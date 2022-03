Neues MMORPG erinnert an Genshin Impact, erscheint 2022 – So könnt ihr euch für die Beta anmelden

Tower of Fantasy ist ein neues MMORPG, das optisch an den Hit Genshin Impact erinnert und ebenso für PC und Mobile erscheinen wird. Inzwischen wurde der globale Release offiziell angekündigt und eine Anmeldung für die Beta gestartet.

Was ist das für ein Spiel? Tower auf Fantasy ist ein Anime-MMORPG, das auf eine große, offene Spielwelt setzt, die ihr mit eurem Charakter erkunden könnt. Optisch erinnert es an eine Mischung aus Genshin Impact und dem heiß erwarteten MMORPG Blue Protocol.

Es gibt keine festen Klassen, sondern eure Ausrüstung und die gewählte Waffe bestimmten die Fähigkeiten.

Die Kämpfe werden actionreich.

Ihr könnt klettern, schwimmen und verschiedenste Objekte in der Welt zerstören.

Ihr folgt einer Story auf dem Planeten Ada, den die Menschen in der Zukunft kolonisiert haben. Die Geschichte wird über verschiedene Quests erzählt, wobei die NPCs alle eigene und interessante Persönlichkeiten haben sollen.

Es gibt die typischen MMORPG-Inhalte wie Gilden oder Crafting.

Im Endgame warten Dungeons und PvP-Inhalte.

Tower of Fantasy wird Free2Play und in der Unreal Engine 4 entwickelt. Es setzt dabei auf eine Gacha-Mechanik bei den Waffen, ähnlich wie Genshin Impact.

Erstes Gameplay könnt ihr euch in diesem Video vom YouTuber Steparu anschauen:

Erste Beta zu Tower of Fantasy startet im April

Wann erscheint das Spiel? Tower of Fantasy erschien Ende 2021 in China und soll bald zu uns in den Westen kommen. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, allerdings soll es noch 2022 erscheinen.

Wie steht es um die Beta? Wer das MMORPG vorab ausprobieren möchte, kann sich bereits jetzt für eine Closed Beta anmelden. Die Anmeldung ist nur im Zeitraum vom 15. bis zum 28. März über die offizielle Webseite möglich (via Tower of Fantasy). Dazu müsst ihr einen kleinen Fragebogen ausfüllen, in dem die Entwickler auch wissen wollen, wie regelmäßig ihr Spiele wie WoW, FFXIV, New World oder Destiny 2 spielt.

Die Beta soll dann im April stattfinden und wird nur für die Länder USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland freigegeben.

Habe ich noch eine andere Möglichkeit zum Testen? Ja. Die Entwickler suchen zudem Tester für spezielle Lokalisierungen. Diese dürfen ebenfalls nur aus den USA, Kanada, Großbritannien oder Deutschland kommen.

Wer sich also intensiv mit Tower of Fantasy beschäftigen und die Lokalisierung für deutsche Spieler verbessern möchte, kann sich über ein Formular bewerben (via Google Docs).

Wie gut ist das Spiel? Der Start von Tower of Fantasy lief in China eher holprig. In der dortigen App TapTap kommt das MMORPG nur auf 3,6 von 5 Sternen. Kritik gibt es dort für das schwache Treffer-Feedback und das Gacha-System. Allerdings gibt es auch Lob für die Story, die Endgame-Inhalte und das Färbe-System für die Ausrüstung.

Mehr zu den Pros und Cons von Tower of Fantasy erfahrt ihr hier:

