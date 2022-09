Warframe zeigt neues Update im actionreichen Trailer – Spieler feiern die Rückkehr eines legendären Helden

In dem neusten Update bringt der beliebte Looter-Shooter Warframe einen legendären Helden zurück und erfreut damit die Fans des Spiels.

Was ist das für ein Update? Das neuste Update des Looter-Shooters Warframe nennt sich Schleierschnitter und erschien am 07. September 2022.

Mit dem Update kommen die sogenannten Archon-Jagden sowie der 50. Warframe namens Styanax ins Spiel. Styanax könnt ihr bis zum 21. September gratis erhalten, in dem ihr euch bis zu diesem Datum in Warframe anmeldet.

Außerdem sehen Spieler die Rückkehr eines legendären Helden der Warframe-Lore.

Um welchen Helden geht es? Das Schleierschnitter-Update zelebriert die Rückkehr von Kahl-175, einem legendären Helden der Warframe-Geschichte. Dieser kehrt jedoch nicht nur zurück, ihr schlüpft in seine Haut.

Die Rückkehr eines Helden

Was bringt der Held bei seiner Rückkehr mit ins Spiel? Schleierschnitter führt eine neue Solo-Quest in Warframe ein, in der ihr euch Kahls Waffen schnappt und einen Weg durch Gegner-Horden bahnt. Anschließend folgen neue wöchentliche Missionen innerhalb der Garnisionsaufgaben. Diese bieten euch die Möglichkeit, Kahl zu stärken und anzupassen.

Im Anschluss an die Missionen mit Kahl spielt ihr wie üblich euren bevorzugten Warframe, doch erwarten euch jetzt neue herausfordernde Missionen. Kahl braucht nämlich bei den Archon Jagden eure Hilfe, um verschiedene Archons zu besiegen.

Was sagen die Spieler zu der Rückkehr des Helden? In den Kommentaren auf YouTube freuen sich viele Spieler über die Rückkehr von Kahl und betonen, wie gut sie den Charakter finden. Und auch der ein oder andere Wortwitz ist in den Kommentaren zu lesen.

Andrew Woods: „Ich liebe Kahl und bin so froh, dass wir mehr von ihm bekommen.“

Persies: „Ehrlich gesagt freue ich mich sehr auf Kahl of Duty, dieser Patch sieht fantastisch aus!“ (Der Kommentar hat über 500 Likes und diese auch durch den fantastischen Wortwitz verdient.)



Nautilus: „Ich mag es, neue Inhalte, die altes Zeug relevant machen. Nachdem wir Narmer-Bounties bekommen haben, wollte ich mehr von dieser Fraktion und jetzt, mit der Rückkehr von Kahl, fühlt es sich an, als wenn 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen worden wären.“

You: Kahl ist vielleicht die Figur, die ich seit langem am meisten in einem Videospiel gemocht habe.“

Neue Missionen gegen herausfordernde Gegner

Was sind die Archon Jagden? Bei den Archon-Jagden handelt es sich um drei Missionen, die besonders herausfordernd sein sollen, denn ihr jagt dort die stärksten Einheiten der Narmer.

So wird ab dem 11. September jede Woche ein neuer Aufenthaltsort eines der drei Archons bekannt gegeben. Besiegt ihr einen Archon, lässt er eine von 3 Scherben fallen, die euren Warframe permanent verbessern kann. Jeder Archon lässt eine andere Scherbe fallen.

Was sagt ihr zu dem Schleierschnitter-Update und der Rückkehr von Kahl? Habt ihr Bock auf die neuen Inhalte von Warframe? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Wenn euch auch andere Looter-Shooter interessieren, habt ihr bestimmt schon mal einen Blick auf Destiny geworfen. Doch für neue Spieler kann es recht kompliziert sein, der Lore von Bungies Erfolgstitel zu folgen. MeinMMO-Autorin Britta hilft euch, den Überblick zu behalten:

Die Geschichte von Destiny 1 und 2 bis Season 18 schnell zusammengefasst