Fans vergleichen Diablo 4 und Immortal, sagen: das kontroverse Mobile-Game hat bessere Features

Die Community von Diablo 4 meckert schon seit einiger Zeit über die Inhalte des Spiels. Jetzt kramen einige Kritiker wieder den direkten Vorgänger Diablo Immortal raus, um zu vergleichen. Sie sagen: MMO-Features, die das Mobile-Game hat, fehlen in Diablo 4 und fragen sich, wie das sein kann.

Das ist die Diskussion:

Diablo 4 wurde als Multiplayer-Titel mit einigen MMO-Feature angekündigt. Eine der großen Kontroversen drehte sich damals wie heute um die Shared World und die Online-Pflicht.

Ihr spielt quasi immer mit Anderen zusammen, außer ihr befindet euch in Dungeons. Trotzdem beschweren sich nun Spieler: Diablo 4 sei der einsamste Multiplayer, den sie je gespielt hätten.

Trotz MMO-Ansätzen fehlt es den Spielern an Features, die das Zusammenspiel mit anderen leichter machen oder Anreize zum Spielen liefern. Fans sehen an Diablo Immortal, wie das klappen würde.

Um welche Features geht’s? Auf Reddit diskutieren die Spieler darüber, welche Inhalte Diablo Immortal bereits hat, die Diablo 4 fehlen sollen. Der vielleicht wichtigste: ein Dungeon Finder.

Wenn ihr gerade in Diablo 4 einen Dungeon in einer Gruppe betreten wollt, etwa für mehr EP, müsst ihr mühsam im Chat suchen. Eine automatisierte Funktion, wie sie in MMOs üblich ist, gibt es nicht.

Weitere Features, die Diablo Immortal besser umsetze, seien generelle Gameplay-Inhalte, insbesondere im Endgame, das in Diablo 4 vor allem Vielspieler enttäuscht. Dinge wie die Schlacht um Schloss Cyrangar seien ein gutes Beispiel für Wiederspielbarkeit.

Season 2 soll neue Inhalte zu Diablo 4 bringen:

„Ich sage nicht, dass Diablo Immortal ein gutes Spiel ist“

In der Diskussion macht der Ersteller klar, dass er Diablo Immortal nicht loben will. Das Spiel erhielt viel Kritik, vor allem wegen seiner aggressiven Monetarisierung. Trotzdem könne man nicht leugnen, dass die Inhalte und das Gameplay durchaus gut seien.

Die Spieler fragen sich, warum Diablo Immortal und Diablo 3 doch offenbar zeigen würden, wie gute Features gehen, die in Diablo 4 dann einfach fehlen. Eine mögliche Antwort: Immortal wurde vom chinesischen Entwickler NetEase gemacht, nicht von Blizzard selbst.

Ein anderer Nutzer meint, dahinter stecke weder Kalkül noch eine Verschwörung. Es sei schlicht ein „Fuck-Up.“ Einige Fans sind der Ansicht, Diablo 4 hätte noch etwas mehr Zeit und Politur gebraucht.

Die Diskussion ist vor allem deshalb so erhitzt, weil die Fans offenbar wollen, dass Diablo 4 noch zu einem guten Spiel wird. Immer nur mehr Inhalte seien dazu vielleicht nicht der richtige Weg, aber zumindest Verbesserungen an Kern-Mechaniken wie Loot seien ein richtiger Schritt.

Blizzard hat bereits Pläne für Features, die schon in früheren Teilen gut ankamen und mit denen Fans schon früher gerechnet hätten, etwa eine echte Ladder. Die kommt mit Season 3. Das Studio will Diablo 4 über Jahre hinweg unterstützen und arbeitet aktuell an Season 2:

