So lief es für forsen bisher auf Twitch: Der Streamer hatte schon öfters mit Banns zu kämpfen und wurde in der Vergangenheit bereits 3-mal gebannt.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nun scheint es ein Einlenken von Twitch zu geben. Der Streamer kündigt via Twitter an, dass er wohl nach Weihnachten entbannt werden soll. Der unbefristete Bann scheint damit also aufgehoben zu sein.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 2 = 6

Insert

You are going to send email to