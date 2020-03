27-jährige Twitch-Streamerin soll ins Gefängnis, bis sie 57 ist

In Brasilien wurde die 27-jährige Shayene „shAy“ Victorio zu 116 Jahren Gefängnis verurteilt. Die ehemalige Profi-Spielerin und jetzige Twitch-Streamerin (GTA V) soll einen betrügerischen Shop im Internet geführt haben. Sie will Berufung einlegen.

Wer ist die Spielerin? Die Brasilianerin Shay Victorio war Profi-Spielerin in Counter-Strike 1.6 und CS:GO von 2008 bis 2019. Brasilien ist ein eSport-verrücktes Land und shAy half dabei, den eSport für Frauen zu etablieren. Sie war laut ESPN Brasilien eine der besten Spielerinnen des letzten Jahrzehnts.

2019 beendete sie ihre Karriere nach 11 Jahren, wurde zu einer Streamerin auf Twitch und sammelte da etwa 30.000 Zuschauer. Die „digitale Influencerin“ spielte dort im letzten Jahr vor allem GTA Online und CS:GO. Sie hat zudem einen Instagram-Account mit etwa 88.000 Abonnenten.

Einer größeren Öffentlichkeit in Brasilien ist sie als aktuelle Freundin eines Fußball-Torhüters dort bekannt: Jean Paulo Fernandes Filho war 2015 Nationaltorwart im U20-Team. Die Karriere ist aber etwas in Stocken geraten, zuletzt machte der Schlagzeilen, weil er in Florida seine Frau geschlagen haben soll.

Zu 116 Jahren Gefängnis verurteilt

Wofür wurde sie verurteilt? shAy wird in Brasilien vorgeworfen einen Online-Shop betrieben zu haben, der Güter versprach, aber nicht auslieferte. Das Gericht führt 118 Opfer, die angeblich zwischen 2013 und 2017 betrogen worden seien.

Es heißt bei einer brasilianischen Nachrichtenseite: Eine brasilianische Spezialeinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens hätte gegen Shayene Victorio ermittelt und Beweise in ihren eMails gefunden. Neben shAy werde auch ihr Vater und ihr Ex-Ehemann strafrechtlich verfolgt.

Es heißt, eine Frau, die sich als Shayene zu erkennen gab, wäre von Opfern übers Telefon gefragt worden, wo die bestellten Güter seien. Die Frau hätte erklärt: Ein Laster wäre ausgefallen, die Güter beschädigt und die Kunden müssten noch mal 60 Tage auf die Güter warten. Die Produkte wurden aber nie geliefert.

Für den Richter war daher klar, dass es sich bei „Shayenne“ um die Beklagte handeln musste, allein schon wegen des außergewöhnlichen Namens. Es hätten mehrere Opfer angerufen und wären so abgespeist worden.

Die Twitch-Streamerin wurde in einem geschlossenen Verfahren zu 116 Jahren im Gefängnis verurteilt. Allerdings müsste sie davon nur 30 Jahre absitzen, weil das brasilianische Gesetz ein Maximum von 30 Jahren im Gefängnis vorsieht.

Die Brasilianerin galt eine der besten CS:GO-Spielerinnen.

„Unmenschliches Urteil“

Das sagt die Twitch-Streamerin: Die hat angekündigt, Berufung gegen das Urteil einzulegen.

Sie sagt auf Instagram: Sie sei nicht verhaftet worden und werde auch nicht verhaftet. Außerdem sei sie keine Flüchtige, wie verbreitet wird.

Die Anklage sei eine Folge des Verhaltens ihres ehemaligen „Ehemanns“, der die volle Verantwortung für das Problem übernommen habe.

Sie sagt, sie arbeite öffentlich, sei jeden Tag auf Sendung, man kenne sie. Das passe alles nicht dazu, wie sie dargestellt wird.

Sie hat 28.907 Follower auf Twitch.

Ihr Anwalt sagt in einem Statement, seine Klientin shAy sei das Ziel von Diffamierungen im Netz: Leute hätten falsche Seiten erstellt, um sie anzugreifen, nur um zu tratschen und aus Böswilligkeit.

Das Urteil des Gerichts empfinde man als unmenschlich und erwarte eine neue Entscheidung, die auf der Unschuldsvermutung basiert.

Sollte die Berufung, die shAy fordert, erfolglos bleiben, würde sie bis 2050 ins Gefängnis gehen. Dann wäre sie 57 Jahre alt.