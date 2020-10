Die 10 besten Free-To-Play-Shooter 2020

The Cycle

Call of Duty: Warzone

Welche kostenlosen Shooter sind gerade angesagt? Wir haben uns die Auswahl der Gratis-Shooter angesehen und 10 Favoriten gekürt, die ihr nicht verpassen solltet. Viel Spaß bei unserer MeinMMO-Auswahl der besten Free-To-Play Shooter 2020.

Wie haben wir ausgewählt? Bei der Auswahl unserer Top-Free-To-Play-Games haben wir einen bunten Mix aus Genres berücksichtigt. Daher findet ihr Coop-Spiele, Arena-Shooter, taktische Shooter sowie die allseits beliebten Battle-Royale-Games hier.

Wir haben bei unserer Auswahl auf die allgemeine Meinung zum Spiel, Metascores, Steam-Bewertungen und Spielerzahlen geschaut und anhand dieser Kriterien 10 Spiele ausgewählt, die wir euch aus diversen Gründen empfehlen. Nähere Details stehen dann beim jeweiligen Spiel. Die Reihenfolge der Liste legt Wert auf Abwechslung und stellt kein Ranking dar.

Hier sind die besten Ballerspiele: In den folgenden Absätzen findet ihr unsere Auswahl an kostenlosen Shootern. Neben den grundlegenden Infos zu den Spielen bieten wir auch bei jedem Spiel eine Einschätzung, für wen dieses Game am besten geeignet ist.

Warframe

Release: 25.03.2013 | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch | Genre: Coop | Entwickler: Digital Extremes | Download zum Spiel: Zur offiziellen Website von Warframe

Was ist Warframe? Warframe ist ein Coop-Shooter in dem ihr einen Tenno spielt. Das ist eine Art Space-Ninja, der mithilfe eines biomechanischen „Anzugs“, dem „Warframe“, massenweise Gegner mit Gewehren, Pistolen und Nahkampfwaffen umlegt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Highlights von Warframe sind die rasanten Kämpfe und die schiere Menge an Waffen, Begleitern, Accessoires und Warframes. Die Frames sind dabei nicht nur coole kosmetische Items, sie sind auch jeweils eine eigene Klasse. So kann der Feuer-Warframe Ember Flammenattacken aussetzen, während Nekros tote Gegner als Untote wiedererweckt.

Dazu kommt noch eine originelle Story, die mit jedem kostenlosen Update interessanter wird. Darin geht es darum, Stück für Stück herauszufinden, wer man eigentlich ist und was gerade im Sonnensystem abgeht. Die Handlung hat dabei mehrere starke Wendungen und unerwartete Szenen. Außerdem könnt ihr in Warframe auch große Open-World-Bereiche entdecken und sogar im Weltraum mit riesigen Schlachtschiffen, die ihr selbst im Team steuert.

Pro Dynamische, schnelle Action

Riesige Auswahl an Waffen, Warframes und Pets

Alternative Spielmodi, wie Raumschlachten

Originelle Story und Setting Contra Viel Grind nötig

Wer sollte es spielen? Warframe ist ideal für alle Spieler, die Coop-Action lieben. Denn Warframe spielt man idealerweise mit Kumpels zusammen. Dazu kommt eine große Portion Grind, um all die vielen Dinge im Spiel freizuspielen. Doch das Grinden lohnt sich, denn wer gerne sein Gear optimiert oder einfach cool aussehen will, kann sich dann an seinem erspielten Kram erfreuen.

Apex Legends

Release: 04.02.2019 | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch | Genre: Battle-Royale | Entwickler: Respawn Entertainment | Download zum Spiel: Zur offiziellen Website von Apex Legends

Was ist Apex Legends? Apex Legends ist ein flotter Battle-Royale-Shooter. Das Spiel findet in der Welt des Shooters Titanfall statt und behandelt die Apex Games, eine Art moderner Gladiatorenkampf unter „Legenden“ genannten Teilnehmern.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Eine dieser Legenden verkörpert ihr im Spiel. Anders als bei vielen BR-Spielen habt ihr in Apex Legends tatsächlich unterschiedliche Charaktere mit jeweils einzigartigen Kräften zur Auswahl. So erzeugt der dicke Tank Gibraltar nützliche Schilde, während er Drogen-Freak Octane wie ein Irrer durch die Gegend flitzt. Jeder Charakter hat andere Skills und kann sich so ins Team einbringen.

Das Gameplay von Apex Legends setzt auf rasante Action und gehört damit definitiv zu den flotteren Vertretern des Genres. Das Gleiche gilt auch für die Waffen. Das Gunplay setzt auf schnelle, wilde Gefechte mit aufrüstbaren Waffen. Jede Waffe hat einen eigenen Flair und durch Upgrades spielen sie sich teilweise komplett anders. So wird eine Shotgun durch eine Modifikation zu einer effektiven Waffe auf mittlere Distanz und eine eigentlich miese Wumme ist plötzlich optimal gegen ungeschützte Ziele.

Allerdings sind meien HElden und wAffen zeitweise zu stark oder schwach, bis die Entwickler genug Daten haben, umeinen gescheiten NErf oder Buff zu bringen.

Apex Legends wird regelmäßig um neue Seasons, Helden, Waffen, Spielmodi und sogar Maps erweitert.

Pro Rasante Gefechte und gelungenes Gunplay

Verschiedene Charaktere mit Skills

Alternative Spielmodi wie Solo-PvE zu Events Contra Teilweise Balancing-Probleme bei Skills und Waffen

Wer sollte es spielen? Apex Legends ist ideal für Battle-Royale-Fans, denen Spiele wie PUBG oder Fortnite zu langsam sind. Denn hier gehört ordentlich Tempo zum Spiel und die verschieden Waffen spielen sich allesamt erfreulich anders und setzten jeweils ein eigenes Skillset voraus. Wer gerne im Team eine feste Rolle übernimmt, der wird die verschiedenen Helden lieben, denn so könnt ihr je nach Neigung Supporter, Tank oder Schadens-Austeiler werden. Außerdem erzählen die Charaktere jeweils eine Story, die jede Season komplexer wird. Storyfans bekommen hier also auch etwas geboten.