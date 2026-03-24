Neues Update verwandelt Warframe in einen Horror-Shooter: „Wir wollen, dass du stirbst“

Das neueste Update von Warframe sorgt mit einem Horror-Modus für Abwechslung. Hier erfahrt ihr, was euch alles erwartet.

Was ist das für ein Update? Im Frühlings-Update von Warframe, „Der Schattenmacher“, geht es alles andere als blumig zu. Alles dreht sich um Follie, den neuen, inzwischen 64. Warframe im Spiel. Als Schattenmacherin kann sie Tinte zum Leben erwecken und so den gegnerischen Horden Einhalt gebieten.

Passend dazu gibt es auch einen neuen Spielmodus, „Follies Jagd“. Hier werdet ihr von einer übermächtigen Version des neuen Frames gejagt. Diesen Horror-Modus könnt ihr solo oder im asymmetrischen Multiplayer mit bis zu fünf Spielern erleben.

Das Update erscheint am Mittwoch, dem 25.03.2026, um 16 Uhr.

Warframe wird zum Horror-Shooter

Worum geht es im neuen Modus? Der neue Spielmodus „Follies Jagd“ ist die Warframe-Version eines asymmetrischen Horror-Überlebens-Spiels im 4-gegen-1. Vier Spieler schließen sich zusammen, um Aufgaben auf der Karte zu erfüllen. Der fünfte Spieler wird zum gefürchteten Jäger.

Als langsame, übermächtige und unsterbliche Version von Follie spukt er über die Karte, unterstützt von zahlreichen Tinten-Monstern und Fallen. Alternativ könnt ihr auch solo gegen eine NPC-Version von Follie antreten.

Für die normalen Spieler gilt es vor allem, schnell zu sein und sich nicht erwischen zu lassen. Damit hebt sich der Modus deutlich vom sonstigen Spielgefühl in Warframe ab:

Wenn du an Warframe gewöhnt bist und Gefahr siehst, was machst du dann? Du gehst in die Gefahr hinein. Du gehst niemals um sie herum! […] In diesem Spielmodus versuchen wir, alles ein bisschen gruseliger, gefährlicher zu machen. Falls du Follie begegnest, wollen wir, dass du stirbst, wenn du nicht schnell genug von dort verschwindest. Pablo Alonso, Creative Director (via YouTube)

Wie funktioniert der Modus genau? Als einer der vier normalen Spieler ist es euer Ziel, insgesamt drei Gemälde zu finden und zu vollenden. Dafür müsst ihr pro Gemälde zwei Ladungen an Farbe finden.

Weder Gemälde noch Farbe sind am Anfang auf der Karte markiert.

Wenn ihr Gegner tötet, besteht die Chance, ein Licht zu spawnen, das euch den Weg zur nächsten Farbe zeigt.

Während ihr Farbe transportiert, müsst ihr als Operator/Drifter spielen.

Sollte euer Leben auf null fallen, verliert ihr die Farbe wieder.

Leider bleibt eure Suche jedoch nicht unbemerkt. Eine große und langsame Version von Follie jagt über die Karte und versucht euch mit allen Mitteln aufzuhalten.

Follie selbst ist unsterblich – ihr könnt sie nicht loswerden.

Sollte Follie es schaffen, euch zu fangen, sterbt ihr sofort.

Je weiter ihr mit eurer Aufgabe voranschreitet, desto aggressiver und gefährlicher wird Follie. Verschiedene Eskalations-Stufen machen euch die Arbeit zunehmend schwerer und verwandeln die Suche in einen psychedelischen Horror-Albtraum:

Tintentropfen: Einige Wege werden dauerhaft durch große Mengen unpassierbarer Tinte blockiert.

Einige Wege werden dauerhaft durch große Mengen unpassierbarer Tinte blockiert. Follies Abbilder : Kopien von Follie sind rund um das Relais verstreut und strahlen ihre gefährliche Aura aus.

: Kopien von Follie sind rund um das Relais verstreut und strahlen ihre gefährliche Aura aus. Verschlossene Türen: Tintenkleckse versiegeln Türen und müssen abgeschossen werden, um hindurchzukommen.

Tintenkleckse versiegeln Türen und müssen abgeschossen werden, um hindurchzukommen. Dunkelheit: Dunkelheit hüllt das Relais ein und erschwert die Orientierung.

Auch wenn die Karte immer ähnlich aufgebaut ist, bringt euch das Auswendiglernen nur bedingt weiter. Denn die Standorte von Gemälden, Farb-Ladungen, Ressourcen und Fallen ändern sich jede Runde. Für Abwechslung sorgen außerdem Flüche, von denen in jedem Durchlauf einer auftritt:

Gigantismus: Gegner werden deutlich größer und haben mehr Lebenspunkte.

Gegner werden deutlich größer und haben mehr Lebenspunkte. Polyopia: Es erscheinen Kopien von Follie, die getötet werden können. Sie besitzen ansonsten all ihre Fähigkeiten.

Es erscheinen Kopien von Follie, die getötet werden können. Sie besitzen ansonsten all ihre Fähigkeiten. Klebrige Tinte: Tintenfäden breiten sich aus, um Spieler zu verletzen und zu verlangsamen, wenn sie tintenbefleckten Oberflächen nahekommen.

Tintenfäden breiten sich aus, um Spieler zu verletzen und zu verlangsamen, wenn sie tintenbefleckten Oberflächen nahekommen. Spritzende Berührung: Die Berührung von Gegnern führt dazu, dass diese zerplatzen, was Schaden und Verlangsamung an Spielen in der Nähe verursacht.

Wo finde ich den Modus? Um Zugang zu Follies Jagd zu erhalten, müsst ihr die Quest „Ketten des Harrow“ abgeschlossen haben. Dann könnt ihr den Modus jederzeit im zerstörten Vesper Relais auf dem Planeten Venus starten.

Mit Follie erweckt ihr Tinte zum Leben

Ein weiteres Highlight des Updates ist natürlich auch Follie selbst. Mit diesem neuen Warframe könnt ihr Tinte zum Leben erwecken, damit euer Team unterstützen und Gegner-Horden kontrollieren. So sehen ihre Fähigkeiten aus:

Passiv: Follies Fähigkeiten überziehen Feinde mit Tinte, die ihre Bewegung um 50 % für einige Sekunden verlangsamt. Betroffene Gegner haben eine 20 % Chance, Gesundheits- und Energiekugeln fallen zu lassen.

Follies Fähigkeiten überziehen Feinde mit Tinte, die ihre Bewegung um 50 % für einige Sekunden verlangsamt. Betroffene Gegner haben eine 20 % Chance, Gesundheits- und Energiekugeln fallen zu lassen. Fähigkeit 1 – Erzwungene Perspektive: Stürzt durch einen Tinten-Rahmen und erscheint unverwundbar am Zielort in einer Pfütze aus Tinte, die nahen Gegnern Tintenfleck zufügt.

Stürzt durch einen Tinten-Rahmen und erscheint unverwundbar am Zielort in einer Pfütze aus Tinte, die nahen Gegnern Tintenfleck zufügt. Fähigkeit 2 – Schattenbild: Erweckt Schattenbilder aus Follies Skizzenbuch zum Leben und nutzt sie als taktische Vorteile. Schattenbilder bespritzen nahe Gegner mit Tintenfleck, sobald sie erstellt werden.

Erweckt Schattenbilder aus Follies Skizzenbuch zum Leben und nutzt sie als taktische Vorteile. Schattenbilder bespritzen nahe Gegner mit Tintenfleck, sobald sie erstellt werden. Fähigkeit 3 – Selbstporträt: Zeichnet eine Tintenfigur, um den von Follie erhaltenen Schaden zu absorbieren. Unten breitet sich Tintenfleck in einer Pfütze aus. Tötet Gegner, um Follies Tintenfigur und die Tintenpfütze zu vergrößern.

Zeichnet eine Tintenfigur, um den von Follie erhaltenen Schaden zu absorbieren. Unten breitet sich Tintenfleck in einer Pfütze aus. Tötet Gegner, um Follies Tintenfigur und die Tintenpfütze zu vergrößern. Fähigkeit 4 – Pleinair: Fesselt nahe Gegner an schwebende Ballons, die sie mit Tinte übergießen. Lasst die Ballons platzen, damit sie zu Boden stürzen und Schaden an nahen Gegnern verursachen.

Zum Start des Updates kann Follie entweder auf dem Marktplatz gegen Premiumwährung gekauft oder aus Blaupausen hergestellt werden. Die Blaupausen können im neuen Spielmodus „Follies Jagd“ gesammelt werden.

Neben Follie und dem neuen Spielmodus bringt das Update auch noch viele weitere Neuerungen. Neben neuen Waffen und kosmetischen Gegenständen gibt es zum Beispiel auch neue Clan-Features und eine Überarbeitung der Tutorial-Quest für Anfänger. Auf der offiziellen Website von Warframe findet ihr mehr dazu.

Freut ihr euch schon auf das neue Update? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr bis dahin noch ein paar kostenlose Cosmetics freischalten wollt, findet ihr hier eine aktuelle Liste mit Promo-Codes: Warframe: Alle gültigen Codes und wie ihr sie einlöst (März 2026)