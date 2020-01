Warcraft 3 ist ein Desaster – Wo ist bitte das Blizzard, das ich so liebe?

Warcraft 3: Reforged ist eine Katastrophe und könnte einer von vielen Sargnägeln für Blizzard sein. Es zeigt, dass bei Blizzard vieles nicht stimmt – das findet zumindest Cortyn.

Die letzten Tage und Wochen waren wohl selbst für hartgesottene Blizzard-Fanboys schwer zu ertragen, denn Blizzard schlittert von einem Shitstorm in den nächsten. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Spieler zu enttäuschen, dann wird diese gegenwärtig konsequent mitgenommen.

Egal ob es um eine Zensur von Jainas Brüsten (oder meinen geliebten Sukkubi) in Hearthstone geht, das Sperren eines Spielers, der etwas gegen China sagt oder das enttäuschende Ende von Patch 8.3 in World of Warcaft. Blizzard nimmt gerade alles an negativer PR mit, was sie so kriegen können.

Warcraft 3: Reforged ist dabei ein neuer Meilenstein im Negativbereich. Es ist wohl der neuste Tiefpunkt einer Entwicklung, die Fans endgültig an ihrer einstmals liebsten Spieleschmiede zweifeln lässt.

Dass die Zwischensequenzen in der Kampagne im Grunde nicht verbessert wurden und sogar die Szene aus dem BlizzCon-Trailer gar nicht mehr im Spiel existiert, könnte in manchen Ländern schon als kriminell gelten. Das ist eine Art von Irreführung, die ich von Blizzard bisher einfach nicht gewohnt bin.

Falsche Versprechen führen zu Bewertung von 0,8 von 10 Punkten

Ich glaube, die einzigen Fälle von „falschen Versprechen“, die ich wirklich als solche in Erinnerung habe, waren das Tanzstudio in World of Warcraft und das Bewerben der Schlacht um Tausendwinter mit Gyrocoptern und anderen Fluggeräten. Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was Fans jetzt vorgesetzt bekommen haben.

Vor allem fällt es mir schwer zu verstehen, wie Blizzard das in den Sand setzen konnte. Sie hatten die Fans auf ihrer Seite beim Remake. Als das auf der BlizzCon gezeigt wurde, war das ein kleines Highlight. Sie hätten nur exakt das liefern müssen, was sie versprochen haben. Sie hatten die Lizenz zum Gelddrucken und die Möglichkeit, ein altes Spiel durch relativ wenig Aufwand nochmal zu Geld zu machen. Dass es am Ende dann so wenig Aufwand wurde, ist eine Frechheit.

Die Quittung dafür bekommt Blizzard gerade. Das Spiel wird in allen Foren zerrissen und die ohnehin schon schlechte Bewertung von 1,9 von 10 Punkten auf Metacritic ist noch weiter gefallen. Inzwischen ist sie bei 0,8 Punkten. Ich wusste bis heute nicht einmal, dass das überhaupt möglich ist.

Blizzard verprellt neue Spieler, aber die alten noch mehr

Das Absurde an dieser ganzen Situation ist allerdings, dass man nicht nur neue Spieler verprellt hat, sondern es auch noch geschafft hat, die kleine (aber recht aktive) Community des originalen Warcraft 3 zu verprellen.

Denn wer sich denkt „Uff, Reforged ist Mist, ich starte lieber das alte Spiel“, der schaut in die Röhre. Es gibt faktisch kein „altes Spiel“ mehr. Wer Warcraft 3 online spielen will, der muss den Reforged-Client benutzen. Zwar kann man auf die alte Grafik umschalten, doch da funktioniert vieles nicht. Einige Einheiten haben keinen Sound, manchmal schießen Türme einfach nicht auf Feinde und viele andere Bugs plagen das Spiel.

Blizzard hat es mit dem Release eines neuen Spiels nicht nur geschafft, jede Menge Versprechen zu brechen, sondern auch noch bestehenden Spielern eines anderen Spiels aktiv etwas wegzunehmen.

Die „alte“ Version lässt sich nicht mehr aufrufen.

Reforged ist tot – die Entwicklung auch?

Ein weiterer fraglicher Punkt ist, ob Blizzard nun noch wirklich viel Energie in Warcraft 3: Reforged steckt. Denn wenn wir ehrlich sind: Das Spiel ist erstmal tot. Es hat vernichtende Kritiken und an allen Ecken und Enden gibt es etwas zu bemängeln.

Vermutlich wird Blizzard einige Patches nachschieben und nachbessern, doch ob alle Wünsche und Versprechungen an die Community umgesetzt werden, ist fraglich. Immerhin ist der aktuelle Shitstorm so groß, dass viele nun eine negative Einstellung zu Reforged haben und neue Spieler nur noch schwer zu erreichen sind. Das Geld der Vorbesteller und treuen Fans, die seit Jahren gewartet haben, hat man ja bereits. Wozu also noch viele Ressourcen reinbuttern, wenn das Kind ohnehin in den Brunnen gefallen und längst ertrunken ist?

Findet ihr, das ist zu negativ betrachtet? Dann schaut mal auf das StarCraft-Remaster aus dem Jahr 2017. Das hat bis heute keine Suche für gewertete 2vs2-Matches. Etwas, das die Entwickler zum Launch versprochen hatten.

Selbst als optimistischer Blizzard-Fan wäre ich sehr vorsichtig mit der Hoffnung, dass gemachte Versprechungen hier jemals nachgereicht werden.

Ein kleines bisschen Mitleid habe ich aber durchaus mit den tatsächlichen Entwicklern des Spiels. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die irgendein Wort beim Release mitzubestimmen hatten. Die Entwickler müssen doch selbst gesehen haben, was für eine Katastrophe sie veröffentlichen und dass die Zeit hinten und vorne nicht reicht, um das Spiel in einen akzeptablen Zustand zu versetzen.

Wer eine kreative Arbeit leistet und dabei noch ein solches von der Community verehrtes „Heiligtum“ wie Warcraft 3 angeht, der will, dass es perfekt ist. Wenn man nun Vergleiche hört wie „Selbst Anthem war zum Release besser als Warcraft 3: Reforged“, dann müssen da einige Herzen bluten.

Die einzige logische Erklärung, die ich mir für diesen Katastrophen-Release zusammenreimen kann, sind rechtliche Gründe. In vielen Ländern muss ein Produkt, nachdem man es bestellen kann, auch innerhalb einer gewissen Zeit ausgeliefert werden. Geschieht das nicht, können die Kunden klagen. Außerdem hatte Blizzard den Release bereits einmal verschoben, sodass man sich nun nicht die Blöße geben wollte, das noch einmal tun zu müssen.

Doch das wäre gesünder gewesen. Gesünder für das Spiel, gesünder für die Community und gesünder für Blizzards Ruf, der in den letzten Jahren nicht mehr nur bröckelt, sondern sich inzwischen im freien Fall befindet.

Macht Spiele endlich wieder fertig und lasst euch Zeit

Früher – und damit klinge ich schon, als würde ich wie Großeltern aus dem Krieg berichten – war das bei Blizzard anders. Spiele erschienen nicht an einem festen Termin, sondern sie kamen „Soon“ oder „When it’s done“. Und dieses „Soon“ und „When it’s done“ konnte gerne mal ein, zwei oder drei Jahre in der Zukunft liegen. Ein Spiel wurde dann veröffentlicht, wenn die Qualität stimmte.

Wenn Spiele über Jahre entwickelt wurden und nicht die gewünschte Qualität erreichten, dann wurden sie auch nicht auf den Markt gebracht. Das Warcraft-Adventure mit Thrall wurde nie veröffentlicht, obwohl es im Grunde spielbar und fertig war. Das gleiche gilt für StarCraft: Ghost oder Projekt Titan. Das waren Spiele, die nach langer Entwicklung eingestampft wurden.

Früher hieß es im Vorfeld „Ein Blizzard-Spiel! Da kann ich guten Gewissens zugreifen und habe meinen Spaß“. Das ist seit Jahren im Wandel. Immer häufiger ist es eher „Ah, ein Blizzard-Spiel … da warte ich lieber mal die ersten Reviews ab.“

Ist das nicht ungeheuer schade?

Blizzard oder Activision, egal wer dafür verantwortlich ist: Hört doch endlich auf damit. Entwickelt wieder ein Spiel und nehmt euch die Zeit, die ihr benötigt. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr nahezu perfekte Spiele erschaffen, die auf ewig in den Erinnerungen der Spieler bleiben. Ihr kreiert dann ein Vermächtnis und Spiele, die nach 18 Jahren noch relevant sind. Ihr hattet und habt das Potenzial, mit jedem eurer Spiele Gaming-Geschichte zu schreiben.

Gut, mit Warcraft: 3 Reforged habt ihr sicher auch Gaming-Geschichte geschrieben. Aber so wolltet ihr das vermutlich nicht.