Warframe: Alle gültigen Codes und wie ihr sie einlöst (Februar 2026)

Für Warframe gibt es Codes, die ihr eingeben und kostenlose Belohnungen einheimsen könnt. MeinMMO verrät euch, welche gerade aktiv sind und wie ihr sie einlöst.

Wofür gibt es Codes in Warframe? Promo und Glyphen-Codes in Warframe sind kurze Buchstaben- und Zahlenkombinationen, mit denen ihr kostenlose kosmetische Inhalte freischalten könnt. Diese findet ihr häufig bei Content-Creator- oder offiziellen Social-Media-Kanälen.

Hier findet ihr eine Liste mit allen gültigen Codes, die ihr verwenden könnt und erfahrt auch, wie ihr sie einlöst.

Update vom 02. Februar 2026: Es gibt keine neuen Codes. Die Liste ist aktuell.
Alle gültigen Codes für Warframe im Februar 2026

Welche Codes gibt es derzeit? Für Warframe könnt ihr gerade folgende neuere Codes einlösen:

  • NEU! MISTLETOE2025
  • NEU! ZEXIONTAT
  • MOVEMBER2025
  • QTCC10KBUNDLE
  • QTCC5KREWARD
  • BSD-WARFRAME
  • 1999-QUINCY
  • 1999-VOICEPLAY
  • GOLDEN

Es gibt aber auch einige Codes, die langfristig gültig sind. Dabei handelt es sich um folgende:

A

  • 2020ZERO
  • 6IXGATSU
  • ADMIRALBAHROO
  • AEONKNIGHT86
  • AESOPYOLIAN
  • AGAYGUYPLAYS
  • AKARI
  • ALAINLOVE
  • ALEXANDERDARIO
  • AMPROV
  • ANGRYUNICORN
  • ANJETCAT
  • ANNOYINGKILLAH
  • ARGONSIX
  • ASHISOGITENNO
  • ASURATENSHI
  • AUNTIETAN
  • AVELNA
  • AZNITROUS

B

  • BIGJIMID
  • BLACKNATO974
  • BLACKONI
  • BLAZINGCOBALT
  • BLUEBERRYCAT
  • BLUYAYOGAMER
  • BRAZILCOMMUNITYDISCORD
  • BRICKY
  • BROZIME
  • BUFF00N
  • BURNBXX
  • BWANA

C

  • CALAMITYDEATH
  • CALEYEMERALD
  • CANOFCRAIG
  • CARCHARA
  • CASARDIS
  • CEPHALONSQUARED
  • CGSKNACKIE
  • CHACYTAY
  • CHAR
  • CHELESTRA
  • CLEONATURIN
  • CODOMA
  • COHHCARNAGE
  • COLDSCAR
  • COLDTIGER
  • CONCLAVEDISCORD
  • CONFUSEDWARFRAME
  • CONQUERA2024
  • COPYKAVAT
  • CPT_KIM
  • CROWDl
  • CRUSADER

D

  • DAIDAIKIRI
  • DANIELTHEDEMON
  • DANILY
  • DARIKAART
  • DASTERCREATIONS
  • DATLOON
  • DAYJOBO
  • DEATHMAGGOT
  • DEBBYSHEEN
  • DEEJAYKNIGHT
  • DEEPBLUEBEARD
  • DESTROHIDO
  • DEUCETHEGAMER
  • DEUS
  • DILLYFRAME
  • DIMITRIV2
  • DISFUSIONAL
  • DJTECHLIVE
  • DKDIAMANTES
  • DNEXUS

E

  • EDRICK
  • EDUIY16
  • ELDANKER
  • ELGRINEEREXILIADO
  • ELICEGAMEPLAY
  • ELNORAELEO
  • EMOVJ
  • EMPYREANCAP
  • ENDOTTI_
  • ETERION
  • EVECAPTURA
  • EXTRACREDITS

F

  • FACELESSBEANIE
  • FASHIONFRAMEISENDGAME
  • FATED2PERISH
  • FATEDSCHRONICLES
  • FEELLIKEAPLAYER
  • FERREUSDEMON
  • FINLAENA
  • FLOOFYDWAGON
  • FR4G-TP
  • FROSTYNOVAPRIME
  • FROZENBALLZ

G

  • GARA
  • GASTEL
  • GERMANCOMMUNITYDISCORD
  • GINGY
  • GLAMSHATTERSKULL
  • GOLDEN
  • GRINDHARDSQUAD

H

  • H3DSH0T
  • HAPPINESSDARK
  • HENCHANDSCRAP
  • HOMIINVOCADO
  • HOTSHOMSTORIES
  • HYDROXATE

I

  • IFLYNN
  • IKEDO
  • IM7HECLOWN
  • INFERNOTHEFIRELORD
  • INFODIVERSAO
  • ITSJUSTTOE
  • IWOPLY

J

  • JAMIEVOICEOVER
  • JESSITHROWER
  • JOEYZERO
  • JORIALE
  • JUSTHAILEY
  • JUSTRLC

K

  • K1LLERBARBIE
  • KAVATSSCHROEDINGER
  • KENSHINWF
  • KINGGOTHALION
  • KIRARAHIME
  • KIRDY
  • KIWAD
  • KR1PTONPLAYER
  • KRETDUY
  • KYAII

L

  • L1FEWATER
  • LADYNOVITA
  • LADYTHELADDY
  • LAURIEEELG
  • LEODOODLING
  • LEYZARGAMINGVIEWS
  • LIGHTMICKE
  • LIGHTNINGCOSPLAY
  • LILLEXI
  • LUCIANPLAYSALLDAY
  • LYNXARIA

M

  • MACHO
  • MADFURY
  • MAKARIMORPH
  • MAOMIX
  • MCGAMERCZ
  • MCMONKEYS
  • MECORE
  • MEDUSACAPTURES
  • M HBLACKY
  • MICHELPOSTMA
  • MIKETHEBARD
  • MISSFWUFFY
  • MISTERGAMER
  • MJIKTHIZE
  • MOGAMU
  • MRROADBLOCK
  • MRSTEELWAR
  • MRWARFRAMEGUY
  • MYLAH

N

  • NELOSART
  • NEONESS007
  • NOMNOM
  • NOSYMPATHYY
  • NP161

O

  • ODDIEOWL
  • OOSIJ
  • ORIGINALWICKEDFUN
  • ORPHEUSDELUXE
  • OTTOFYRE
  • OZKU

P

  • PAMMYJAMMY
  • PANDAAHH
  • PAPATLION
  • PARVOS
  • PHONGFU
  • PLAGUEDIRECTOR
  • PLEXICOSPLAY
  • POKKETNINJA
  • POSTITV
  • PRIDE2024
  • PRIDE2025
  • PRIMEDAVERAGE
  • PROFESSORBROMAN
  • PURKINJE
  • PURPLEFLURP
  • PYRAH
  • PYRRHICSERENITY

Q

  • QUADLYSTOP

R

  • R/WARFRAME
  • RAGINGTERROR
  • RAHETALIUS
  • RAHNY
  • RAINBOWWAFFLES
  • RELENTLESSZEN
  • RELIQUARY
  • RETROALCHEMIST
  • REYGANSO
  • RICKUNPRIME
  • RIKENZ
  • RIPPZ0R
  • RITENS
  • ROYALPRAT
  • RUSTYFIN
  • RWERESS

S

  • SAPMATIC
  • SARAHTSANG
  • SCALLION
  • SCARLETMOON
  • SEARYN
  • SECRIOTMCFLY
  • SERDARSARI
  • SHARLAZARD
  • SHENZHAO
  • SHERPA
  • SHINOBIFUFU
  • SHUL
  • SIEJOUMBRA
  • SILLFIX
  • SILENTMASHIKO
  • SILLFX
  • SILVERVALE
  • SKILLUP
  • SMOODIE
  • SN0WRC
  • SPACEWAIFU
  • SPANDY
  • SPECIALEFFECT
  • STALLORDD
  • STR8OPTIROYAL
  • STRIPPIN
  • STUDIOCYEN

T

  • TACTICALPOTATO
  • TANCHAN
  • TBGKARU
  • TEAWREX
  • TECHROT-MACTICS
  • TENNOFOREVER
  • THEGAMIO
  • THEKENGINEER
  • THEPANDA
  • TINBEARS
  • TIOMARIO
  • TIORAMON
  • TORTOISE
  • TOTALN3WB
  • TOXICKTOE
  • TRASHFRAME
  • TRIBUROS
  • TWILA

U

  • UNREALYUKI
  • UREIFEN

V

  • VAMP6X6X6X
  • VARLINATOR
  • VASHCOWAII
  • VASHKA
  • VECTOR
  • VERNOC
  • VEROZ
  • VOIDFISSUREBR
  • VOLI
  • VOLTTHEHERO
  • VVHITEANGEL

W

  • WALTERDV
  • WANDERBOTS
  • WARFRAMECOMMUNITYDISCORD
  • WARFRAMEFLO
  • WARFRAMERUNWAY
  • WARFRAMEWIKI
  • WEALWEST
  • WIDESCREENJOHN
  • WOXLI

X

  • XBOCCHANVTX
  • XENOGELION
  • XXVAMPIXX

Y

  • YOURLUCKYCLOVER

Z

  • ZARIONIS
  • ZXPFER

So löst ihr Codes in Warframe ein

Um Codes für Warframe einzulösen, folgt einfach diesen Schritten:

  • Geht auf die offizielle Webseite für das Einlösen der Codes
  • Stellt sicher, dass ihr eingeloggt seid oder loggt euch ein
  • Gebt euren Code ein und klickt auf „Code senden“
  • Hat alles geklappt, werden euch die kostenlosen Items im Spiel gutgeschrieben

Was kann zu Problemen führen? Wenn ein Code eine Fehlermeldung auslöst, ist er in den meisten Fällen bereits abgelaufen. Manche Codes sind außerdem regionsspezifisch und können daher außerhalb bestimmter Länder nicht eingelöst werden. Überprüft zudem, ob ihr den Code korrekt eingegeben habt – schon ein kleiner Tippfehler kann zu Problemen führen.

Beispielsweise sind typische Fehler:

  • 0 (Null) und O (großes O)
  • I, l und 1 (großes I, kleines L und Eins 1)

Wollt ihr ganz sicher sein, dass euer Code korrekt ist, kopiert ihn am besten aus der Liste und fügt ihn dann im vorgesehenen Feld ein.

Warframe ist mittlerweile stolze 12 Jahre alt und erfreut sich auch jetzt noch großer Beliebtheit bei seinen Fans. Regelmäßige Updates und größere Erweiterungen sorgen für stetig neue Inhalte. Ein YouTuber erklärt, was das Spiel zusätzlich noch so gut macht: YouTuber spielt 1.000 Stunden einen Loot-Shooter auf Steam, erklärt, warum das Spiel auch nach 12 Jahren so gut ist

