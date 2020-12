Twitch bannt Streamerin permanent, weil ihr Kind in den Chat schreibt

Die Streaming-Plattform Twitch hat eine professionelle Valorant-Spielerin permanent gebannt, weil deren Kind in den Chat schrieb. Das ist verboten. Doch die Umstände des Banns waren so verheerend, dass eine Empörungswelle losbrach und Twitch sich gezwungen sah, den Bann aufzuheben.

Um welche Streamerin geht es? Die 21-jährige Taynah Yukimi ist eine professionelle Spielerin im Shooter Valorant. Sie lebt in São Paulo, Brasilien, und tritt für das Team INTZ Angels an, das ausschließlich aus Frauen besteht. Brasilien ist wahrscheinlich die Nation weltweit, bei der Frauen im E-Sport und im Gaming die größte Rolle spielen.

Unter dem Namen „Tayhuhu“ streamt Taynah Yukimi auf Twitch vor allem Valorant. Ihr ist es in den letzten Monaten gelungen, sich langsam auf der Plattform zu etablieren. Im Moment hat sie etwa 33.000 Follower.

Was war das für ein Bann? Die Streamerin wurde permanent von Twitch gebannt, weil ihre kleine Tochter unbeaufsichtigt mit ihrem Chat interagierte. Das ist gegen die Regeln von Twitch.

Streamerin konnte endlich Geld für ihre Familie verdienen

Das sagte die Streamerin: Über Twitter schilderte die Valorant-Streamerin völlig aufgelöst ihre Situation auf Portugiesisch. Da ist in einem Moment alles zusammengebrochen, wofür sie Monate lang geschuftet hat.

Taynah Yukimi sagt:

Sie hätte ein Jahr lang vor 5, 10 oder 20 Zuschauern gestreamt, um ihren Kanal ins Laufen zu bekommen

Jetzt habe sie endlich 300 Live-Zuschauer und der Kanal wachse – und nun werde sie gebannt

Ihr Vater sei in Japan, um Geld zu verdienen. Habe seine Frau und Enkelin zurücklassen müssen. Die Familie braucht offenbar dringend jeden Real

Sie habe sich als Streamerin bemüht, etwa für die Familie beizusteuern und war dem Ziel endlich nahe

Jetzt banne Twitch sie permanent, nur weil ihre kleine Tochter auftauchte, den Chat sah und da was reintippte, während sie selbst in der Küche war, um Essen zu machen, damit sie „Futter in die Bäuche“ bekommt

Bei Twitch antworte ihr nun keiner, sie könne keinen Account erstellen, nichts machen, da breche eine Welt zusammen

Als Brasilianerin schrieb die 21-Jährige komplett in All-Caps und mit reichlich Kraftausdrücken garniert. Das war schon sehr emotional.

Dazu gab es ein Video, in dem sie niedergeschlagen, traurig und verzweifelt wirkte.

Viele sind empört vom Twitch-Bann der Streamerin

So waren die Reaktionen: Die Geschichte von Tay Yukimi berührte viele Nutzer in Brasilien. Die Beiträge auf Twitter erhielten mehrere tausend Likes. Die Story schwappte auch in den Westen über. Im englischsprachigen Twitch ist die Bann-Politik schon lange ein Stoff für Diskussion: Der Streamerin Alinity ist mal eine Brust irgendwie rausgeruscht und Twitch hat sie dafür nur für 24 Stunden gebannt. Andere Streamer kassieren permanente Banns und niemand weiß, wieso.

Der YouTube-Kanal von „Esports Talk“ griff den Fall der brasilianischen Streamerin auf (via youtube). Ein permanenter Bann sei völlig unverhältnismäßig. Man führte als Gegenbeispiel eine Twitch-Streamerin an, die nur 3 Tage gebannt worden war, obwohl sie völlig nackt streamte.

Bei Banns müsse man unbedingt den Kontext beachten, so wie Twitch das selbst betont: Auch wenn es gegen die Regeln von Twitch sei, dass Minderjährige mit dem Chat interagieren, sei das in dem Fall ja keinesfalls Absicht gewesen. Das Kind hätte halt gesehen, dass da im Chat Leute schreiben und hätte mit dem Chat interagiert. Das sei ja nicht so wild.

Auch Rod Breslau, ein einflussreicherer E-Sport-Journalist mit großem Twitter-Account, verbreitete die Geschichte. Wieder löste der Bann Unverständnis bei vielen Nutzern aus. Man fand das Verhalten von Twitch unverständlich. Die Streaming-Plattform ist in letzter Zeit ohnehin dauernd in der Kritik, seit dem Ärger mit der Musikindustrie.

So hat Twitch reagiert: Die Streamerin wurde kommentarlos von Twitch entbannt.

Tayhuhu hat sich auf Twitter bei ihren Fans bedankt und ein Foto von sich und ihrer Tochter gepostet. In ihrem ersten Stream hatte sie fast 2000 Zuschauer – deutlich mehr als ihr bisheriger Rekord von 300 zum Zeitpunkt, als sie gebannt wurde.

Die Geschichte, die so tragisch und tränenreich begann, scheint ein Happy End zu nehmen. Wobei es auffällt, wie oft Twitch auf „Druck von außen“ zu reagieren scheint. Zuletzt hatte Twitch den Streamer Forsen gebannt, weil der ein verbotenes Bild zeigte, obwohl das klar nicht seine Absicht war. Auch der Bann wird wohl nach Weihnachten aufgehoben.

In jedem Fall zeigt das Beispiel der brasilianischen Streamerin mit ihrer Tochter nun, dass die weltweite Community die Fähigkeit hat, Twitch zum Umdenken zu bewegen, das könnte Schule machen.

Es gibt schon seit Jahren Diskussionen um die Bann-Politik von Twitch, gerade wenn es weibliche Streamerinnen betrifft. So wurde 2019 die Streamerin Quoqco für ein Cosplay als Chun-Li gebannt. Sie glaubte damals: Trolle hätten sie gezielt ins Visier genommen.

