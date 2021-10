Asmongold hat überraschend mit dem Streamen aufgehört. Ein schwerer Vorfall in der Familie ist schuld daran – über den er jetzt spricht.

Die meisten kennen Asmongold als eher aufgedrehten Streamer, der manchmal auch etwas toxisch sein kann. Doch so ernst wie in den letzten Tagen, erlebte man ihn selten. Der Grund dafür: Seine Mutter wäre beinahe gestorben. Und nur durch ein „Glück im Unglück“ konnte das Schlimmste wohl verhindert werden.

Wer ist eigentlich Asmongold? Asmongold ist einer der größten Streamer auf Twitch, der früher vor allem in World of Warcraft unterwegs war. Über lange Zeit hat er eine große Community aufgebaut, spielt inzwischen aber auch andere Spiele – etwa Final Fantasy XIV.

Auch wenn es meistens um Gaming geht – und dabei auch recht hektisch – hat Asmongold auch ruhigere Streams, in denen er konzentrierter über verschiedene Themen spricht. Dabei bekommen die Zuschauer immer mal etwas von Asmongolds Privatleben mit. So lebt er mit seiner Mutter zusammen, der es gesundheitlich nicht gut geht. Obwohl sie eine Lungenkrankheit hat, raucht sie weiter und muss mitunter direkt Sauerstoff einatmen. Asmongold muss sich häufig um sie kümmern und Besorgungen für sie erledigen. Außerdem unterstützt er sie finanziell.

Hinzu kommt Asmongolds andauernde Sorge um seine Mutter, auch wegen der Corona-Pandemie – denn die ist für Menschen mit Vorerkrankungen, insbesondere im Lungenbereich, besonders gefährlich.

Die letzten Jahre waren für Asmongold also extrem angespannt, auch wenn er das im Stream nicht immer zeigt.

Das war die Situation: In einem seiner neusten Videos sieht man Asmongold recht ruhig und sachlich sprechen. Er erklärt seine Abwesenheit und erzählt dabei eine Geschichte, die nahe geht.

Nach einem Stream, der Asmongold nicht so wirklich Spaß machte, legte er sich hin, als er plötzlich ein lautes Poltern hörte. Ein Blick in Richtung des Zimmers seiner Mutter zeigte „seltsam flackernde Lichter“ und weil von seiner Mutter nichts zu hören war, ging er sofort in ihr Zimmer. Er beschreibt den Augenblick so:

Dann bin ich reingegangen und es stellte sich heraus, dass sie geraucht hatte – zu nah an ihrer Sauerstoffmaschine. Da war überall Feuer. Auch auf ihr. Ich musste das alles löschen. Und das Feuer, das ging über diesen kleinen Schlauch in Richtung des [Sauerstoff]-Tanks. Das war fast wie so in einem Cartoon, wie das Feuer immer näher an die Bombe gelangt. Ich konnte nur „Oh mein Gott“ denken, habe sofort den Tank abgedreht. Ich konnte verhindern, dass es explodiert oder so. […] Sie konnte nicht einmal sprechen, es hatte ihr offenbar den Atem verschlagen und hatte sie aus ihrem Stuhl geschleudert.

Daraufhin hat Asmongold sofort den Notruf angerufen, der auch umgehend kam. Die Mitarbeiter dort lobt er ausdrücklich und bezeichnet sie als „Engel“, die sich gleich hervorragend um seine Mutter gekümmert haben.

Es dauerte dann Stunden, bis das Krankenhaus sich bei ihm meldete und erklärte, dass seine Mutter stabilisiert sei.

Der ganze Vorfall hat Asmongold allerdings ziemlich mitgenommen. Er erzählt lang, wie er in Sorge war, seine Mutter zu verlieren – und gleichzeitig, welch großes Glück es war, dass er den Vorfall überhaupt mitbekommen hatte:

Wenn ich an dem Tag nicht gestreamt hätte, nicht dagewesen wäre und mich danach hingelegt hätte, dann wäre sie vermutlich tot. Ich hätte nichts davon gehört, während ich oben war. Das ist erschreckend und echt seltsam, wie unglaublich viel Glück es war, dass ich da war. Ich spiele die Situation immer wieder im Kopf nach, vier Mal pro Stunde. Ich kann nicht glauben, was da passiert ist.

Dieses Erlebnis schilderte Asmongold vor einigen Tagen in seinem Video „The Worst Day of My Life“ also der schlimmste Tag seines Lebens.

Wirklich beruhigt wirkt Asmongold aber auch noch nicht. Seine Mutter ist weiterhin im Krankenhaus, wo er sie erst kürzlich besucht hatte. Zwar seien die Ärzte und Krankenschwestern seiner Aussage nach „relativ zuversichtlich“, aber er ist trotzdem weiterhin sehr besorgt.

Wann kommt Asmongold zurück? Einen genauen Termin, wann Asmongold wieder regelmäßig streamen will, konnte er noch nicht nennen. Er bedankte sich aber bei seinen Zuschauern für all die aufmunternden und mitfühlenden Worte in den Kommentaren. Aktuell sähe es so aus, dass er eher „früher als später“ zurückkehren wird, sobald er seine Gedanken etwas geordnet hat.

Ganz gleich, was man auch sonst von Asmongold und seinen Streams halten mag – bei so einem Vorfall kann man nur wünschen, dass seine Mutter und er sich davon erholen und sich so etwas nicht wiederholt.

