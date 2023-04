Der größte MMORPG-Streamer auf Twitch meidet Licht, lebt im Chaos und liebt WoW – Alles über Asmongold

World of Warcraft hat ein neues Cinematic veröffentlicht. Die Inkarnationen bahnen sich ihren Weg in das neue Gebiet …

Asmongold ist eine Kunstfigur, die den “typischen Gamer” als Karikatur darstellt. Es sei nur ein Charakter, den Zack spielt. So nahm Asmongold eine Auszeichnung zum besten MMORPG-Streamer per Videoschaltung aus seinem unordentlichen Zimmer entgegen, weil er nicht das Haus verlassen wolle.

Manchmal spricht Zack im Stream auch über schwierige Phasen und Probleme in seinem Privatleben. Deshalb legte er schon öfter Twitch-Pausen ein. Etwa 2021, als seine Mutter an den Folgen eines Brandunfalls verstarb. Bis dato hatte er mit ihr zusammengelebt.

Asmongold spielt seit vielen Jahren WoW, mit dem MMORPG von Blizzard verbindet ihn eine Art Hassliebe. Kaum jemand meckert so viel über das Spiel, trotzdem ist er bei jeder neuen Erweiterung am Start. In Final Fantasy XIV ist er nicht ganz so lange unterwegs. 2022 bekam das MMORPG allerdings einen neuen NPC und Asmongold glaubt, dass sie ihn nach ihm benannten.

