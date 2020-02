Unser Autor Schuhmann hat einige Stunden in Wolcen verbracht und ihm ist klar: Das Spiel zeigt, wie hungrig Spieler auf mehr Games á la Diablo sind. Wenn Wolcen schon so einen Erfolg auf Steam hat, was für eine Hölle bricht dann erst los, wenn Lost Ark oder Diablo 4 erscheinen?

Wolcen ist ein gutes Spiel. Kostet nicht mal Vollpreis, sondern nur um die 35€. Ich hab überhaupt kein Hühnchen mit dem Ding zu rupfen. Aber ist Wolcen ein Spiel, das auf Platz 7 der Top 10 bei Steam stehen sollte und plötzlich zum heißesten neuen Game 2020 avanciert? Nein, wahrscheinlich nicht.

Wolcen ist ein gute Indie-Game, das die Diablo-Formel praktisch 1:1 wiedergibt. Das Skill-System ist ein bisschen cleverer, die Grafik ist hübsch und es gibt eine ordentliche Story, aber jeder, der 5 Minuten mit Diablo 3 verbracht hat, fühlt sich sofort wie zu Hause, ihn werden kaum Überraschungen erwarten.

Die GameStar hat Wolcen eine Wertung von 84% gegeben, bevor sie dann Abzüge verteilt hat, und das ist eine Wertung, die Wolcen gut einordnet: Ein sehr gutes Spiel, kein überragendes. Ein Spiel, das sich Fans des Genres ohne Zögern holen sollten. Für die höchste Ebene fehlt es an Innovationen und besonderen Alleinstellungsmerkmalen.

Wolcen ist im Februar 2020 das Thema im PC-Gaming.

Wenn man sich Steam-Reviews durchliest und mal den aktuellen Brass auf das Spiel wegen des Ansturms und der Probleme abzieht, klingt das ungefähr so: Ja, ist echt gut. Entwickelt sich gut. Das Indie-Team ist mir sympathisch. Path of Exile ist mir zu komplex, Diablo 3 ist ausgelutscht – Wolcen kommt jetzt genau richtig, während ich auf was „Größeres“ warte.

Hack’n Slay ist der große blinde Fleck im Gaming der letzten Jahre

Aber warum ist Wolcen so ein Hit? Der Appetit nach „mehr wie Diablo 3“ ist seit 5 oder 6 Jahren riesig:

Auch jetzt noch rennen Leute Blizzard die Bude ein, wenn bei Diablo 3 eine neue Season start, obwohl sich in dem Spiel seit Jahren nichts tut

Die Berichterstattung zu Lost Ark, dem anderen Hoffnungsträger, wird von tausenden mit Argusaugen verfolgt

Path of Exile hat alleine mit enttäuschten Diablo-3-Fans ein Studio aufgebaut und gut am Leben gehalten

Das Genre „Hack’n Slay“ oder „Action-RPG“ oder „Diablo-like“ oder wie man es nennen will, ist eines der am schlechtesten bearbeiteten Felder im Gaming der letzten 7, 8 Jahre.

Das ist Lost Ark – da freuen sich viele drauf.

Das liegt daran, dass Diablo 3 den Leuten zwar Appetit gemacht hat, den Hunger dann aber nicht stillen konnte. Blizzard hat Diablo 3 wegen des anfänglichen Shitstorms früh aufgegeben und mit Reaper of Souls nur eine große Erweiterung erlaubt. Danach war das Feld weit offen.

Denn ohne das Echtgeld-Auktionshaus hatte Blizzard keine Idee, wie man die Weiterentwicklung von Diablo 3 vernünftig gegenfinanzieren konnte.

Das Diablo-Team konnte, dem Vernehmen nach, selbst gar nicht begreifen, warum Blizzard nicht mit Diablo 3 weitergemacht hat, aber so war es nun mal.

Path of Exile konnte nur die „Hardcore“-Spieler abholen. Auf weitere Games, die Diablo fortführen würden, warten Genre-Fans seitdem vergeblich:

In diese Lücke fährt mit Wolcen jetzt ein solider Titel, der auf den riesigen Ansturm überhaupt nicht vorbereitet war und bei dem das Indie-Entwickler-Team gerade paddelt, um irgendwie über Wasser zu bleiben.

Ich habe Lost Ark getestet – Ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht

Wolcen ist ein toller Erfolg und es ist ein verdienter Erfolg. Das Spiel zeigt aber, was für ein Potential das Genre hat und was für ein Hype ausbrechen kann, wenn dann mal Lost Ark auftaucht oder Diablo 4:

Lost Ark erweitert die bekannte Diablo-Formel um neue Ideen aus dem MMORPG-Bereich – da kann man etwa Segeln

Diablo 4 ist eine riesige Marke einer großen Firma und wird mit viel mehr Hype und Budget aufwarten und auf allen Plattformen erscheinen

Sie wartet auf die Spieler.

Wenn Diablo 4 kommt, dann wird es nicht nur für den PC, sondern auch gleich für PlayStation und Xbox erscheinen. Wenn Diablo 4 dann noch gut ist, könnte uns ein Hype auf höllischem Niveau erwarten. Und Ja, auch die Leute, die Blizzard gerade wegen der vielen Fettnäpfchen und Patzer verteufeln, werden es sich holen, wenn’s soweit ist und das Höllenfeuer und der Loot einladend brodeln.