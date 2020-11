Das MMORPG Justice Online aus China gilt als eins der schönsten Spiele des Genres. Es setzt auf Raytracing und nutzt zudem die neue RTXGI-Technologie, die Raytracing auch auf schwächeren Grafikkarten ermöglicht. Wie schön das aussehen kann, zeigen mehrere Videos.

Was macht das Spiel so interessant? Justice Online ist das Flagschiff-MMORPG der chinesischen Firma NetEase. Die vertreibt WoW in China und hat bereits Spiele wie Revelation Online herausgebracht.

Justice Online zeichnete sich durch eine spannende Story, ein starkes Action-Kampfsystem und die hübsche Grafik aus. Es setzt schon seit 2018 auf die Raytracing-Technologie, durch die Lichtstrahlen und ihre Reflexionen korrekt und in Echtzeit berechnet werden.

Ein Video von Nvidia aus dem Jahr 2019 zeigt, wie schön die Reflexionen und Spiegelungen im Wasser dadurch aussehen können:

Was ist neu? Raytracing geht oft mit Performance-Abstrichen einher. Das mussten auch viele WoW-Spieler in der Beta von Shadowlands feststellen. Dort gab es Beschwerden, dass die FPS von 120 auf stellenweise unter 60 fallen.

Die Entwickler von Justice Online nutzen jedoch eine neue Technologie von Nvidia mit dem Namen RTXGI. Durch die soll es dynamisches Raytracing geben, das nicht zulasten der Performance geht.

Schöne Effekte auch für schwächere Hardware

Was steckt hinter RTXGI? Die neue Technologie von Nvidia soll skalierbar sein, was dazu führen soll, dass auch Nutzer mit schwächerer Hardware oder Grafikkarten von anderen Herstellern Zugriff auf Raytracing haben.

Auch dazu wurde ein neues Video von Nvidia zu dem Spiel Justice Online veröffentlicht. Darin sieht man deutliche Unterschiede zwischen der „normalen Grafik“ und den Anpassungen durch RTXGI.

Gibt es noch andere MMORPGs mit Raytracing? Bisher ist Raytracing bei MMORPGs noch nicht so weit verbreitet. Allerdings gibt es allerhand Multiplayer-Spiele, die diese Technologie nutzen, darunter das neue Call of Duty: Black Ops Cold War, Fortnite und Watch Dogs: Legion.

Justice Online in Deutschland spielen

Kann man das MMORPG hier spielen? Justice Online lässt sich offiziell nur in China und Taiwan spielen. Jedoch hat man sich bei dem MMORPG gegen einen IP-Block entschieden. Entsprechend könnt ihr euch von Deutschland aus mit euren gewohnten Daten registrieren.

Da im Westen gerade kaum neue MMORPGs erscheinen, bietet euch dies die Möglichkeit, in eines der beliebtesten Spiele in China zu schauen, ohne großen Aufwand zu haben. Allerdings gibt es keine englische Übersetzung, was den Spaß an der Story deutlich hemmt.

Wie ihr Justice Online von Deutschland aus spielen könnt, verraten wir in diesem Guide.

Erscheint das Spiel noch im Westen? Ob das MMORPG noch bei uns erscheint, ist derzeit ungewiss. Zu Release hatten viele die Hoffnung darauf, weil NetEase bereits Titel in den Westen gebracht hat. Doch aktuell gibt es keine Hinweise auf einen Release bei uns.

Anders als bei Justice Online ist der Release von Lost Ark bereits im Westen bestätigt.

Anders sieht das jedoch bei Lost Ark aus. Das MMORPG aus Korea erscheint 2021 bei uns und hat mit Amazon eine bekannte Firma als Publisher an Bord:

