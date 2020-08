Das Spiel Lost Ark aus Korea erinnert vom Gameplay an Diablo 3, bietet aber mit Raids, Crafting, Housing und PvP alle wichtigen Elemente, die ein MMORPG ausmacht. Seit 2018 kann es bereits in Korea gespielt werden. Nun steht offiziell fest, dass es zu uns nach Europa kommt und das schon nächstes Jahr.

Wie kommt das Spiel zu uns? Amazon Games gab am 20. August bekannt, dass sie eine Zusammenarbeit mit dem koreanischen Entwickler und Publisher Smilegate eingegangen sind. Smilegate ist der Entwickler von Lost Ark und sucht bereits nach Mitarbeitern für einen Release in Europa.

Laut der Pressemitteilung handelt es sich bei der Zusammenarbeit um das Publishing eines neuen Spiels, das nächstes Jahr, also 2021, bei uns im Westen erscheinen soll.

Zwar wurde Lost Ark dort offiziell nicht genannt, jedoch bestätigt die koreanische Webseite Gameca, das Amazon einen exklusiven Veröffentlichungsvertrag zu Lost Ark für Nordamerika und Europa unterzeichnet haben soll.

Unsere Kollegen von der GameStar stellen Lost Ark im Video vor und zeigen einiges an Gameplay.

Was beutetet das für uns? Lost Ark soll 2021 offiziell bei uns erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es jedoch noch nicht.

Da sich Amazon um den Vertrieb kümmert, können wir wohl mit einer deutschen Lokalisierung rechnen. Immerhin bietet Amazon dies auch bei den eigenen Spielen wie New World und Crucible an.

Wer übrigens nicht bis zum Release 2021 warten möchte, kann Lost Ark bereits auf russischen Servern spielen. MeinMMO-Redakteurin Irina Moritz hat dazu einen Guide verfasst und ist zudem total begeistert von dem Spiel:

Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht

Lost Ark ist ein heiß erwartetes Spiel

Was ist Lost Ark eigentlich? In dem Action-MMORPG erschafft ihr einen Helden, erkundet mit Freunden eine große Fantasywelt, in dem ihr gegen Monster kämpft und erledigt nebenbei Quests. Zudem ist es nötig, euren Helden anhand von Skills und Ausrüstung zu verbessern.

Es gibt 12 Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

In Raids stellt ihr euch gemeinsam mächtigen Bossgegnern.

Gespielt wird aus der Iso-Perspektive („schräg von oben“), wie man das von Hack ’n‘ Slays kennt.

PvP findet in einer Arena statt, in der ihr euch mit anderen Spielern messt.

Es ist möglich, euer eigenes Haus zu beziehen und dieses als Lager für nicht benötigte Ausrüstung zu nutzen.

Das Gameplay und die Grafik erinnern an Diablo 3, aber Lost Ark bietet viele klassische MMORPG-Inhalte.

Wie schlägt sich Lost Ark? Im Laufe der letzten Jahre wurde Lost Ark ständig erweitert. So gab es beispielsweise schon einige neue Klassen, neue Kontinente, Dungeons und eine große Erweiterung des Housing-Systems. Einen Überblick über die komplette Entwicklung von Lost Ark könnt ihr hier gewinnen.

Lost Ark zählt hier auf MeinMMO zu einem der meist erwarteten Spielen, direkt hinter New World und Ashes of Creation. Das liegt vor allem an dem actionreichen Kampfsystem, dem interessanten Setting mit Steampunk-Einflüssen und der Tatsache, dass es einfach wie ein rundes und funktionierendes MMORPG aussieht.

Nicht umsonst gehört es zu den neuen MMOs, von denen ich, Alexander Leitsch, glaube, dass sie nach dem Release sofort einschlagen werden.