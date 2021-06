Das MMORPG Justice Online ist bereits seit einigen Jahren in China spielbar. Schon jetzt gehört es zu den schönsten MMORPGs, die es aktuell gibt. Die Entwickler von NetEase setzten dabei neben Raytracing auch auf “Mesh Shading”. MeinMMO erklärt, warum das was Besonderes ist.

Das chinesische MMORPG Justice Online sieht extrem hübsch und detailreich aus. Dafür setzt der Entwickler bei NetEase auf modernste Techniken.

Zum einen setzt der Entwickler auf Nvidias Raytracing-Technologie, die man 2020 ins Spiel implementierte. Außerdem nutzt das Spiel mit RTXGI (RTX Global Illumination) eine abgeschwächte Form von Raytracing, wovon auch schwächere Grafikkarten profitieren sollen. Denn RTXGI funktioniert nicht nur mit RTX-Grafikkarten, sondern etwa auch mit der GTX 1660 oder Modellen der GTX 1000-Serie. Auch das MMORPG Sword of Legend: Online soll voraussichtlich Raytracing-Unterstützung erhalten (via MMORPG.com)

In einem Post von Ende Mai 2021 erklärte man jetzt, dass nun auch „Mesh Shading“ in Justice Online zum Einsatz kommen soll (via developer.nvidia.com). Das ist eine Technik, mit der man die Grafik besonders hochwertig darstellen lassen kann, ohne viele Details zu verlieren.

Ist Mesh Shading ein „Game Changer“ für zukünftige Spiele?

Was ist Mesh Shading überhaupt? Einfach ausgedrückt rendert Mesh Shading nur das in der Situation, was wirklich gebraucht und gesehen wird. Andere Techniken machen das bereits auch, doch „Mesh Shading“ geht noch einen Schritt weiter.

Denn mithilfe einer dynamischen Anpassung der Detailebene (LOD oder Level of Detail) profitieren Gamer sowohl von einer deutlich besseren Performance als auch von wesentlich detaillierteren Objekten. Weit entfernte Details werden ausgeblendet und die Last dadurch reduziert. Das bedeutet, dass Dinge nur berechnet werden, die auch wirklich zu sehen sind. Ihr bekommt mit Mesh Shader also eine bessere Performance ohne Detailverlust (via game-debate.com).

Ein wichtiger Schritt in der Grafikdarstellung (oder Grafikpipline) stellt die Geometrie dar. Bei der Geometrie spielen Dinge wie Modelle, Beleuchtung und Projektion eine wichtige Rolle. Dargestellte Szenen werden in Dreiecken, Linien und Punkten dargestellt.



Der Mesh-Shader prüft die Sichtbarkeit der Elemente und prüft, wie viele Dreiecke gesehen werden. Die nötigen Dreiecke gibt der Shader an die Grafikkarte weiter, die diese dann rendert. Vorher musste die Grafikkarte alle Dreiecke gleichzeitig rendern. Dadurch sinkt die Last auf die Grafikkarte. Das bedeutet wiederum, dass man mehr Details darstellen kann.

Wie das genau aussieht, kann man sich unter anderem in einer Tech-Demo von Nvidia ansehen, die wir euch hier einbetten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Das offizielle Mesh-Shader-Video von Nvidia.

Warum könnte die Technik so wichtig werden? Der YouTuber RedGamingTech hatte in einem Video die Technik etwas ausführlicher vorgestellt und anschließend mit verschiedenen RTX-Grafikkarten Benchmarks durchgeführt.

Und die Performance steigt mit „Mesh Shading“ deutlich. Mitunter erreichen die Grafikkarten die doppelte oder dreifache Performance, die sie vorher erreicht haben.

Insbesondere der Fakt, dass Mesh Shading auch von der PS5 und der Xbox Series X unterstützt wird, dürfte in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen.

Wie sieht Mesh Shading in Justice Online aus? Auch hier gibt es bereits ein offizielles Video, wo man “Mesh Shading” in Justice Online sehen kann. Das Video haben wir hier für euch eingebettet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Technik-Demo mit Mesh Shading in Justice Online.

Das wunderhübsche Justice Online ist nicht ohne weiteres in Deutschland spielbar

Offiziell könnt ihr Justice Online nicht in Deutschland zocken. Grundsätzlich ist es mit einigen Tricks möglich, das Spiel auch in Europa zu spielen, der Client ist aber nur auf chinesisch verfügbar.

Auch eine englische Version gibt es aktuell nicht, was für viele Interessierten ebenfalls eine Hürde darstellen dürfte.

Wer das Spiel dennoch in Deutschland einmal ausprobieren will, der findet ihr einen Guide, wie es funktioniert:

