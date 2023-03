Auf Steam ist gerade ein MMORPG erfolgreich, das sich aber gar nicht an MMORPG-Spieler richtet

Seit dem 6. März können Spieler aus Europa, Amerika und Japan das MMORPG Summoners War: Chronicles auf Steam spielen. Dort kommt es gut an. Über 35.000 Spieler waren bisher gleichzeitig online – Tendenz steigend – und insgesamt bekam es 73 % positive Reviews. Doch mit seinen Inhalten richtet sich das Spiel eher an Fans von Monster- und Helden-Collectorn als an eingefleischte MMORPGler, findet MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch.

Was ist das für ein Spiel? In Summoners War: Chronicles dreht sich alles darum, Monster zu sammeln, die ihr dann beschwören könnt. An diese Monster kommt ihr, indem ihr sie über Beschwörungen freischaltet. Diese könnt ihr euch zwar bis zu einem gewissen grad erspielen, primär jedoch erkaufen. Das gewonnene Monster ist dann zufällig – eben ein typisches Gacha-System wie in Genshin Impact.

Die Spieler von Genshin und vor allem der anderen Teile von Summoners War sind auch viel eher die Zielgruppe als typische MMORPG-Spieler. Denn das Spiel setzt auf eine quietschbunte Anime-Grafik, viele Aufwertungen und viel Zufall. Hinzu kommt eine Menge Autoplay, vor allem für die Story und das Questing. Kein Wunder, denn primär ist es ein Mobile-Game.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. Normalerweise spielt er am liebsten Guild Wars 2, New World und ESO. Für diesen kurzen Einblick hat er rund 6 Stunden Summoners War: Chronicles gespielt.

Summoners War: Chronicles macht zu Anfang all das, was eingefleischte MMORPG-Fans hassen

Summoners War: Chronicles beeindruckt mit seinen Zahlen. Über eine Million aktive Spieler pro Tag konnte es zuletzt in Asien+Europa verzeichnen (via Summoners War). Da war es für mich natürlich Pflicht, auch mal in das MMORPG reinzuschauen.

Bei der Charaktererstellung habe ich die Wahl aus drei Charakteren:

Cleave ist ein Tank und kämpft im Nahkampf

Oriba ist ein Fernkampf-DD

Kina übernimmt die Rolle als Heilerin

Im Editor kann ich dann noch einige Optionen am Aussehen anpassen, um nicht direkt jedem anderen Cleave auf dem Server zu gleichen. Die Cutscene am Anfang (englisch vertont) und die Grafik machen direkt einen positiven Eindruck. Doch das änderte sich schnell.

Schon im Tutorial werde ich an die Hand genommen, als hätte ich noch nie ein Spiel geöffnet. Jeder Klick wird mit Markierungen vorgegeben, jeder einzelne Schritt erklärt. Freiheit und Entdeckerdrang werden direkt im Keim erstickt – auch weil ihr die ersten Stunden nur stumpf einer Hauptquest folgt.

Zudem fallen mir das vollgepackte Interface, ständige Pop-Ups für den Shop und viel zu viele Belohnungen negativ auf. So starte ich direkt mit 22 Nachrichten im Postkasten, die allesamt Loot enthalten, mit dem ich noch gar nichts anfangen kann.

Auch die Steuerung ist anfangs gewöhnungsbedürftig. Ich drehe die Kamera mit der linken Maustaste und greife mit der rechten an. Intuitiv müsste es für mich genau andersherum sein. Zum Glück kann ich zumindest einstellen, dass die Kamera von nun an mit der rechten Maustaste gedreht wird.

Auch die Kämpfe sind anfangs noch etwas lieblos. Ich bekomme schnell zwei Monster zum Beschwören an die Hand, die jedoch kaum Schaden verursachen. Ich selbst habe drei Angriffe und einen Auto-Attackt. Diese wirken jedoch nicht sonderlich wuchtig. Ich habe das Gefühl, dass mir ein actionreiches Kampfsystem nur vorgegaukelt wird. Vielleicht wäre an dieser Stelle ein rundenbasiertes Kampfsystem wie in Summoners War: Sky Arena besser gewesen.

Am meisten irritiert mich aber, dass ich nicht springen oder sprinten kann. Beides fühlt sich, gerade bei den uninspirierten Lauf- und Kill-Quests zwingend erforderlich an. Vor allem das Springen fehlt mir. Dafür liegt eine Ausweichrolle standardmäßig auf der Leertaste.

Richtig nervig ist, dass ich oft eine Quest beende, dann rechts im Interface auf “Quest fortsetzen” klicken muss, um dann direkt wieder mit dem NPC zu sprechen, bei dem ich die Quest vorher abgegeben habe. Das fühlt sich wie ein unnötiger Zwischenschritt an.

Schnell finde ich heraus, warum das Questen nicht sonderlich abwechslungsreich gestaltet wurde. Ab Level 5 gibt es nämlich Auto-Questing und Auto-Kämpfe. Ich spiele also gar nicht mehr selbst, sondern lasse spielen. Hier kommt das Mobile-Spiel jetzt endgültig zum Vorschein.

Monster sammeln und das coole Element-System

Im Laufe der Zeit, in denen sich das MMORPG selber spielt, werden dann immer mehr Systeme erklärt. Im Wesentlichen dreht sich vieles darum, die richtigen Monster zu sammeln, daraus ein solides 3er-Team zu erstellen und diese dann ständig aufzuwerten und mit Runen auszustatten.

Hinzu kommt die persönliche Ausrüstung, die ebenfalls aufgewertet werden kann. Hier kommt es zum ersten Lichtblick. Mein Charakter trägt eine Waffe, die jedoch verschiedene Elemente repräsentieren kann. Jedes Element verändert meine Fähigkeiten leicht und ist entscheidend dafür, bei Feinden unterschiedlich viel Schaden zuzufügen. Wasser schlägt Feuer, Feuer schlägt Natur und so weiter.

Ich kann während des Kampfes jedoch durch alle verschiedenen Waffentypen wechseln. So habe ich Zugriff auf mehrere Fertigkeiten aus meiner Waffe und zusätzlich die zwei Fähigkeiten pro Monster in meinem Team. Das bringt ein bisschen Abwechslung.

Zudem muss ich vereinzelt doch selber spielen, etwa in den Solo-Dungeons und den Gruppen-Raids. Den ersten Raid erlebt man auf Stufe 14 und er ist zugegebenermaßen sehr simpel. Im Endgame soll es jedoch deutlich komplexer werden. Da spielen dann das richtige Team aus Monstern und Mitspielern sowie das richtige Element bei der Waffe eine entscheidende Rolle.

Gacha und teure Preise im Shop, doch trotzdem hagelt es gute Bewertungen

Trotz der vorhandenen Gruppen-Inhalte kam in meinen ersten 6 Spielstunden nur wenig MMORPG-Feeling auf. An vielen Stellen fühlte ich mich an Genshin Impact erinnert, was wohl neben dem Gacha auch an dem Element-System, der Grafik und dem Foto-Modus liegt.

Natürlich gibt es dutzende Easter Eggs und Inhalte, die man schon aus Summoners War: Sky Arena kennt. Dabei handelt es sich um ein Online-Game vom gleichen Entwickler Com2us, das auf ein sehr ähnliches Spielprinzip, aber rundenbasierte Kämpfe setzt.

Allerdings empfinde ich die Vehemenz, mit der mir irgendwelche Belohnungen und Pop-Ups präsentiert werden, hier noch viel anstrengender. So gibt es automatische Belohnungen für:

Den täglichen und den monatlichen Login

Tägliche Spielzeit (5, 15, 30, 60 und von da an alle 60 Minuten)

Verschiedene saisonale Events

Verschiedene Achievements

Ein zweites Achievement-System (warum auch immer)

Level-Ups von meinem Charakter

Level-Ups von meinem Account

Tägliche und wöchentliche Herausforderungen

Einen Battle Pass mit kostenlosem und kostenpflichtigen Pfad

Einen zweiten kostenlosen und kostenpflichtigen Battle Pass

Im Grunde drücke ich ständig Belohnungen weg, von denen ich bei der Hälfte gar nicht weiß, wofür ich den Loot eigentlich brauche. Noch mehr bekommt man über die Gutschein-Codes, die man einlösen kann.

Unter die Pop-Ups mischen sich aber auch immer wieder Hinweise zum Shop. Dort bekomme ich nämlich extra Belohnungen für jeden Tag, an dem ich Geld ausgebe. Neue Items und Angebote werden zudem leuchtend rot markiert. Einige Pakete sind nämlich nur ein paar Stunden vorhanden und wechseln dann.

Preiswert ist der Shop auch nicht. Es gibt mehrere Pakete für 26,99 Dollar, 47,99 Dollar, vier Pakete für 99,99 Dollar (die man übrigens alle 3x pro Monat kaufen kann) und die beiden Battle-Pässe für je 9,99 Dollar.

Trotzdem erfreut sich Summoners War: Chronicles derzeit vieler Spieler, sowohl auf dem Smartphone als auch auf Steam. Schaut man in die Reviews, werden vier Dinge recht schnell deutlich:

Der Shop wird selbst von den positiven Reviews als problematisch angesehen. Allerdings soll man alles irgendwann auch als Free2Play-Spieler erreichen können. ScarletHeart schreibt etwa: “Pay2Win, wenn du einen Sprint hinlegen möchtest, Free2Play, wenn du einen Marathon magst.”

Das ständige Aufwerten von Monstern und dem eigenen Charakter ist sehr befriedigend. Man hat ständig das Gefühl von Fortschritt.

Die Bosskämpfe sollen im Endgame durchaus anspruchsvoll sein.

Das Spiel wird vor allem von Fans der Reihe Summoners War gespielt.

Obwohl Summoners War: Chronicles also stark auf Multiplayer-Elemente setzt, richtet es sich für mein Gefühl nicht an klassische MMORPG-Fans, sondern eben an Leute, die Gacha und Hero-Collector mögen. Da macht es mit seinen über 100 Monstern, die allesamt gelevelt, verstärkt und entwickelt werden können, eine Menge richtig.

Dort scheinen die 73 % positiven Reviews wohl vertretbar zu sein. Trotzdem entspricht es nicht dem Niveau, das ich mir von Mobile-MMORPGs wünsche:

Was sagt ihr zu Summoners War: Chronicles? Habt ihr selbst schon reingespielt? Werdet ihr das Spiel mal ausprobieren oder passt es einfach gar nicht zu euch? Schreibt es gerne in die Kommentare.