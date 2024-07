Das neue MMORPG für PS5, Xbox, PC wird mit gigantischen Updates total überarbeitet

Der Entwickler NCSoft hat zwei große Updates für das MMORPG Throne and Liberty angekündigt, das Amazon für PC, PS5 und Xbox nach Europa bringt. Das Action-Onlinerollenspiel soll grundlegend überarbeitet werden. Die Rede ist von einem „Rebuild.“ In Korea geht das 1. Update noch diese Woche an den Start.

Das ist die Geschichte zum MMORPG Throne and Liberty:

Throne and Liberty sollte eigentlich das neue Flaggschiff-MMORPG für NCSoft werden, das nächste Game in der extrem erfolgreichen Serie “Lineage” (Teil 1 erschien 1998, Teil 2 im Jahr 2003). Das MMORPG ist seit 2011 in Entwicklung, stand 2017 schon mal vor dem Release, damals als Lineage Eternal.

Zu der Zeit wurden aber Mobile-MMORPGs in Südkorea populär und man startete die Entwicklung von Throne and Liberty als Project TL noch mal neu. Letztlich erschien das MMORPG am 7. Dezember 2023 in Südkorea. Ein Release in Europa ist für den 17. September 2024 durch Amazon geplant.

Aber Throne and Liberty läuft in Südkorea nicht gut. Es läuft sogar so schlecht, dass man die Einnahmen bei der Finanz-Konferenz verschwieg. NCSoft bekommt bereits den Druck der Aktionäre zu spüren.

Leap-Update soll koreanisches MMORPG retten

Das soll sich jetzt ändern: Für den 24. Juli ist in Südkorea nun das „Leap Update“ geplant, das Throne and Liberty grundlegend überarbeiten soll. Ein weiteres Update soll im August erfolgen. Das Update bringt:

Multi-Level Dungeons

Neue Life-Skills – Angeln und Kochen

Einen Boost-Server

Generelle Komfortverbesserungen und Verbesserungen am Spiel

Ein neues Skill-System, mit dem sich Spieler spezialisieren können

Neues Skill-System soll Spiel dynamischer und besser machen

Das ist das wichtigste Feature: Als wichtiges Feature wird das neue Skill-System gesehen. Ab Level 30 können Spieler anfangen, 100 Punkte in verschiedene Verstärkungen und Waffen-Skills zu packen.

Das führt zu einer anderen Spielweise. Denn Spieler können mit ihren jeweiligen Waffen nun Bereichsangriffe und neue Debuffs nutzen. Oder sich im Kampf bewegen, während sie vorher stationär bleiben mussten. Das Update soll jeder Waffe 12 Skills hinzufügen.

Ziel des Updates ist es, Spielern mehrere Builds zur Auswahl zu geben, die alle “viable”, also gut spielbar, sind.

Zudem soll es die Möglichkeit geben, 3 Sets zu speichern, wie man seine Skills in Throne and Liberty verteilt hat.

Laut eines YouTubers soll unsere Version von Throne and Liberty gleich mit diesem neuen verbesserten System starten, wenn es am 17. September losgeht. Offiziell bestätigt ist das aber bislang offenbar noch nicht.

Der YouTuber Whelp erklärt das Skill-System:

Throne and Liberty und NCSoft kriseln, versuchen jetzt die Wende

Das steckt dahinter: Das ist eine große Überarbeitung, um das MMORPG actionreicher zu gestalten. Ob das alles in Europa wirklich zum 17. September so live geht, kann man skeptisch beäugen. Auch ob die Versionen für PS5 und Xbox schon zum Release optimal laufen werden, scheint fraglich.

In Südkorea ist Throne and Liberty ein reines PC-Spiel.

Was das Update deutlich macht: NCSoft glaubt an Throne and Liberty und ist bereit, weitere Ressourcen in das Spiel zu stecken, um es in bessere Gewässer zu bringen. Denn die initiale Reaktion auf Throne and Liberty blieb offenbar weit unter den Erwartungen. Nach einer starken Phase vor 5-6 Jahren hat sich NCSoft in letzter Zeit mit zu gierigen MMORPGs in Südkorea verzockt und spürt jetzt heftigen Gegenwind: Guild Wars 3: Endlich wurde ein neues MMORPG angekündigt, aber die Ankündigung war schlimm