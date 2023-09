Spieler haben eine Bitte an Blizzard, damit sich Diablo 4 mehr wie ein Diablo anfühlt

Das Endgame von Diablo 4 kassiert spätestens seit dem Release viel Kritik. Spieler äußern den Wunsch nach einem Ortswechsel im Endgame, denn: Diablo 4 fühle sich nicht wie ein Diablo an.

In Diablo 4 gibt es mehrere Endgame-Aktivitäten. Trotzdem langweilen sich insbesondere Vielspieler in den höheren Leveln.

Zurzeit häufen sich die negativen Rückmeldungen zum Endgame aus der Community. Selbst ein Spieler, der die negative Stimmung erst nicht nachvollziehen konnte, schließt sich jetzt an.

Auf Reddit kritisieren Spieler aktuell, dass Diablo 4 bezüglich des Endgames unter anderem schlecht abschneide, weil es sich nur an die Hauptkarte halte.

In seinem Beitrag im Subreddit von Diablo 4 schreibt der Nutzer pleasevote0 am 13. September, dass ihm klargeworden sei, dass Diablo 4 sich nicht wie ein Diablo anfühle, weil das Endgame den Spielern keine Umgebung in einer anderen Dimension biete.

Rot gefärbte Felder statt Höllen-Setting

Das ist seine Kritik: In seinem Beitrag thematisiert der Nutzer pleasevote0, dass sich Diablo 4 stur an die Hauptkarte halte. Die Spieler kämpfen immer wieder gegen dieselben Feinde, an denselben Orten. Ihm sei klar geworden, dass „bedeutender Endgame-Inhalt, der eine Umgebung in einer anderen Dimension bietet“ fehlt.

In Diablo 1 steigst du in die Hölle hinab. […] 2 und 3 bringen dich immer wieder in die Hölle, während du dich durch Akte kämpfst, um zu den Bossen zu gelangen. Diablo 4 hingegen: Lass uns dorthin gehen, auf dieses Feld, und den einen Dämon bekämpfen. Legion-Events und Albtraumdungeons sind einfach in verschiedenen staubigen Feldern, Höhlen oder Verliesen. Das Ähnlichste, was wir zur Hölle bekommen, sind die Helltides, die einfach rot gefärbte Felder sind. Keine schwebenden Labyrinthe im Nichts oder interdimensionale Ebenen. […] Nur staubige/schneebedeckte/wüstenartige Felder und Verliese, in denen wir immer wieder gegen Kannibalen/Geister/Bestien/Dämonen kämpfen, immer wieder, für immer. pleasevote0 via Reddit

Der Beitrag verzeichnet aktuell 1.000 Upvotes und über 700 Kommentare. Weitere Nutzer äußern dort ihre Kritik, die gleichzeitig zeigt, was die Spieler sich für Diablo 4 wünschen würden.

Das wünschen sich andere Spieler: Ein Nutzer stellt fest: „Ja, wir können nicht einmal in der Hölle in einem Diablo-Spiel farmen… armselig.“ Der Nutzer AkunaMatata kritisiert, dass es nie wieder die Gelegenheit gebe, gegen die Hauptbösewichte in Diablo 4 zu kämpfen, es sei denn, man wiederholt die Kampagne. Dafür erhält er über 650 Upvotes.

Ein Nutzer stimmt ihm zu und antwortet darauf: „Das vermisse ich wirklich aus den vorherigen Diablo-Spielen. Zumindest die Möglichkeit, einige der Begegnungen erneut zu spielen, wäre großartig.“

Ein einfacher, belohnender Zyklus mache das Endgame eher aus, wie in den Vorgängern von Diablo 4 und „kein verdammter Season Pass, keine verdammten langweiligen Dungeons ohne echtes Design, keine armseligen Weltbosse, die nur als schlechte Beute-Pinata dienen“, kommentiert GerektheDude.

Andere Nutzer diskutieren im Reddit-Thread außerdem über den nicht vorhandenen Handel in Diablo 4 sowie über die Unterschiede zwischen Diablo 4 und seinen Vorgängern. Ein Nutzer merkt an: „Du kämpfst [hier] auch nicht gegen Diablo.“

Dabei ist der Dämonenfürst der Namensgeber einer der größten Spiele-Reihen der Welt. Warum trägt Diablo 4 trotzdem seinen Namen, auch wenn er gar nicht am Start ist? MeinMMO klärt auf:

