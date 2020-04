Twitch bannt Body-Painterin: „Ich fürchte mich. Das ist mein Vollzeit-Job.“

Twitch hat neue, klarere Regeln erlassen, was an Nacktheit erlaubt ist und was nicht. Unter den neuen Regeln kam es jetzt zu einem temporären Bann gegen die 22-jährige Streamerin MizzyRose. Die weiß nicht, wieso sie gebannt wurde. Obwohl der Bann nur einen Tag ging, hat sie nun Angst um ihren Lebensunterhalt.

Das sind die Sonderregeln für Bodypainting: Twitch hat seit neuestem klare Regeln gegen Nacktheit. So müssen Frauen ihre Brustwarzen bedecken und die untere Seite der Brust dart nicht zu sehen sein. Allerdings ist Body Art, „Körperkunst“, ausdrücklich erlaubt und zählt als „besondere Situation“, für die Ausnahme-Regeln gelten.

Die Regeln für Körperkunst sehen vor, dass Brustwarzen und Warzenhof vollständig bedeckt sind, schon bevor das Streaming beginnt. Zudem müssen Gesäß und Genitalien vollständig von undurchsichtiger Bekleidung bedeckt sein. (via twitch.tv)

Die Streamerin sagt, sie hätte den Streamer schon so begonnen, mit der geforderteten Grundierung der Brüste.

Das ist jetzt der Bann der Twitch: Wer auf Twitch dem Bodypainting nachgeht, ist naturgemäß in ständiger Gefahr, mit den Regeln in Konflikt zu geraten. So wurde im Februar eine Bodypainterin auf Twitch gebannt, weil die Brust angeblich „nicht vollständig bedeckt“ war.

Daher treffen Frauen, die Bodypainting betreiben, einige Sicherheitsvorkehrungen, bevor sie streamen. So hat auch die Streamerin MizzyRose (141.000 Follower) bereits eine Grundierung über die Brüste aufgetragen, noch bevor der Stream begann.

Dennoch wurde sie jetzt von Twitch für einen Tag gebannt, weil sie angeblich gegen die Regeln verstoßen hat.

Im scared. This is my fulltime job. My livelyhood @Twitch @TwitchSupport — Mizzyrose (@mizzycyn) April 11, 2020

Streamerin verdient etwa 3200$ im Monat, hat Angst um ihre Zukunft

Das sagt sie: Der Streamerin geht es nicht um den eigentlichen Bann, der nur einen Tag dauerte, sondern um die Konsequenzen für sie, die aus dem Bann resultieren und noch resultieren könnten. Sie fürchtet, solche Banns würden ihre Karriere langfristig stören und belasten.

Streamer sorgen sich, bei einem dritten Strike lebenslang von Twitch gebannt zu werden oder die Privilegien zu verlieren, kostenpflichtige Abos, die Subscriptions, zu erhalten. MizzyRose twittert:

„Ich habe Angst. Das ist mein Vollzeitjob. So verdiene ich meinen Lebensunterhalt“

sie habe 1300 Subs – damit würde sie, nach dem üblichen Verteilungsregeln, etwa 3200$ im Monat verdienen (etwa 2930€)

Sie sei seit 5 Jahren auf Twitch und betreibe jetzt seit 2 Monaten Bodypainting

Die Streamerin kann sich nicht erklären, warum sie gebannt wurde. Sie sieht sich völlig im Recht. Mit dieser Unsicherheit kommt die Streamerin offenbar nicht klar.

I have over 1300 subs. Been on Twitch for 5 years! Iv’e been bodypainting for 2 months now on Twitch. — Mizzyrose (@mizzycyn) April 11, 2020

Das ist die Diskussion: Unter den Tweets von Mizzy wird sie angefeindet und als „E-Whore“ bezeichnet, die sich einen richtigen Job suchen soll. Es herrscht ein ziemlich garstiger Umgangston, der offenbar von Männern in die Diskussion getragen wird.

Andere stehen ihr bei. Das sei Body Art und erlaubt. Eine Nutzerin sagt, wer das jetzt schon kritisiere, habe wohl noch nicht gehört, dass Twitch nun auch das Stillen von Säuglingen live im Stream gestattet.

Wieder sollen große Brüste am Bann Schuld sein

Das beschäftigt Streamerinnen auf Twitch: Auch die neuen klareren Regeln von Twitch scheinen das grundlegende Problem nicht zu lösen, das um Nacktheit auf Twitch schwirrt.

Noch immer ist nicht klar, was genau das Problem ist, wenn Frauen wegen Nacktheit gebannt werden. Twitch nennt lediglich den übergeordneten Grund des Banns, ohne auf Details einzugehen. Auch Mizzy wird nur gesagt, gegen welche Richtlinie sie verstoßen hat, aber nicht in welcher Form.

Die „Fashion“-Streamerin SweBliss erwischte es im März.

Wie vorher die Schwedin SweBliss, die ebenfalls von Twitch gebannt wurde, glaubt auch MizzyRose, dass für sie andere Maßstäbe gelten, weil sie große Brüste hat.

Beide Streamerinnen denken: Wären sie anders gebaut, wären sie nicht gebannt worden. Sie haben das Gefühl, für Frauen mit kleineren Brüsten gelten andere Regeln auf Twitch als für sie.

Andere wiederum kritisieren Body Art an sich. Aus ihrer Sicht gehöre das nicht auf Twitch.

Bekannte Gaming-Streamerinnen wie Kaceytron (LoL) oder Alinity Divine (Apex Legends) werden von der Community ebenfalls für sexuelle Inhalte kritisiert, hier scheint Twitch aber nicht einzugreifen.