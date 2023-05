Snipsska geht gerade steil auf Twitch – Wer ist die Streamerin, die mit MontanaBlack zockt?

Eine junge Streamerin hat derzeit einen der am schnellsten wachsenden Kanäle im deutschen Twitch. Grund genug, sich Snipsska einmal genauer anzuschauen.

Was ist das für eine Streamerin? Alena alias Snisspka ist seit 2021 auf Twitch unterwegs. Ihr erster Stream fand am 20. März statt. Damals zockte sie Star Wars Jedi: Fallen Order vor 9 Zuschauern. Seitdem hat die Streamerin ihr Angebot erweitert.

Neben Party-Spielen wie Mario Kart zeigt Snipsska mittlerweile hauptsächlich Valorant oder quatscht mit ihren Zuschauern in Just Chatting. Seit neuestem öffnet sie auch fleißig Boxen in CS:GO – ob das wohl der schlechte Einfluss von MontanaBlack ist?

Zwischen Abitur und Twitch

Was weiß man über Snipsska? Die Streamerin geht noch zur Schule und befindet sich gerade mitten im Abi-Stress. Davon abgesehen liegt der Fokus von Snipsska derzeit auf Twitch, es ist also durchaus möglich, dass sie nach dem Abi eine Karriere als Vollzeit-Streamerin verfolgen wird (via Twitter).

Am 5. Dezember feierte Snipsska ihren 18. Geburtstag (via Twitter). Als eine Art verspätetes Geburtstags-Geschenk stieg sie nur 2 Monate später zum Twitch-Partner auf (via Twitter).

Über das Privatleben der Streamerin ist ansonsten wenig bekannt. Solltet ihr euch gerade denken: “Das ist doch die Schwester von Tanzverbot!”, dann seid ihr wohl auf einen Scherz von Nicolas Stemmler, dem Bruder von Twitch-Streamer Trymacs, hereingefallen (via TikTok).

Tatsache ist jedoch, dass sie nicht nur eine leidenschaftliche Valorant-Spielerin ist, sondern auch ein großer Fußball-Fan und natürlich Liebhaberin des “Star Wars”-Franchise.

It Takes Two verpeilte Streamer

Was sagen die Zahlen? Snipsska streamt seit März 2021 regelmäßig, im Vergleich zu anderen Streamern allerdings etwas weniger: Sie ist meistens zwischen 65 und 90 Stunden pro Monat auf Sendung, mit Ausreißern in beide Richtungen.

Dabei sammelte sie zwar stetig neue Zuschauer und Follower und tauchte auch immer mal wieder in den Streams anderer auf, insgesamt ging das Wachstum jedoch eher langsam voran. Das Jahr 2022 beendete Snipsska mit einem Schnitt von 148 Zuschauern.

Im März 2023 scheint Snipsska der Durchbruch gelungen zu sein. Besonders deutlich lässt sich das rasante Wachstum an den Views ihres Kanals veranschaulichen:

Im März explodierten die Views von Snipsska

Woher kommt der Erfolg? Ein nicht unwesentlicher Faktor im Wachstum von Snipsska dürften die gemeinsamen Streams mit MontanaBlack gewesen sein. Die brachten der Streamerin mal eben Platz 14 der am schnellsten wachsenden Kanäle in Deutschland ein (via sullygnome).

Insbesondere, dass die beiden das Koop-Spiel It Takes Two zockten, sorgte für viel Begeisterung bei den Fans.

Das Game des Entwicklerstudios Hazelight ist besonders unter Pärchen für das gemeinsame Zocken beliebt. Kein Wunder also, dass in den Kommentaren bereits die ersten Mutmaßungen zu einer Beziehung zwischen MontanaBlack und Snipsska auftauchen.

Bestätigt ist davon allerdings nichts und aufgrund des Altersunterschieds zwischen den beiden wohl eher unwahrscheinlich. Das hält die Fans natürlich nicht davon ab, die Dynamik der beiden toll zu finden. Dass beide ein bisschen verpeilt sind, macht den Unterhaltungswert für die Zuschauer nur umso größer.

Das gemeinsame Gameplay könnt ihr euch hier anschauen:

Ein Grundstein für den Erfolg von Snipsska ist also gelegt. Ob es ihr gelingen wird, die Zuschauer an sich zu binden, bleibt abzuwarten. Aktuell streamt Snisspka vor durchschnittlich knapp 1.400 Zuschauern und das auch ohne MontanaBlack.

Wenn sich ihr Glück beim Öffnen von CS:GO-Boxen übertragen lässt, sieht sie einer goldenen Zukunft entgegen (via Twitch).

Am 7. April wurde Snipsska gemeinsam mit den Streamerinnen Merleperle, Mrs. Spark und Envi als neueste Mitglieder der Content-Creator-Abteilung von Wave Esports bekannt gegeben (via Twitter).

Wave ist auch die Orga der mittlerweile 17-jährigen Twitch-Streamerin Fibii. Sie stand 2022 auf Platz 9 der am schnellsten wachsenden deutschsprachigen Kanäle. Wenn Snipsska in die Fußstapfen ihrer Kollegin treten kann, könnte 2023 ein großes Jahr für die Streamerin werden.

