Für Diablo Immortal, das Mobile-Spiel, stehen 2020 Alpha Tests an. Das kündigte Activision an. Wann starten die Tests und was heißt das für den Release?

Das ist die Situation: Im jüngsten Investor-Call von Activision sprach das Unternehmen unter anderem über die Zukunft von Diablo Immortal. Später im Jahr 2020 soll der Alpha-Test stattfinden.

Außerdem sprach Activision noch weiter über den Entwicklungsstatus des Mobile-Spiels.

Wann läuft der Alpha-Test? Die ersten regionalen Tests für Diablo Immortal starten Mitte dieses Jahres. Einen genaueren Termin nannte man dafür bisher noch nicht.

Wie läufts bei Immortal? Zwar gibt es immer noch kein konkretes Release-Date für Diablo Immortal, doch Activision sagt, dass der Titel gute Fortschritte erzielt. Das berichtet Gamespot. Nach der spielbaren Demo auf der BlizzCon 2019 führte man weitere interne Spieltests durch. Die Ergebnisse seien „ermutigend“.

Mit den Alpha-Tests in diesem Jahr will Activision wertvolles Feedback der Spieler zum Mobile-Titel einholen.

Activision arbeite eng mit NetEase zusammen, um eine „authentische“ Diablo-Erfahrung mit Diablo Immortal zu erschaffen. Vor einigen Monaten erklärte NetEase bereits, Immortal wäre nahezu fertig. Doch Blizzard widersprach.

Im Investoren-Call sprach man aber auch davon, dass die Wurzeln von Diablo im PC-Gaming liegen und Blizzard sich dem PC weiterhin zutiefst verpflichtet fühlt.

Was kann man jetzt zum Release spekulieren? Weiterhin warten wir auf ein offizielles Release-Datum für Immortal. Mit den Alpha-Tests will man jetzt das Test-Publikum ausweiten – weg von den reinen BlizzCon-Besuchern, hin zur breiteren Masse. Man ist da wohl also an einem Punkt angelangt, den man bald präsentieren möchte.

Das ist schon mal ein wichtiger Schritt, der direkt in Richtung Release zusteuert. Mit Glück startet dann wenig später eine Beta, in der man das gesammelte Feedback der Fans umsetzt und dann bald darauf auch ein Release. Vielleicht sogar noch im Jahr 2020?

Call of Duty Mobile beweist, dass Activision Blizzard mit Diablo Immortal richtig lag

Ab März gibt es außerdem eine besondere Verstärkung für das Diablo-Team. Man holte sich mit Rod Fergusson einen „Closer“ ins Team. Also jemanden, der die letzte Phase der Entwicklung erfolgreich abschließen und ein Spiel zum Release führen soll. Spricht auch dafür, dass ein Release wohl nicht mehr in weiter Ferne liegt.

Die erste Vorstellung auf der BlizzCon 2018 lief nicht so gut. Spieler hofften auf eine Enthüllung von Diablo 4, glaubten bei Diablo Immortal an einen Aprilscherz. Doch man sieht, dass das Mobile Game zu den Titeln gehört, die für Blizzard nun richtig wichtig sind. Da geht es drum, einen Schritt in die Mobile-Welt zu setzen und den Weg für weitere Mobile-Ableger zu ebnen.

Wenn das bei Diablo gut ankommt, könnte man vielleicht auch bald die Welt von WoW auf dem Smartphone bespielen.