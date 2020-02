Es kursieren Gerüchte, dass Lost Ark doch keinen Europa-Release erhält. Unser Autor Schuhmann sagt: Das ist ein Gerücht, das aufhören sollte. Es spricht mittlerweile alles für einen EU-Release durch die Russen von my.com. Die suchen sogar schon einen Community-Manager.

Viele warten seit Jahren auf den Europa-Release von Lost Ark. Doch seit Mitte Dezember kursiert das Gerücht, Lost Ark komme niemals in den Westen. Wir schauen auf dieses Gerücht und sagen, was da dran ist und was dagegen spricht.

Woher kommt das Gerücht? Es gibt eine einzige Quelle für dieses Gerücht, auf die sich alle weiteren Artikel und YouTube-Videos beziehen. Das Gerücht stammt von der koreanischen Seite „thebell.“ (via thebell) Das ist keine Gaming-, sondern eine Wirtschafts-Seite.

In einem Artikel von 19.12. ging es um den geplanten Börsengang von Smilegate, dem Entwickler von Lost Ark.

Daher wurde die finanzielle Situation von Smilegate und Lost Ark betrachtet. Die Idee ist: Die werden dann an die Börse gehen, wenn es besonders gut für sie läuft und die Firma durch den Erfolg von Lost Ark besonders viel wert ist, hierfür sind die finanziellen Perspektiven wichtig.

Im November hatte Smilegate angekündigt, im Mai 2020 den Börsengang zu wagen. TheBell wollte jetzt im Dezember nachfühlen, wie die Aussichten dafür sind.

Lost Ark läuft stark in Korea.

Der Artikel hat 10 Absätze und dreht sich darum, wie die finanzielle Perspektive von Smilegate aussieht, wie viel Geld das MMORPG Lost Ark einnimmt. Es heißt dann:

in Korea läuft das Spiel sehr gut

aber es dauert Lost Ark nach Russland und Japan zu bringen, weil die Lokalisierung langsam voran kommt

Man liest dann in einem einzigen Satz: „Es wird berichtet, Smilegate hätte keine Pläne für weitere Übersee-Erweiterungen außerhalb von Russland und Japan.“

Das ist der ganze Ursprung dieses Gerüchts. Im nächsten Satz geht es schon um einen geplanten Mobile-Port.

Lost Ark in Action.

Gerücht kommt durch stille Post in den Westen

Ist das offiziell? Nein. Die Seite gibt keine Quelle an für diese Vermutung. Das ist ein „Gerücht“ oder eine Spekulation.

Wie hat sich das verbreitet? Der Satz, „Es wird berichtet, dass Smilegate keine weiteren Erweiterungen nach Übersee plant“ wurde von der US-Seite „AltChar“ aufgegriffen, die sich nur auf diesen Satz konzentrierten, ohne den als Spekulation zu kennzeichnen. Es hieß dann von Altchar nur: The Bell hätte berichtet, Smilegate plane keinen Port in den Westen.

Andere Seiten wie mmorpg.com oder die deutsche PC Games beziehen sich wiederum auf Altchar : „Das kommt nicht“.

So eine Nachricht liegt deutlich über den „normalen“ Videos: RIP Lost Ark, das kommt an.

Auch ein größerer MMO-YouTuber hat das aufgenommen. Der hat da ein „RIP Lost Ark“ drausgemacht und 130.000 Aufrufe erzielt.

Im reddit von Lost Ark wird diese Berichterstattung immer wieder kritisiert. Aber sie verbreitet sich.

So wollen Project TL und Lost Ark das PC-MMORPG retten

Das spricht für den EU-Release von Lost Ark

Wie sieht es wirklich aus? Absolut alles andere als dieser eine Satz von TheBell spricht im Moment dafür, dass Lost Ark eine englisch-sprachige Version bekommt und im Westen erscheint:

Das ist der Launcher von my.games – auf dem läuft Lost Ark schon auf Russisch. Auf Englisch und Deutsch fehlt das Spiel noch. Quelle: https://forum.mmorpg.org.pl/

Release kommt wohl über my.games, dem globalen Launcher der Russen

Wie kommt das nach Europa? Es spricht im Moment alles dafür, dass der russische Anbieter my.com Lost Ark nach Europa bringt:

die haben schon einen Launcher, der mittlerweile auf Deutsch und Englisch läuft – dort gibt’s etwa Skyforge, Conqueror’s Blade oder Allods Online

sie vertreiben über diesen Launcher in Russland Lost Ark

sie suchen jetzt einen Chef-Community-Manager für die englischsprachigen Spieler von Lost Ark

Smilegate hat zudem im November 2019 gesagt, dass sie mit Übersee-Partnern sprechen und die interessiert an Lost Ark sind: Die wären „thirsty“ für neue MMORPGs (via news1.kr)

My.com sucht im Moment einen Community-Manager für Lost Ark, der Englisch spricht. Quelle: https://spb.hh.ru/vacancy/35417796

Warum ist es immer noch nicht angekündigt? Wir von MeinMMO haben bei Smilegate mehrfach angefragt, wie es mit einem EU-Release von Lost Ark aussieht, aber keine Antwort erhalten.

Es ist schwer zu sagen, warum Smilegate so verschwiegen ist. Es könnte gut sein, dass sich Verhandlungen zwischen my.com und Smilegate hingezogen haben und man daher nicht über den Release sprechen wollte. Vielleicht hebt man sich die Ankündigung für einen besonderen Anlass auf, um dann auf einen Schlag auch noch den Mobile-Port anzukündigen und den Börsenwert kurz vorm Börsengang zu erhöhen. Aber das ist Spekulation.

Im Moment will Smilegate offenbar den Release von Lost Ark in Japan abschließen. Vielleicht kommt dann endlich eine Ankündigung. Es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass Lost Ark den EU-Release offiziell vekründet. Man merkt, dass die Fans den Glauben verlieren, die Geduld ist bei vielen schon länger aufgebraucht.

Dass Lost Ark hier im Westen ein Erfolg werden könnte, beweist aktuell der Erfolg von Wolcen.