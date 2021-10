Streamerin wird dieses Jahr 6-mal von Twitch gebannt, geht einfach zu YouTube

Auch für das Image von weiblichen Streamern sei die ganze Sektion nicht gut. „Nur weil manche Streamerinnen das machen, bringt das andere Streamerinnen in eine Situation, in der sie Bullshit erleben“, kritisiert etwa die Streamerin QTCinderella .

Wie aus einem kürzlichen Leak hervorgeht, gehörte Indiefoxx übrigens nicht zu den absoluten Top-Verdienern auf Twitch , entgegen der Annahme vieler Kritiker. Dennoch steht das, was sie gemacht hat, für Viele nicht in einem guten Licht.

Oft in freizügiger Kleidung zeigte sich Indiefoxx auf Twitch meist in der „Hot Tub“-Sektion, wo sie mit Zuschauern chattete. Die gesamte Kategorie ist umstritten, weil sie anscheinend sexualisierten Content in den Vordergrund stellt

In einem neuen Tweet verriet Indiefoxx nun, dass sie auf YouTube Gaming streamen wird. Ihren ersten Stream hat sie am Samstag, dem 9. Oktober auf ihrem YouTube-Kanal JenelleCat .

So steht es jetzt um Indiefoxx: Mit dem letzten Bann von Twitch wurde Indiefoxx zusätzlich der Partner-Status entzogen . Im Anschluss war weitgehend Funkstille von ihr in Bezug auf Twitch.

