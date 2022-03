Neues „75 Millionen €“-MMORPG zeigt riesige Bosskämpfe – Sieht atemberaubend aus

Throne and Liberty (TL) heißt das neue MMORPG von NCSoft, an dem bereits seit 2011 gearbeitet wird. Es soll 2022 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen und sieht in einem neuen Trailer richtig gut aus. Wir verraten, was hinter dem Spiel steckt.

Was ist das für ein Spiel? TL wurde ursprünglich als Lineage 3 oder Lineage Eternal angekündigt. Allerdings wurde es 2017 von Grund auf überarbeitet, um ein „echtes Next-Gen-MMORPG“ zu werden. Nun wurden ein neuer Gameplay-Trailer und neue Infos zu dem Spiel geteilt:

Die Spielwelt soll komplett offen sein.

Die Story des Spiels steht im Fokus.

Ihr spielt in Third-Person und nicht in der Iso-Perspektive wie ursprünglich geplant.

Es soll verschiedenste Möglichkeiten zur Fortbewegung geben, darunter Kletterhaken und die Verwandlung in ein Flug- oder Wassertier.

Die Umwelt soll eine wichtige Rolle spielen. Viel hängt von Tag, Nacht oder dem Wetter ab.

Im Spiel trefft ihr immer wieder auf riesige Weltbosse.

Belagerungen von Burgen spielen eine wichtige Rolle.

Derzeit fehlen noch einige Details zum Spiel, etwa ob es Klassen geben wird oder wie generell die PvE- und PvP-Inhalte aussehen. Allerdings haben die Entwickler in einem ausführlichen Artikel ihre grundsätzlichen Ideen für das Spiel skizziert.

Außerdem wurde bereits ein Trailer mit Gameplay veröffentlicht, den wir euch hier eingebunden haben:

Story und die immersive Welt mit Wetter-Einflüssen spielen eine wichtige Rolle

Was heben die Entwickler an TL hervor? In einem Blogpost auf der koreanischen Webseite haben die Entwickler einige Details rund um Throne and Liberty verraten. Im Kern dreht sich das Spiel um eine Story und eine immersive Welt, in die die Spieler tief eintauchen sollen.

Die Welt kommt dabei komplett ohne Ladebildschirme aus und bietet viel Vertikalität. Damit die Fortbewegung darin Spaß macht, haben die Entwickler Kletterhaken implementiert, an denen sich die Spieler hochziehen können.

Ein weiteres Highlight sollen die Tiergestalten sein. Damit können sich die Spieler zu Land, Wasser und Luft fortbewegen.

Ihr könnt als Vogel fliegen Ihr könnt als Raubkatze rennen Ihr könnt mit Kletterhaken Berge erklimmen.

Ebenfalls interessant sind die Umwelteinflüsse im Spiel. Die Welt soll sich lebendig anfühlen, weswegen sie sich durch den Tag/Nacht-Wechsel und das Wetter verändert. Schüsse mit dem Bogen sollen etwa vom Wind abhängig sein. Blitzmagie wiederum wird bei Regen verstärkt, während Feuermagie vom Sonnenschein profitiert.

Außerdem sollen die Wege vom Wetter abhängen. Im Regen soll man Abwasserkanäle nicht benutzen können, weil diese überschwemmt werden.

Bei einer Belagerung der Burg soll das Wetter also eine Rolle spielen. Allerdings werden die Spieler auch in der Lage sein, das Wetter zu beeinflussen, um so eine Sonnenfinsternis oder ein Gewitter heraufbeschwören zu können.

Welche Spiel-Inhalte bietet TL? Im Trailer sehen wir riesige Bosskämpfe mit dutzenden von Spielern, sowie große Burgenbelagerungen. Das sollen auch die Kern-Inhalte von Throne and Liberty werden. Was sonst noch an Inhalten in dem MMORPG steckt, ist derzeit nicht bekannt, allerdings werden zu Beginn des Trailer als Kämpfe von einem Spieler gegen Mobs gezeigt.

Ein Kampf gegen einen Boss bei Nacht Belagerung einer Burg mit riesigen Monstern.

TL war ewig in Entwicklung, soll 2022 endlich erscheinen

Wie ist die Entwicklungsgeschichte? Ursprünglich wurde TL als Lineage Eternal und damit als Nachfolger der erfolgreichen MMORPG-Reihe aus Korea angekündigt. Doch wegen des schlechten Feedbacks in den ersten Tests wurde das Spiel von Grund auf überarbeitet. Besonders der Einstieg und der starke Grind wurden kritisiert.

Die neue Version kommt nun mit actionreichen Kämpfen, riesigen Bossen und Belagerungen daher. Sie soll sich seit Ende 2020 in internen Tests befinden.

Wann erscheint das Spiel? Throne and Liberty soll noch 2022 weltweit erscheinen. Einen genauen Release-Termin gibt es nicht. Das MMORPG soll für PC und Konsolen erscheinen. Eine Mobile-Version ist für NCSoft kein Thema, dort haben sie nach eigener Aussage in den letzten Jahren genug Spiele veröffentlicht.

Wie genau es mit Beta-Tests im Westen oder in Korea aussieht, ist bisher nicht bekannt. Auch die Monetarisierung wurde noch nicht vorgestellt.

Was kostete NCSoft das neue MMORPG? TL befindet sich seit 2011 und damit knapp 10 Jahren in Entwicklung. Und diese Zeit soll einen ordentlichen Preis gekostet haben. Über 100 Milliarden Won (umgerechnet 74,52 Millionen Euro) soll das MMORPG bereits verschlungen haben. Umso wichtiger dürfte es für NCSoft sein, dass Throne and Liberty ein Erfolg wird.

Wie sieht ihr TL? Weckt das MMORPG grundsätzlich euer Interesse oder seid ihr derzeit mit Spielen wie Lost Ark, Final Fantasy XIV und Co. bedient?

2022 sind bereits einige neue MMORPGs erschienen. Wir haben sie euch hier genauer vorgestellt:

