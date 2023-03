Eines der spannendsten MMORPGs in Entwicklung zeigt heimlich neues Gameplay

Digital Extremes, die Entwickler von Warframe, arbeiten im Hintergrund an einem neuen MMORPG: Soulframe. Viele Details dazu gab es bisher nicht. Doch in einem Livestream wurde nun erstes Gameplay gezeigt, ohne große Ankündigung dazu.

Was ist das für ein Spiel? Soulframe soll in einer Fantasywelt spielen und stark auf Erkundung setzen. Das MMORPG bekommt eine Open World, in der viele Spieler gemeinsam unterwegs sein können. Inspirationen für ihre Welt haben sich die Entwickler nach eigener Aussage aus Filmen wie Prinzessin Mononoke und Die Unendliche Geschichte geholt.

Das neue Gameplay zeigt nun einen Krieger mit Schwert und Magie, der verschiedene Gegner besiegt. Laut den Entwicklern soll auf dem Nahkampf ein großer Fokus liegen. Das Kampfsystem ist eher etwas träge. Mit seinen langen und ausholenden Angriffen erinnert es weniger an das dynamische Waframe, sondern eher an Elden Ring oder New World. Ähnliches gilt auch für die recht hübsche Spielwelt, die im Hintergrund zu sehen ist.

Das hier gezeigte Gameplay stammt noch aus einer sehr frühen Version von Soulframe. Es wurde nach 50 Minuten in einem Livestream zur Feier von 10 Jahren Warframe gezeigt – ohne große Vorankündigung.

Warframe mauserte sich zu einem der besten MMOs, macht Hoffnung für Soulframe

Warum ist Soulframe so spannend? Obwohl es bisher kaum Informationen oder Gameplay gibt, setzen viele Spieler große Hoffnungen in das MMORPG. Das liegt vor allem am Entwicklerstudio Digital Extremes.

Die brachten 2012 das Spiel Warframe heraus, obwohl kein Publisher es haben wollte. Sie hörten auf die Kritik der Spieler bezüglich einer Paywall für die Beta, brachten regelmäßig starke Updates und setzen auf ein sehr faires Free2Play-Modell.

Inzwischen gehört es zu den meistgespielten Titeln auf Steam und kommt mit 87 % positiven Reviews dort hervorragend an. Eine Übersicht zur Entwicklung von Waframe könnt ihr euch hier durchlesen:

Viele Fans hoffen deshalb, dass die Tugenden von Warframe auch bei Soulframe fortgesetzt werden. Zwar unterscheiden sich die beiden Spiele schon im jetzt gezeigten Gameplay drastisch, doch das muss nichts Negatives sein. Schließlich kann Digital Extremes mit der Fantasywelt und dem langsameren Gameplay eine ganz neue Zielgruppe ansprechen.

Soulframe wird also kein direkter Nachfolger von Warframe, sondern wohl eher ein Spiel, das gut parallel funktionieren kann.

Wann erscheint Soulframe? Ein offizielles Release-Datum gibt es derzeit noch nicht. Allerdings soll es auf der TennoCon, die am 26. August 2023 stattfindet, neue Informationen zu Soulframe geben. Auf der hauseigenen Messe wurde das MMORPG 2022 auch erstmals vorgestellt.

Was sagt ihr zu Soulframe? Sprechen euch das Gameplay und die bisherigen Informationen an? Setzt ihr auch große Hoffnung in das MMORPG?

