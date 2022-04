Großes, neues und sehr teures Action-MMORPG kommt offiziell für die PS5 – Release noch 2022

Das neue, südkoreanische Action-MMORPG „Throne and Liberty” wird für die PlayStation 5 erscheinen. Das geht jetzt aus einem Interview mit den Entwicklern von NCSoft hervor. Ein Release ist offiziell für 2022 geplant. „Throne and Liberty“ ist seit 12 Jahren in Entwicklung und sieht in ersten Trailern spektakulär aus.

Was ist das für ein Spiel?

Throne and Liberty ist die Fortsetzung der MMORPG-Reihe „Lineage“. In Südkorea ist Lineage das, was bei uns im Westen „World of Warcraft“ ist: Einfach riesig. Es ist eine Reihe von Spielen, die jeder dort kennt und die fast jeder irgendwann mal gespielt hat.

Das MMORPG „Throne and Liberty“ wurde bereits 2011 angekündigt und wurde immer wieder überarbeitet. Es hieß früher mal „Linage Eternal“, später dann „Project TL“. Die Entwicklung soll mehr als 75 Millionen Euro verschlungen haben. Das Spiel war über Jahre ein Hoffnungsträger für NCSoft, wurde aber immer wieder verschoben. NCSofts Kommunikation erwies sich über die Jahre als katastrophal.

Die „neueste Version“ des MMORPG ist ein Action-MMORPG; im Zentrum stehen Bosskämpfe mit dutzenden von Spielern und Burgenbelagerungen. Weil die Entwicklung so chaotisch verlief, weiß man aber noch relativ wenig über diese „neueste Version“ des MMORPGs.

Der Trailer sorgte für viel Aufmerksamkeit:

Neue MMORPG-Hoffnung aus Korea zeigt in neuem Trailer endlich viel Gameplay

Journalisten sehen Gameplay von Throne and Liberty auf PS5

Die Information ist jetzt neu: Man wusste schon seit 2018, dass NCSoft plant, seine neuen PC-Spiele auch für „Konsolen“ zu bringen. So war auch Throne and Liberty als „Konsolen-Release“ angekündigt. Bislang gab es aber noch keine konkreten Aussagen, auf welchen Plattformen genau das Spiel kommen würde – neben dem PC, der in Südkorea zusammen mit Mobile die dominante Plattform ist.

In einem langen Interview mit der koreanischen Seite Inven hat NCSoft jetzt eine Änderung in der Strategie angekündigt, will etwa offener kommunizieren, sich stärker dem Westen zuwenden (via inven).

Als Bestätigung für einen Port von Throne and Liberty auf die PlayStation 5 wurde auf Inven ein Bild veröffentlicht, das zeigt, wie Throne and Liberty auf einer PlayStation 5 läuft.

Bei Inven heißt es, während des Interviews sei erstmal das Spiel auf der PS5 zu sehen gewesen.

Das Bild bestätigt den Release von Throne and Liberty für PlayStation 5 – Quelle: inven

Wann ist der Release? Der Release von Throne and Liberty ist noch für 2022 geplant. Genaue Informationen zum Ablauf gibt es noch nicht.

Im Sommer sollen weitere Details bekannt werden. Das Spiel soll aber offenbar auch öffentliche Tests erhalten. Wie das Spiel vertrieben wird, ob als Kauftitel oder als Free2Play-MMORPG, scheint noch nicht klar zu sein.

Throne and Liberty ist seit vielen Jahren ein Hoffnungsträger für MMORPG-Fans:

