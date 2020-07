Am 12. August startet in Lost Ark die Season 2 des MMORPGs. Viele Mechaniken ändern sich und es gibt neuen Content. Es ist die größte Entwicklung im Spiel seit dem Soft Launch.

Was kommt mit Season 2? August wird heiß für das MMORPG Lost Ark. Die Season 2, die am 12. August startet, ist eine Art Neuanfang für das Spiel. Es werden nicht nur viele neue Features für die aktiven Spieler kommen, sondern auch Tutorials und eine Arena für Neulinge, in der sie über die verschiedenen Mechaniken von Lost Ark lernen können.

Neue Quests, die die Story von Lost Ark fortsetzen.

2 neue Klassen erscheinen bis Ende September: der Scouter und der Reaper Assassin

5 große Abyss Dungeons

Spieler werden in der Lage sein, eigene kleine Städte auf Privat-Inseln zu bauen

Die vielen überflüssigen Währungen werden entfernt

Der Daily-Content wird verringert

Standtorte von NPCs werden verändert, um sie zugänglicher zu machen und das Rumrennen zu verringern

Generell soll das Spiel nicht nur reinen Gameplay-Content erhalten, sondern auch benutzerfreundlicher werden und angenehmer zu navigieren.

Die größten Änderungen kommen im Bereich Loot und Rüstungs-Upgrades. Hier haben die Entwickler auf das Feedback der Community gehört und wollen den Gear-Progress spaßiger gestalten.

Es wird zusätzliche Optionen für Gear-Upgrades geben

Neue Quellen für Loot werden freigeschaltet: Das Loot wird nun auch von normalen Gegnern in Raids und Dungeons fallen gelassen und nicht nur immer am Ende aus Kisten

Das Upgrade-Material Akrasium wird komplett entfernt und durch ein neues System ersetzt

Kosten für Upgrades und Rerolls von Statuswerten werden stark gesenkt

Die Effekte der Gear-Upgrades werden spürbarer und Rüstungen werden direkten Einfluss auf Charakter-Builds haben

Den offiziellen Trailer zur Season 2 könnt ihr hier anschauen:

Warum ist Season 2 besonders? Die Season 2 ist für viele aktive Spieler ein Highlight, weil es die Antwort der Entwickler auf die Kritik an Lost Ark ist. Viele Änderungen vor allem am Loot- und Upgrade-System der Waffen und Rüstungen basiert auf dem Feedback der Spieler und soll das Spielerlebnis verbessern.

Auch scheint Season 2 eine Art Vorbereitung auf den West-Release zu sein. Die großen Überarbeitungen des Contents sollen den Pay2Win-Aspekt des Spiels reduzieren und den Genderlock aufheben. Beides Features, die bei westlichen Spielern nur schlecht ankommen.

Die japanischen Spieler, die vor kurzem beim ersten Beta Test mitmachen konnten, werden bereits die neue Version von Lost Ark erhalten. Das macht Hoffnung, dass auch die EU-Spieler mit der Season-2-Version durchstarten werden, wenn es soweit ist.

Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht

1,5 Jahre lang regelmäßige Content-Updates

Wie hat sich Lost Ark entwickelt? Seit seinem Soft Launch Ende 2018 in Korea sich Lost Ark stark weiterentwickelt. Als einziges PC-Spiel hat es auf der großen koreanischen Gaming-Messe G-Star eine ganze Reihe von Preisen abgeräumt und feierte den Release in Russland sowie die erste erfolgreiche Beta in Japan.

Auch auf der Ebene der Updates konnten die Entwickler am Ball bleiben. Das Spiel erhielt seit dem Start in Korea:

4 neue Klassen: Holy Knight, Lance Master, Blade und Demonic Assassin.

3 große Kontinente Yorn, Peyton und Rohendel, die große Insel Paprika und Allegro sowie zahlreiche kleine Insel im westlichen Ozean

Neue Haupt- und Nebenquests, die die Story von Lost Ark forsetzen

Neue Raids und Dungeons, wie zum Beispiel der Unterwasser-Dungeon Gate of Paradise

Neue Open-World-Bosse

Ein Housing-System, bei dem die Spieler sich eine eigene Insel holen und sie bebauen können

Neue Rüstungs-Sets, Fashion-Outfits und ein Pet-System

Diverse Balance-Anpassungen für PvE und PvP und Komfort-Verbesserungen

Eine Battle-Royale-Insel für PvP-Fans

Die Updates auf der Roadmap von Season 2, die am 12. August beginnen, werden diese Liste weiter fortsetzen.

Die Entwickler haben aber auch keine Angst Features und Gameplay-Elemente aus ihrem Spiel komplett zu entfernen, weil sie der Meinung sind, dass sie nichts zum Spielspaß beitragen. Dazu gehören zum Beispiel Weekly Raids oder Labyrinth Content, weil sie zu repetitiv sind.

Ich spiele seit mehr als 22 Jahren MMORPGs – Auf diese 5 neuen freu ich mich

Wann kommt Lost Ark zu uns? In einem Interview teilten die Entwickler von Smilegate mit, dass der globale Launch nach dem Start in Japan folgen soll. Ursprünglich war die japanische Version für Anfang 2020 geplant, wurde allerdings wegen Corona nach hinten verschoben.

Wann genau die europäischen Spieler mit Lost Ark rechnen können, ist nicht bekannt, auch wenn Smilegate weiterhin betont, dass sie daran arbeiten.

MeinMMO-Autorin Irina Moritz ist der Meinung, dass sich das Warten auf Lost Ark lohnen wird.