverine

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Wolvwerine war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich. Er war der geheime Skin dieser Season.

15. Tony Stark/Iron Man

Was ist das für ein Skin? Tony Stark, auch bekannt als Iron Man, ist ein Held in roboterähnlicher Rüstung.

Tony Stark

Iron Man Das ist Tony Stark vor und nach seiner Verwandlung in Iron Man

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Tony Stark war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

14. Thor

Was ist das für ein Skin? Thor, Sohn von Odin und Gott des Donners, ist ein Superheld in einem schwarzen Sternen-Anzug mit leuchtendem Sternenbild auf der Brust.

Thor

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Thor war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

13. Storm

Was ist das für ein Skin? Storm gehört ebenfalls den X-Men an und ist bekannt als die Göttin der Wetterkontrolle. Sie hat die Fähigkeit, das Wetter zu kontrollieren. Ihr Skin trägt einen weißen ganz Körper Anzug, mit Goldakzenten.

Storm

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Storm war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

12. Mystique

Was ist das für ein Skin? Mystique ist auch ein Mitglied der X-Men Gruppe. Sie hat die Fähigkeiten der Gastaltwandlung. Diese Fähigkeit hat sie ebenfalls in Fortnite. Ihr Skin trägt ein weißes Top, Shorts, Handschuhe, knielange Stiefel und einen goldenen Totenschädel Gürtel.

Mystique

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Mystique war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

11. Jennifer Walters/She-Hulk

Was ist das für ein Skin? Jennifer Walters ist eine Spitzenanwältin, die sich bei Gelegenheit auch mal in einen grünen Mutanten namens She-Hulk verwandeln kann. Die Verwandlung von der Anwältin zu She-Hulk, ist auch in Fortnite möglich. Jennifer Walter trägt ihre normale Arbeitskleidung, wo hingegen der She-Hulk-Stil einen lila Anzug trägt.

Jennifer Walters

She-Hulk Das ist Jennifer Walters vor und nach ihrer Verwandlung in She-Hulk

Wann wurde der Skin veröffentlicht? She-Hulk war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

10. Groot

Was ist das für ein Skin? Groot, der wandelnde Baum, ist ein menschenähnliches Wesen mit pflanzenähnlicher Struktur, der den Guardians of the Galaxy angehört.

Ich bin Groot

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Groot war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

9. Doctor Doom

Was ist das für ein Skin? Doctor Doom ist ein Skin mit grüner Kapuzenkutte und einer eisernen Rüstung die unter ihr seine wahre entstellte Gestalt verbirgt.

Doctor Doom

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Doctor Doom war in Kapitel 2 Season 4, im Battle-Pass erhältlich.

8. Captain America

Was ist das für ein Skin? Captain America, auch bekannt als der erste Avenger, ist ein Superheld mit einem blauen Anzug und einem Stern auf der Brust.

Captain America

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Captain America wurde in Kapitel 2 Season 3, am 3. Juli 2020 für 2.000 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

7. Psylocke

Was ist das für ein Skin? Psylocke gehört zu der Gruppe X-Force. Sie hat die Fähigkeit, Gegenstände mit ihren Gedanken zu steuern. Ihr Skin trägt einen schwarzen Latex-Anzug, verziert mit einem pinken Band.

Psylocke

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Psylocke wurde in Kapitel 2 Season 2 am 17. April 2020 für 1.500 V-Bucks, in den Item-Shop gebracht.

6. Domino

Was ist das für ein Skin? Domino ist auch ein schon lang bestehendes Mitglied der X-Force. Sie ist bekannt als Meisterin der Manipulation und als klasse Kampfkünstlerin. Ihr Skin-Outfit besteht aus einem schwarz/weißen Ganzkörper-Anzug, mit blauen Akzenten.

Domino

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Domino wurde in Kapitel 2 Season 2, am 17. April 2020 für 1.500 V-Bucks, in den Item-Shop gebracht.

5. Cable

Was ist das für ein Skin? Cable ist ein Cyborg mit übermenschlichem Aussehen. Er hat einen kybernetischen linken Arm und ein leuchtendes Scan-Auge.

Cable

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Cable wurde in Kapitel 2 Season 2, am 17. April 2020 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

4. Ravenpool

Was ist das für ein Skin? Dieser Skin ähnelt Deadpool und ist sehr nah an Raven aus Fortnite angelehnt. Ravenpool hat dieselbe Robe wie Raven an, nur mit rot-schwarzen Farben, einem Deadpool Gürtel und anderen Augen.

Ravenpool

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Ravenpool wurde in Kapitel 2 Season2, am 10. April 2020 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

3. Kuschelpool

Was ist das für ein Skin? Kuschelpool ist ein Marvel Fortnite Outfit von dem bekannten Deadpool-Set. Passend zu Deadpool, wurde der in Fortnite bekannte Teddybär-Skin „Kuscheloberbeauftragte“, in einen rot/schwarzen Anzug gesteckt.

Kuschelpool

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Kuschelpool wurde in Kapitel 2 Season 2, am 10. April 2020 für 1.500 V-Bucks, in den Item-Shop gebracht.

2. Deadpool

Was ist das für ein Skin? Deadpool, die wandelnde Leiche, ist ein Anti-Held der zu den X-Force dazugehört und einen rot-schwarzen Ganzkörperanzug trägt.

Deadpool

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Deadpool kam in Form eines geheimen Skins in Kapitel 2 Season 2 in den damaligen Battle-Pass.

1. Star-Lord

Was ist das für ein Skin? Der Star-Lord ist der Anführer der Guardians of the Galaxy und ein Mensch mit einer metallenen Maske und einer rotbraunen Lederjacke.

Wann wurde der Skin veröffentlicht? Star-Lord wurde in Kapitel 1 Season 8, am 30. April 2019 für 1.500 V-Bucks, das erste Mal in den Item-Shop gebracht.

Das waren alle bisherigen Skins die Fortnite für Marvel rausgebracht hat. Falls weitere folgen sollten, wird diese Auflistung aktualisiert werden.

Was haltet ihr von all den ganzen Marvel Skins? Hättet ihr gedacht das es schon so viele sind? Lasst uns von MeinMMO wissen welches von denen ihr besitzt und welche eure Lieblingsskins sind.