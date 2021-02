Die Bann-Politik von Twitch wird immer lächerlicher

Fakt ist, dass sich Twitch öffentlich nicht zu Banns äußert und es am Twitch-Streamer liegt, ob er den Grund des Banns enthüllt und wie er den Bann dann in der Öffentlichkeit darstellt.

Clix wurde offenbar gebannt, weil für kurze Zeit ein pornografisches Bild in seinem Stream zu sehen war: Einer seiner Ordner in Windows hatte ein Thumbnail, das nicht gerade FSK 12 war. Dieses Thumbnail war – offenbar versehentlich – für kurze Zeit zu sehen.

Insert

You are going to send email to