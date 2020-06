Im MMORPG Lost Ark bauen sich Gilden bald ihre eigene Stadt

Das MMORPG Lost Ark bekommt weitere große Updates. Koreanische Spieler erhalten Gebiete für ihre Gilden, die sie bebauen können. Japanische Spieler können sich für den ersten Beta-Test anmelden.

Was wird das für ein Update? In einem massiven Update zur neuen Season 2 der koreanischen Version von Lost Ark liegt der Fokus auf die Verbesserung der sozialen Komponente des MMORPGs.

Ein großer Teil davon ist die neue Art von „Housing“, die den Gilden zur Verfügung gestellt wird. Es handelt sich dabei nicht um ein einzelnes Haus, sondern um eine große Insel, auf der die Spieler ein eigenes Städtchen bauen können.

So könnte eure Insel in Lost Ark aussehen

Es ist ein Ort sein, an dem eure Gilde sich versammeln und gemeinsam Zeit verbringen kann. Auch Spieler von außerhalb der Gilde werden in der Lage sein, eure Gebiet zu betreten. Natürlich nur dann, wenn ihr das erlaubt.

Die Spieler werden bei der Gestaltung ihrer Gilden-Gebiete relativ viel Freiheit haben und es wird natürlich auch jede Menge kosmetischen Krams geben, mit dem ihr eure kleine Stadt schmücken könnt wie Pflanzen oder Musikinstrumente.

Ist es möglich, Lost Ark jetzt schon in Deutschland zu spielen?

Was bringt mir so eine Gilden-Gebiet? Das Gebiet wird neben den sozialen Aspekten auch viele Gameplay-Komponente bieten, die euch Vorteile im Spiel bringen sollen. Dazu gehören zum Beispiel:

Crafting-Gebäude, in dem man etwa Verbrauchsgegenstände für Raids herstellen kann. Die hergestellten Items werden besser sein, als die von NPCs.

Forschungszenter, mit dem man neue Aktivitäten in dem Gebiet freischaltet oder mehr Platz im Warenhaus freischalten. Es ist eines der zentralen Features des Gebiets.

Große Mahlzeiten mit Gilden-Mitgliedern, die euch vor einem Raid stärken.

Händler-NPCs, die man unter Vertrag nehmen kann und die einzigartige Items verkaufen. Je mehr die Stadt wächst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass seltene Items verkauft werden.

Quest Bountys, mit denen man andere Spieler für bestimmte Aufgaben anheuern kann.

Zusätzlich kann man NPCs zu Gast einladen und durch bestimmte kosmetische Dekorationen die Beziehung zu ihnen verbessern. Das ist in Lost Ark auch wichtig, weil ihr von NPCs Geschenke bekommt, die euch im Spiel unterstützen.

Und mit der neuen Selfie- und Foto-Funktion können die Spieler viele coole Screenshots von ihrer Stadt und den NPCs darin schießen, wie die Community Managerin Risha es bei ihrem „Risha Town“ gemacht hat:





















Beispiele für Gebäude und Dekorationen, die in dem Gilden-Gebiet platziert werden können

Beta-Tests zu Lost Ark in Japan – Danach wir?

Wann kommt Lost Ark zu uns? Smilegate hält sich mit genauen Infos zum EU-Release weiterhin zurück. Es gibt aber dennoch gute Nachrichten für Fans im Westen.

Ab dem 25. Juni wird die Anmeldung für den ersten Closed-Beta-Test beginnen und die japanischen Spieler bekommen die Chance das MMORPG zu zocken.

In einem Interview haben die Entwickler mitgeteilt, dass sie den globalen Release angehen werden, sobald Lost Ark in Japan erschienen ist. Das sollte ursprünglich Anfang 2020 passieren, hat sich aber wohl um einige Monate verzögert, wie einige andere Releases in der Gaming-Industrie.

Dass an dem globalen Release von Lost Ark weiterhin gearbeitet wird, bekräftigten die Entwickler im April auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Die Fans können „in naher Zukunft gute Nachrichten“ erwarten, so der Facebook-Post. Konkrete Aussagen oder gar ein Datum gab es seit dem allerdings noch nicht.

Nun aber da der Release in Japan näher rückt, ist es durchaus möglich, dass der Entwickler Smilegate mit neuen Infos zum Launch im Westen rausrückt.

Das Warten geht also weiter, aber MeinMMO-Autorin Irina Moritz meint, dass Lost Ark es am Ende wert sein wird.