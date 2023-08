Die TennoCon 2023 brachte einige interessante Neuigkeiten über Waframe. 2024 soll Warframe 1999 kommen. Es verspricht eine Reise in die Vergangenheit, doch einige Fans sind verwirrt.

Was ist Warframe 1999? Digital Extreme hat auf der TennoCon 2023 enthüllt, dass Warframe 1999 erscheinen wird. Dabei soll es sich um ein komplett neues nostalgisches Setting handeln – Retro-Stil mit Science-Fiction kombiniert. Es handelt sich um ein Update, kein eigenständiges Spiel.

Hier könnt ihr den Reveal Teaser zu Warframe 1999 sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was wissen wir? Seit einem Jahrzehnt ist Warframe auf dem Markt. Inzwischen besitzt das Spiel den Ruf, einer der Top Free2Play-Shooter zu sein.

Mit dem “Whispers in the Dark”-Update betrifft das RPG eine neue Ära. Während uns Warframe 1999 zurück zu den Anfängen der Saga bringen wird. Die Ästhetik in dem Trailer von Warframe 1999 erinnert eindeutig an die 90er-Jahre. Umrahmt wird das Ganze mit dem Song-Reveal „Into The Void“ von Nine Inch Nails, der auch 1999 veröffentlicht wurde.

Das bevorstehende Update nimmt die Spieler mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Es verspricht klassische Hack-and-Slash-Actions und führt den neuen Charakter Arthur im Excalibur-Kampfanzug ein. Im Trailer sehen wir den schwarzhaarigen Arthur, der gegen unterschiedliche befallende Monster kämpft und Entrati verfolgt.

“Dark Sector” ist ein Spiel für PC, Xbox 360 und PS3, das Digital Extremes im Jahr 2008 veröffentlicht hat. Warframe gilt als “Nachfolger im Geiste” von Dark Sector.

Fans sind verwirrt und vermuten Hommage an Dark Sector

Was verwirrt die Fans? Der Trailer scheint eine neue Ära des Spiels einzuschlagen. Fans sind verwirrt und neugierig zugleich. Einige vermuten, dass Warframe 1999 eine Hommage an Dark Sector sein könnte.

AigisAegis schrieb auf Reddit: „Wenn jemand beim Ansehen verwirrt ist, machen Sie sich keine Sorgen. der Rest von uns ist auch ziemlich verwirrt[…].“

OpposingFarce fügte hinzu: „Ich habe Warframe seit Jahren nicht mehr gespielt, aber es gab (schon damals) immer Hinweise darauf, wie relevant Dark Sector für Warframe war. Das könnte darin bestehen, das zu erforschen.“

Squidbrand schrieb auf Reddit: „Ich vermute, dass es viele tiefe Anspielungen auf das Aussehen, die Atmosphäre und das Setting von „Dark Sector“ geben wird[…].“

Sasmael ist begeistert, dass Waframe eine neue Richtung einschlägt und betont auf Reddit: „Ich bin verblüfft. Das ist überhaupt keine Warframe-Ästhetik, ABER ich freue mich immer noch darauf. Dieses Spiel hat sich im Laufe der Jahre so sehr verändert, warum nicht ein Stück von Metal Gear Solid?“

Wann kommt das Update? Bisher sind zu Warframe 1999 nur wenige Details bekannt. Das große Update soll aber 2024 kommen. Bis dahin müssen Fans geduldig auf weitere Details warten.

Mehr zu Shooter: Die 6 besten Multiplayer-Shooter, die ihr erst ab 16 Jahren spielen dürft