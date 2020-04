Letzte Woche kam ein neues Gerücht über den Europa-Release des MMORPG Lost Ark auf und zwar durch den Publisher my.com. Wir haben nachgefragt, ob an dem Gerücht was dran ist. Das ist der Stand vom April 2020 zum West-Release von Lost Ark.

So enstand das neue Gerücht: Am 2. April erschien auf mail.ru, der offiziellen Seite des russischen Publishers von Lost Ark, ein kurioser Blog-Post. Darin hieß es, dass das MMORPG in naher Zukunft auch auf der internationale Plattform MY.GAMES Store von mail.ru verfügbar sein wird und dadurch Zugang zu „neuen Services“ erhält.

Dieser Maßnahme würde eine nicht näher genannte Server-Downtime vorausgehen. Dabei würde die Integration von Lost Ark in mehreren Stufen ablaufen und die erste Stufe davon sollte bereits im Frühling 2020 passieren.

Diese Mitteilung nahmen einige Fans als die Bestätigung dafür, dass Lost Ark nun endlich auch bei uns erscheint und dass my.com, die Tochterfirma von mail.ru, der westliche Publisher sein wird.

In dem Blog-Post hieß es allerdings auch:

Die Spiel-Server selbst werden ebenfalls nicht angefasst: Es ist keine Verschmelzung mit anderen Regionen und auch kein Umzug.

Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir daher my.com angeschrieben und um nähere Informationen gebeten.

Das sagt my.com: Auf unsere Anfrage bei my.com erhielten wir die Antwort, dass es sich bei dem Blog-Post nicht um einen „konkret bestätigten Release in Europa“ handelt.

Auch wenn der MY.GAMES-Store eine internationale Plattform ist, unterliegt sie genau wie zum Beispiel Steam gewissen regionalen Beschränkungen.

Das bedeutet, dass Lost Ark in der russischen Region zwar in Zukunft auch über den internationalen Store gespielt werden kann, für Europa gilt das allerdings nicht. Zumindest nicht ohne den Einsatz von VPN-Diensten, da das MMORPG einem Region-Lock unterliegt.

Ist es möglich, Lost Ark jetzt schon in Deutschland zu spielen?

Das ist jetzt Stand beim Europa-Release von Lost Ark

SmileGate hat seit längerer Zeit keine offiziellen Statements bezüglich eines globalen Releases von Lost Ark gegeben. Es gab vor einigen Monaten ein weiteres Gerücht, dass das MMORPG in den Westen kommt.

Das sagt SmileGate: Auf der offiziellen verifizierten Facebook-Seite von Lost Ark gibt es einen Post vom 16. April (via Facebook), der bekräftigt, dass der Entwickler weiterhin an einem globalen Release des MMORPGs arbeitet:

Wir arbeiten aktuell hart daran, den globalen Release vorzubereiten. Wir können kein Datum nennen, aber wir wollten euch mitteilen, dass wir dran sind und uns darauf freuen, euch in naher Zukunft gute Nachrichten ankündigen zu können. […] Offizieller Facebook-Account von Lost Ark

Es gab in den vergangenen Monaten aber auch diverse Maßnahmen vom Entwickler SmileGate, die auf einen globalen Release hindeuten. Dazu gehören zum Beispiel:

Die Fans im Westen müssen sich also weiterhin gedulden und auf Neuigkeiten warten. Laut dem Facebook-Post sollen „in naher Zukunft“ gute Nachrichten folgen.

Unsere Autorin Irina Moritz konnte Lost Ark vor einigen Monaten auf den russischen Servern testen und glaubt, dass das Warten sich lohnen wird.