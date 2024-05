„Man muss nur 1 und 1 zusammen zählen“ – Nutzer spekulieren über die Beziehung von MontanaBlack

Marcel „MontanaBlack“ Eris (36) ist einer der bekanntesten Streamer im deutschen Twitch. Schon länger gibt es Gerüchte um eine mögliche Beziehung zu der deutlich jüngeren Streamerin Alena „snipsska“. Nun ist das Verhältnis der beiden erneut Gegenstand einer Diskussion in den sozialen Netzwerken.

Um welche Streamerin geht es? Die mittlerweile 19-jährige Alena alias „snipsska“ streamt seit März 2021 regelmäßig auf Twitch. Im Frühling 2023 nahm ihr Kanal plötzlich Fahrt auf – damals streamte sie zusammen mit Marcel „MontanaBlack“ Eris und zeigte Case-Openings in Counter-Strike.

Schon zu diesem Zeitpunkt spekulierten Zuschauer, ob die Beziehung zwischen snipsska und dem fast doppelt so alten Streamer über Freundschaft oder eine Art Mentoren-Verhältnis hinausgeht. Die Content Creator bestätigten das bislang jedoch nicht.

Nachdem MontanaBlack und snipsska in letzter Zeit häufiger zusammen gesehen worden sein sollen, kochen die Gerüchte erneut hoch. Nutzer diskutieren, ob eine Beziehung zwischen den beiden in Ordnung sei.

Legal ist die Beziehung in jedem Fall. Das versicherte MontanaBlack bereits 2020, als die Streamerin erst 17 war. Er habe sich da erkundigt und sei in dem Thema voll drin: Auch ein 50-Jähriger dürfe eine 17-Jährige legal besteigen. (via twitter).

Manche Nutzer finden den Altersunterschied zu groß: Als MontanaBlack mit Anfang 20 erste Bekanntheit erlangte, war snipsska noch im Grundschul-Alter.

Ein gemeinsamer Stadion-Besuch sorgt für Gerüchte

Was ist der aktuelle Stand? Über das Wochenende vom 11. bis zum 12. Mai 2024 erhielten die Spekulationen neuen Zulauf. Auf X, ehemals Twitter, postete ein Nutzer Screenshots aus einem Video, das MontanaBlack mit snipsska zu zeigen scheint.

Der Streamer scheint gereizt darauf zu reagieren, gefilmt zu werden. Auf den Bildern steht der Text: „POV Monte ist sauer auf dich, weil du ihn und seine Freundin filmst.“

Das Video scheint mittlerweile offline zu sein. Einige Nutzer behaupten, dass Videos, welche die beiden zusammen zeigen, häufiger schnell gelöscht würden.

Auf reddit fragte kurz darauf ein Nutzer, ob die beiden denn nun in einer Beziehung seien. Fleißige Internet-Spürhunde trugen schnell zahlreiche Indizien zusammen:

„RJeySt222″ spricht von einem „offenen Geheimnis“

„No-Palpitation-567“ meint: „Es spricht eigentlich alles dafür und jeder, der die beiden verfolgt, weiß das auch. […] Man muss nu 1 + 1 zusammenzählen. […]“ (via reddit)

Dabei handelt es sich nach wie vor nur um Spekulationen, eine offizielle Bestätigung von MontanaBlack oder snipsska gibt es nicht. Das hält Zuschauer jedoch nicht davon ab, über die mögliche Beziehung zu disktuieren.

Zuschauer sehen mögliche Beziehung kritisch

Was ist das für eine Diskussion? Viele Nutzer äußern Bedenken, was eine Beziehung zwischen MontanaBlack und snipsska angeht. Dabei geht es im Wesentlichen um zwei Faktoren:

Der Altersunterschied: MontanaBlack ist 36 Jahre alt, snipsska erst 19. Diesen Altersunterschied finden viele zu groß. Rechtlich sei da zwar nichts einzuwenden, moralisch hingegen schon, heißt es da.

Das Machtverhältnis: Einige Nutzer argumentieren, dass MontanaBlack durch sein Vermögen und seine Bekanntheit der Newcomerin gegenüber in einer überlegenen Position sei und sie dadurch manipulieren könnte.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich MontanaBlack und snipsska schon kennengelernt haben sollen, als diese erst 17 und damit minderjährig war. In einem Clip schwärmte der Streamer vom Aussehen der damals 17-Jährigen – als er jedoch auf ihr Alter hingewiesen wurde, erklärte er schnell: „Ja Bruder, da muss ich los.“ (via TikTok)

Einige sehen hier sogar sogenanntes „Grooming” (via X).



Findet diese Kontaktaufnahme online statt, spricht man von „Cybergrooming“. Mehr Informationen dazu gibt es auf der

Für Betroffene gibt es kostenlose und anonyme Anlaufstellen, wie etwa:

Hiletelefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530

Mit dem englischen Begriff „Grooming" wird die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen zu Minderjährigen beschrieben. Dabei versuchen die erwachsenen Täter, zunächst ein Vertrauensverhältnis zu etablieren, um später eine missbräuchliche romantische oder sexuelle Beziehung aufzubauen.

Andere Nutzer verstehen die Aufregung hingegen nicht: Sie argumentieren, dass snipsska volljährig sei und eine mögliche Beziehung mit MontanaBlack somit auch niemanden etwas angehe (via X).

