Neues MMORPG Justice Online sieht wunderschön aus – Kommt 2022 endlich zu uns

Justice Online ist ein MMORPG für den PC, das 2018 in China gestartet ist. Es überzeugt vor allem durch seine starke Grafik und die actionreichen Kämpfe. 2022 soll das Spiel vom Entwickler NetEase in den Westen gebracht werden.

Was ist das für ein Spiel? Justice Online ist das Flaggschiff-MMORPG von NetEase, die bei uns vor allem für Revelation Online und die Entwicklung von Diablo Immortal bekannt sind. Die Welt basiert auf einem Wuxia-Roman und bietet spannende “Martial Arts”-Kämpfe.

Justice Online zeichnet sich vor allem durch diese Inhalte aus:

Einen extrem detaillierten Charakter-Editor ohne Gender Lock

Mindestens 8 verschiedene Klassen – 7 zum Release und zuletzt die Klasse Hong Yin (via YouTube)

Ein actionreiches Kampfsystem ohne feste Targets

Eine sehr tiefgehende Geschichte mit vielen Entscheidungen und Cutscenes

Coole Bewegungsarten mit Air Jumps und Rennen auf dem Wasser

Ein detailliertes Housing-System mit eigenen Feldern und Tierzucht

Dungeons und Raids im PvE

PvP in verschiedenen Arenen, möglicherweise auch in der offenen Welt

Eine wunderschöne Grafik, die auf Raytracing und Mesh Shading setzt

In den Grundzügen erinnert Justice Online an Swords of Legends Online, das 2021 bei uns erschienen ist. Allerdings setzt es auf ein dynamischeres Kampfsystem, eine komplett offene Spielwelt und abwechslungsreichere Biome, wie etwa Wüsten oder Felseinöden mit Lava.

Einen Einblick in das Gameplay bekommt ihr in diesem Video von TheLazyPeon aus dem Jahr 2019:

Release Q4 2022 im Westen

Wann kommt das Spiel zu uns? Wie die Webseite MMORPG.com berichtet, plant NetEase den Release von Justice Online für das vierte Quartal 2022 (also Oktober bis Dezember). Geplant seien ein westlicher und internationaler Release des MMORPGs.

Unklar sei jedoch, wie viel von dem aktuellen Inhalt bereits in der westlichen Version enthalten sein wird. Denn während der Release für den internationalen Markt geplant wird, soll es weitere Updates für Justice Online in China geben.

Wie finanziert sich das Spiel? In China setzt es, ähnlich wie Swords of Legends, auf eine anfänglich kostenfreie Version, für die ihr später jedoch Spielzeit in Stunden erwerben müsst.

Wie das Zahlungsmodell im Westen aussehen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Ist das Spiel Pay2Win? Diesen Vorwurf gibt es, weil man sich direkt Ausrüstungsgegenstände für echtes Geld kaufen kann. Die sind zwar nicht stärker als die Gegenstände, die ihr im Spiel selbst bekommen könnt, aber sie sind eine direkte Abkürzung ins Endgame.

Ob das auch bei der westlichen Version der Fall sein wird, ist aber nicht bekannt.

Kann man Justice Online aus Deutschland spielen? Jein. Eine Zeit lang konnte man einen Account für Justice Online mit einer Telefonnummer aus dem Westen erstellen und die kostenlose Zeit nutzen. Inzwischen nimmt NetEase nur noch Telefonnummern aus China selbst an.

Wer sich aber über Kontakte eine solche Nummer organisieren kann, der kann schon jetzt das MMORPG ausprobieren. Allerdings gibt es keinen englischen Patch für das Spiel.

Was sagt ihr zu Justice Online? Seid ihr interessiert oder haben euch die letzten MMORPGs aus Asien eher abgeschreckt?

Das MMORPG machte bei uns im Westen übrigens große Schlagzeilen, als ein Spieler 1,3 Mio. Euro in einen Charakter investierte, den ein Freund dann viel günstiger weiterverkaufte.