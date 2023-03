Mobile-MMORPGs sind die Zukunft des Genres und das ist großartig

Während MMORPGs in der Vergangenheit ihren Platz vor allem am PC hatten, erscheinen viele Spiele inzwischen ganz für Mobile oder bieten zumindest Crossplay zum Smartphone an. Während dieser Trend viele Fans eher abschreckt, ist MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch von Mobile-MMORPGs immer mehr angetan.

Noch vor einigen Jahren war ich selbst ein überzeugter PC-Spieler, der sich nicht vorstellen konnte, auf seinem Smartphone zu zocken. “Das ist doch nur ein Ort, an dem Peggle oder Candy Crush gespielt werden, nichts für echte Gamer”, hättet ihr mich rufen gehört. Doch spätestens seitdem ich Vater bin, sehe ich die Situation etwas anders.

Als Baby schlief meine Tochter gerne mal stundenlang auf meinem Bauch, auch heute braucht sie noch eine Einschlafbegleitung. Nur lässt sich mein Gaming-PC schwer mit in ihr Kinderzimmer nehmen, mein Smartphone hingegen schon. Außerdem ist man ständig unterwegs, zu Freunden oder Familie, und kommt selten an den heimischen PC.

So zocke ich inzwischen fast jeden Tag MMORPGs am Smartphone. Zugegebenermaßen nicht die Games mit stumpfen Autoplay, sondern primär RuneScape und gelegentlich Albion Online. Und für mich sind genau diese Titel auch Paradebeispiele, wie man gute Mobile-MMORPGs macht.

Und mit dem Spielen am Smartphone bin ich nicht allein. 2021 spielten allein in Deutschland 23,5 Millionen Menschen regelmäßig am Handy (via game). Am PC spielen hingegen “nur” 14,3 Millionen. International sieht das gerade in asiatischen und südamerikanischen Ländern nochmal anders aus. Hier dominieren die Smartphones.

Wer spricht hier? Alex ist der MMORPG-Experte auf MeinMMO. In Spielen wie Guild Wars 2, ESO, Black Desert und New World hat er hunderte und tausende Stunden verbracht. Zuletzt spielt er mehr auf dem Smartphone, woraus diese Kolumne entstanden ist.

Alle Mobile-MMORPGs sind Pay2Win, Autoplay und ohnehin doof!

Seit Jahren erscheinen pro Monat mehr MMORPGs fürs Smartphone als im gesamten Jahr für den PC. Spiele wie Lineage W generieren 8-Mal mehr Einnahmen als 3 große PC-MMORPGs zusammen. Und auch große Firmen wie Blizzard mit Diablo Immortal oder Riot Games mit LoL Wild Rift sind in den letzten Jahren auf den Mobile-Zug aufgesprungen.

Doch gerade Mobile-MMORPGs haben einen schlechten Ruf und das nicht zu Unrecht. Viele Titel setzen auf eine aggressive Monetarisierung, mit der man etwa künstlich integrierte Zeitbarrieren überspringen oder im Shop einfach große Vorteile erkaufen kann – sprich Pay2Win.

Ich selbst hab im Dezember mal drei neue Spiele im Play Store ausprobiert, die mir vom Namen her überhaupt nichts gesagt haben, aber über 4,5 Sterne bei mehr als 10.000 Reviews bekamen. Und meine Güte – alle drei waren eine Katastrophe. Sie alle setzten auf Autoplay, sie alle hatten einen Shop mit echtem Pay2Win, einer etwa mit Tränken, die dir einfach 10 % mehr Stats oder mehr Schaden geben…. klasse!

In einem der Spiele gab es diesen “Bonus” für Echtgeld.

Doch hochwertige Mobile-MMORPGs mit Crossplay zu anderen Plattformen sind die Zukunft, davon bin ich fest überzeugt. Und bei RuneScape merke ich gerade, wie gut das klappen kann.

Viele Quests, einfache Kämpfe und das Sammeln und Craften erledige ich im Bett liegend. Schwierige Aufgaben hingegen werden am PC abgeschlossen, wenn ich einen größeren Bildschirm sowie Maus und Tastatur vor mir habe.

Und dieses Konzept könnte ich mir für viele MMORPGs vorstellen, denn in nahezu jedem Spiel gibt es Aufgaben, die problemlos am Smartphone erledigt werden könnten.

PC first, Mobile second

Das wichtige ist, dass die Entwickler zuerst an ihre PC-Community denken. Es darf eben kein Autoplay und kein Pay2Win geben. Es muss anspruchsvollen Content geben, etwa in Form von knackigen Dungeons und Raids oder großen PvP-Schlachten. Viele asiatische MMORPGs haben es eher andersherum gemacht, etwa Odin: Valahalla Rising, das zwar auch für den PC erscheint, aber auch dort Autoplay bietet.

Es hat schon seinen Grund, warum ich gerade RuneScape und Albion Online am Smartphone spiele. Beide erschienen zuerst für den PC und brachten dann Mobile-Versionen heraus. Mit großem Erfolg, gerade für RuneScape. Das Franchise feierte dank Steam- und Mobile-Release Rekordgewinne und Rekordspielerzahlen.

Wie spielt sich Albion Online auf dem Smartphone? Schaut in diesem Video:

Doch genau diesen Weg – PC first, Mobile second – scheinen nun auch westliche Entwickler stärker zu folgen. Ein prominentes Beispiel ist Pax Dei, ein neues Sandbox-Spiel, das zuerst auf Steam erscheint, um später als Cloud-MMORPG auf Konsolen und Mobile spielbar zu werden.

Mehr als ein Viertel aller 59 PC-MMORPGs, die derzeit in Entwicklung sind, haben schon eine Mobile-Version angekündigt. Und genau das find ich gut. Denn wenn ich mein Lieblings-MMORPG auf mehreren Plattformen spielen kann, kann ich noch mehr Zeit in das Spiel stecken.

Wie steht ihr zu Mobile-MMORPGs? Habt ihr selbst Spiele, die ihr richtig gut findet, oder sollten MMORPGs nur für den PC erscheinen? Schreibt es gerne in die Kommentare.

