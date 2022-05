Der südkoreanische Entwickler NCSoft hat seinen Quartalsbericht für das 1. Quartal 2022 vorgelegt. Da erkennt man deutlich, wo in Asien die Reise bei Onlinerollenspielen hingeht. Das neue Mobile-MMORPG LineAge W hat 373 Milliarden koreanische Won verdient, etwa 280 Millionen Euro. Das ist 8-Mal mehr, als die 3 großen PC-MMORPG Aion, Blade & Soul und Guild Wars 2, die es auch im Westen gibt, zusammen eingenommen haben.

Das muss man über das Gaming in Asien wissen: In Südkorea und Asien funktioniert der Gaming-Markt anders als bei uns: Konsolen spielen in ganz Asien praktisch keine Rolle – bis auf die PlayStation und Nintendo in Japan. Asien war lange ein reiner PC-Markt.

Dabei hatten nur wenige einen PC zu Hause, Gamer trafen sich in Internet-Cafés und zockten dort. Doch in den letzten Jahren erobert das Smartphone das Gaming: Fast jeder in Asien hat ein leistungsstarkes Smartphone und spielt darauf.

Das Mobile-MMO Lineage W ist der Mega-Seller in Asien der letzten Monate – in Deutschland kann man MMORPG-Fans mit solchen Spielen erfahrungsgemäß jagen:

Mobile-MMORPGs bringen riesiges Wachstum zu NCSoft

Das sind die Zahlen:

NCSoft hat am 13. Mai seine Quartalszahlen für das 1. Quartal 2022 vorgestellt, das von Januar bis März 2022 reichte (via ncsoft).

Man sieht einmal mehr, wie extrem stark sich die Mobile-Games in den letzten Jahren entwickelt haben: Im Vergleich zum Vorjahr konnte NCSoft die Einnahmen bei Mobile-MMORPGs praktisch verdoppeln.

Das liegt vor allem an dem neuen Mobile-MMORPG Lineage W: Das Spiel wurde im November 2021 in 12 asiatischen Ländern veröffentlicht und ist ein Mega-Hit für NCSoft.

Bei den PC-Spielen hat NCSoft innerhalb eines Jahres allerdings deutlich an Umsatz eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahr hat NCSoft 35 Milliarden Won verloren – ungefähr 26 Millionen Euro.

Mobile-Games (links) haben für NCSoft im 1. Quartal 2022 eine ganz andere Dimension als die PC-Spiele (rechts).

Guild Wars 2 steht dank Erweiterung noch halbwegs gut dar

Wie geht es den PC-MMORPG?

Am schlechtesten schneidet Blade & Soul ab. Dessen Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert.

Auch AION ist von 17,5 Millionen Euro (Q1 2021) auf etwa 12,6 Millionen Euro gefallen.

Guild Wars 2 steht im 1. Quartal 2022 allerdings etwas besser dar, als im 1. Quartal 2021 – offenbar wegen der Erweiterung „End of Dragons“.

Allen PC-Spielen von NCSoft sieht man ihr Alter mittlerweile an. Aion hat schon angekündigt, dass man weniger Spieler hat als früher und jetzt Wege sucht, um damit umzugehen (via mmorpg.com).

Das ist die Hoffnung für Fans von PC-MMORPGs, Throne and Liberty:

Wie ist es im Vergleich bei Mobile-MMORPG?

Lineage W spielt in einer komplett anderen Kategorie als die in die Jahre gekommenen PC-MMORPG: Lineage W hat im 1. Quartal 2022 die unglaubliche Summe von 373 Milliarden Won eingenommen, das entspricht etwa 280 Millionen Euro.

Damit hat Lineage W etwa 8,5-mal mehr Geld eingespielt als die 3 PC-MMORPG Blade & Soul, Aion und Guild Wars 2 zusammen.

2 neue MMORPGs sind so erfolgreich, dass sie leider alles ändern

Throne and Liberty ist die große Hoffnung der Fans von PC-MMORPGs

Wie geht es bei NCSoft weiter? Wie man sich denken kann, liegt der Fokus weiter auf Mobile-Spielen: Der Plan ist der globale Release von Lineage W im Jahr 2022, außerdem soll das Mobile-Spiel Blade & Soul 2 in weiteren Ländern in Asien erscheinen.

Für PC-Fans gibt es aber Hoffnung: Das PC-MMORPG Project TL, neuerdings als „Throne and Liberty““ bekannt, soll noch im Jahr 2022 erscheinen.

