Warframe jubelt: Das MMO mit Space-Ninjas überholt CS2, wird zum Top-Seller auf Steam – Das gab den Ausschlag

Warframe ist plötzlich der Top-Seller auf Steam und muss sich nur dem Steam Deck geschlagen geben. Sogar CS2 wurde geschlagen.

Was ist Warframe?

Warframe ist das SciFi-MMO, dem seit Jahren nachgesagt wird, es sei „das Spiel mit den Space-Ninjas“.

In Warframe verkörpert ihr einen Tenno, der mit seinem Warframe zahlreiche Gegner bekämpft. Warframes sind biomechanische Rüstungen, die ähnliche wie Kampfanzüge funktionieren.

Die Warframes sind allerdings gar nicht so heimlich und im Verborgenen unterwegs, wie man es von einem Ninja erwarten würde. Stattdessen verfügen sie über verschiedene Waffen und sind auch in direkten Konfrontationen tödliche Kämpfer.

Ein besonderes Merkmal der Warframes ist ihre hohe Mobilität, die auch dem Gameplay des MMOs einen besonderen Stil verleiht

Warframe wurde bereits im 2013 veröffentlicht und wird seither regelmäßig mit Updates versorgt, die neue Inhalte bringen und das Spielprinzip weiter verbessern.

Aktuell ist Warframe auf PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und auf dem PC spielbar. Besonders auf Steam erlebt das MMO aber zuletzt einen Aufschwung und konnte sogar zum Top-Seller aufsteigen.

Warframe überholt CS2 als Top-Seller auf Steam

Wieso jubelt Warframe? Warframe ist weltweit betrachtet aktuell der Top-Seller auf Steam und schaffte es kürzlich sogar Valves Dauerbrenner Counter-Strike 2 zu überholen.

Auch andere Spiele wie Baldurs’s Gate 3, Naraka: Bladepoint oder Apex Legends mussten sich den Space-Ninjas geschlagen geben. Einzig das Steam Deck thront in den Top-100 noch über Warframe (Stand 18. Januar 2024, 11:30 Uhr, via Steam)

Das freut auch Warframes Creative-Direktorin Rebecca Ford, die feierlich auf X.com schreibt:

In 11 Jahren haben wir einen großen Meilenstein für Warframe erreicht. Derzeit ist es das weltweit meistverkaufte Spiel auf Steam (Platz 1)! Die Arbeit mit dem Team hier war unglaublich und es bedeutet uns sehr viel, unsere Arbeit mit den Menschen da draußen zu teilen. Rebecca Ford via X.com

Als Ford ihren Post auf dem sozialen Netzwerke teilte, war Warframe sogar über dem Steam Deck auf Platz 1 der Steam-Top-Seller und mit dem „Gauss Prime“-Complete-Bundle konnte das MMO sogar ein Paket mit Zusatzinhalten auf dem 7. Rang platzieren. Das Bundle ist mittlerweile jedoch auf Platz 29 abgerutscht.

Erweiterung und ein lange erwartetes Feature bringen Aufschwung

Wie wurde Warframe zu Top-Seller: Es gibt gleich mehrere Faktoren, die zum aktuellen Aufschwung von Warframe führten.

Zum einen kam im Dezember die aktuell jüngste Erweiterung Whispers in the Walls, die unter anderem einen neuen Warframe und Cross Save brachte. Cross-Save ist ein von vielen Fans seit langer Zeit gewünschtes Feature, das den Spielern erlaubt, ihren Spielfortschritt von einer Plattform (beispielsweise PlayStation) auch auf einer anderen zu nutzen (Steam, Xbox).

Der Zugriff auf das Cross-Save-Feature erfolgte nach dem Release der aktuellen Erweiterung im Dezember in Wellen. Auf Steam ist seit der Veröffentlichung von Whispers in the Walls eine sichtliche Steigerung der Spielerzahlen zu erkennen (via SteamCharts).

Im November spielten durchschnittlich 45.549,6 Spieler

Im Dezember spielten durchschnittlich 55.599,2 Spieler

In den vergangenen 30 Tagen spielten durchschnittlich 62.478,3

Es ist also anzunehmen, dass viele Spieler das Cross-Save-Feature nutzten, um ihre Accounts auf die Steam-Version des F2P-Spiels zu übertragen – schließlich wünschten sich viele Warframe-Spieler Cross-Save schon seit Jahren (via Reddit).

Das Übertragen der Spielstände hat allerdings keinen direkten Einfluss auf Steams Top-Seller-Liste, da Warframe als Free-to-play-Spiel nicht gekauft werden muss.

Wie Warframes Rebecca Ford jedoch auf X.com verriet, spielen deshalb alle anderen Transaktionen eine Rolle – auch die Veröffentlichung des neuen „Gauss Prime“-Complete-Bundles, das am 10. Januar 2024 veröffentlicht wurde und ebenfalls in den Top-Sellern auf Steam in den Rängen kletterte.

Als ‚Installation‘ laufen alle Transaktionen für Steam-Sachen darüber (d. h. ich installiere kostenlos auf Steam, aber ich kaufe etwas Platin über Steam, die übergeordnete Instanz für diesen Kauf ist der Spiel-Client selbst) Rebecca Ford via X.com

Ford erklärt, dass das Spiel zwar kostenlos über Steam installiert werde, aber beispielsweise der Kauf von Ingame-Währung beim Kauf für das Spiel selbst zähle. Das erklärt auch, wie CS:GO und jetzt CS2 seit Jahren die Top-Seller-Liste dominieren kann.

